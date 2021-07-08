Карьера
Маша Цепелева

Сооснователь Acronis Сергей Белоусов ушёл с поста гендиректора компании Статьи редакции

Его место займёт бывший президент одной из крупнейших компаний-регистраторов доменов GoDaddy.

  • Сооснователь Acronis Сергей Белоусов сказал, что «гордится успехами компании» и считает, что сейчас «идеальное время, чтобы передать эстафету».
  • 1 июля Патрик Пулвермюллер занял пост гендиректора Acronis. Ранее он был президентом компании-регистратора доменов GoDaddy, гендиректором провайдеров веб-хостинга Host Europe Group и Host Europe GmbH.
  • Белоусов останется членом совета директоров и главным научным сотрудником компании — руководителем ее технологического и исследовательского направлений.
  • В мае Acronis привлекла $250 млн от компании CVC Capital Partners VII и других инвесторов, оценка компании выросла в два раза по сравнению с прошлым раундом в 2019 году — до $2,5 млрд.
  • Сергей Белоусов основал Acronis в 2003 году вместе с бизнес-партнёром Ильёй Зубаревым. Компания разрабатывает технологии для резервного копирования данных, их хранения и защиты. Белоусов был председателем совета директоров компании, с 2013 года — гендиректором.
Сергей Белоусов Acronis

#новость #acronis

1049 просмотров
2 2 комментария
7
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","acronis"], "comments": 2, "likes": 7, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 267785, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 08 Jul 2021 16:27:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
2 комментария
Популярные
По порядку

Vladimir Ignatov

1

Судя по фото, ушёл в космонавты 

Ответить

Комментарий удален

Реальный пистолет

0

Partition Magic - помню такую тулзу под Винду. Пользовали ее в свое время. Интересно, чем сейчас занимается эта компания? 🤔

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 2 комментария
Медиа
TJ
Журналисты заблокированного белорусского издания Tut.by запустили новое медиа Zerkalo.io Статьи редакции

Название нового проекта — это отсылка к не стартовавшему зеркалу Tut.by.

34 34 комментария
29
Маркетинг
Виктория Степанова
Футбол в Гусь-Хрустальном: за месяц Adidas и «Кружок» собрали 14,6 млн рублей на строительство полей в регионах России Статьи редакции

Они успели открыть две площадки и планируют ещё четыре — до конца лета. Всего на проект надо 30 млн рублей.

Открытие первого поля во Взваде
5 5 комментариев
15
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Образование
Маша Цепелева
ЦБ рассказал о введении обязательных уроков финансовой грамотности в российских школах Статьи редакции

Детей будут учить анализировать доходы и расходы семьи, рассчитывать налоги и составлять декларации.

242 242 комментария
94
Торговля
Aleksei Riazantsev
Как мы придумали и запустили бренд электронных товаров по уходу за собой

Привет. Меня зовут Алексей Рязанцев, десять лет занимаюсь разработкой и закупкой потребительской электроники в Китае. Сегодня расскажу как мы придумали и разработали с нуля бренд электронных товаров по уходу за собой CAREON, и что в этом проекте сделали мы, а что — китайцы.

47 47 комментариев
50
Макс
Как бизнесу сэкономить на таргетологе

Можно ли в рекламе обойтись без скидок и акций, в чем особенность имиджевого продвижения и как робот-маркетолог Макс помог снизить стоимость клика на 20%, рассказывает Татьяна Большакова, директор сети салонов красоты Cut and Color (г. Москва).

0 Обсудить
2
Marketcall
Кейс ГК «Гранель» и Marketcall: почему CPA — это новый контекст?

Как правильно работать с CPA-каналами и оптимизировать свои рекламные кампании эффективнее, чем в контексте? Рассказываем в кейсе от ГК «Гранель» и партнерской сети Marketcall

0 Обсудить
2
Otus
Принципы построения эффективной работы в команде

В этом материале Head of Product Marketing в OTUS — Рон Маркосян поделился своими принципами построения эффективной работы в команде.

0 Обсудить
11
Kokoc Group
Лендинг, рекламная кампания и лиды «в одном флаконе». Чего ждать от слияния LPgenerator и Vitamin?

Сегодня на рынке инструментов digital-маркетинга анонсировали негромкое, но знаковое событие. Объединяющая 30 агентств и сервисов интернет-маркетинга Kokoc Group приобрела 100% долю в LPgenerator, старейшем в рунете конструкторе лендингов. Новые владельцы планируют слияние с уже принадлежащим группе компаний сервисом Vitamin и заявили о создании…

2 2 комментария
4
Yota
Yota запустила пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев

Yota запустила новые пакеты интернета для модемов и роутеров на 3, 6 и 12 месяцев. Они стали доступны клиентам в 70 регионах РФ. Цена трехмесячного пакета интернета на максимальной скорости составляет 2 100 рублей. Стоимость доступа к беспроводному 4G-интернету Yota на полгода составит 3 900 рублей, на год – 6 900 рублей.

2 2 комментария
3
Финансы
Маша Цепелева
«Райффайзенбанк» установил первый картомат для выдачи перевыпущенных пластиковых карт Статьи редакции

Через устройство можно получить карту без предварительного заказа.

Картомат «Райффайзенбанк»
222 222 комментария
55
Маркетинг
Denis Bondarev
Как выйти на первое место на Product Hunt + онлайн-трансляция лонча

Еще до запуска на Product Hunt мы придумали как познакомиться с основателем площадки Райаном Хувером и добились его репоста в Twitter, запустили виральную игру и... теперь лидируем в голосовании на лучший продукт! Рассказываем, как мы все это организовали и что происходит прямо сейчас.

21 21 комментарий
27
Больше статей
null