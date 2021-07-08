Сооснователь Acronis Сергей Белоусов ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции
Его место займёт бывший президент одной из крупнейших компаний-регистраторов доменов GoDaddy.
- Сооснователь Acronis Сергей Белоусов сказал, что «гордится успехами компании» и считает, что сейчас «идеальное время, чтобы передать эстафету».
- 1 июля Патрик Пулвермюллер занял пост гендиректора Acronis. Ранее он был президентом компании-регистратора доменов GoDaddy, гендиректором провайдеров веб-хостинга Host Europe Group и Host Europe GmbH.
- Белоусов останется членом совета директоров и главным научным сотрудником компании — руководителем ее технологического и исследовательского направлений.
- В мае Acronis привлекла $250 млн от компании CVC Capital Partners VII и других инвесторов, оценка компании выросла в два раза по сравнению с прошлым раундом в 2019 году — до $2,5 млрд.
- Сергей Белоусов основал Acronis в 2003 году вместе с бизнес-партнёром Ильёй Зубаревым. Компания разрабатывает технологии для резервного копирования данных, их хранения и защиты. Белоусов был председателем совета директоров компании, с 2013 года — гендиректором.
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