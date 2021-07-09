Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне их критики Статьи редакции
В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, с 1 августа откажется от практики сверхурочной работы в выходные, сообщает Reuters.
Решение принято на фоне обсуждений, стоит ли китайским технологическим компаниям отказаться от режима работы «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
В июле обязательную работу по воскресеньям отменила конкурирующая с ByteDance видеоплатформа Kuaishou, писала Financial Times. Обе компании придерживались практики «больших и малых недель», популярной среди многих китайских компаний — когда сотрудники работали по воскресеньям каждую вторую неделю.
Как отмечает FT, обсуждения подогрела смерть в январе нескольких сотрудников китайского ритейлера Pinduoduo — тогда китайские СМИ писали, что причиной стали переработки.
Такой график поддерживают в Alibaba и Tencent — компании считают сверхурочную работу надёжным способом выжить в условиях конкуренции и заработать большое состояние.
Причиной изменений могло стать ужесточение регулирования деятельности крупных компаний, писала FT. В апреле Си Цзиньпин призвал компании предотвратить бесконтрольное наращивание капитала и усилить «защиту рабочих».
Работники ByteDance и Kuaishou предположили, что их компании стремились сократить затраты на оплату сверхурочных. Как отмечает издание TechNode, до 20% зарплаты сотрудников ByteDance приходится на оплату регулярной работы по воскресеньям.
работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю
Те, кто работал с китайцами, в курсе, что они (не все, но в очень многих офисах) мастера имитации бурной деятельности. Реально они работают так же, как и все остальные, а то и поменьше.
Но раз начальство требует, будут 12 часов в сутки сидеть.
Это пздц.
9-9-6.
Ты живешь и херачишь 6 дней, чтобы на 7 лежать овощем дома.
А потом всё по-новой.
Конкуренция. Если будешь много отдыхать, опередят другие, 1.5 миллиарда человек
Чёт не завидую их так называемому "пролетариату". 10 часовая шестидневка это же натуральная жепь. Хотя глядя на конкурентов и просто прочие фирмы, Россия постепенно движется в эту же сторону
Комментарий удален
А вот в Скандинавии где-то, не помню страну, сделали 4-дневную рабочую неделю и все кипятком писают от счастья...
Благоприятный будильник
Там и раньше философия Лагам то чай пьют, то печенье едят, то еще какая ерунда каждые 1,5 часа. Когда работать неронятно.
Вон, греки, киприоты, испанцы и прочие средиземноморцы по нескольку часов в день сиестают, а потом удивляются, почему это у них такие экономики недоразвитые...
А у нас про выгорание через каждую новость или о сокращении рабочей недели :)
А у них график с 9 до 21:00, 6 дней в неделю 😳 жестко
Китайцы всё-таки имеют очень своеобразный менталитет и культуру. И чего там только не происходило, очень советую к прочтению «Дикие лебеди».
Давно уже доказано, что ерунда это.
Там учеба детей сутками, работа сутками это не то, что у нас.
Сидеть на стуле с 9 до 9 это не то же самое, что фигачить реальную работу, требующую напряжения головы с 9 до 9.
И школьники со студентами там тупо зубрят наизусть формулировки и тексты, без понимания. Ценности этим знаниям и усилиям нет.
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В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.