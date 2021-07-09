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Карьера
Евгения Евсеева

Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне их критики Статьи редакции

В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

19 19 комментариев
1247 просмотров

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, с 1 августа откажется от практики сверхурочной работы в выходные, сообщает Reuters.

Решение принято на фоне обсуждений, стоит ли китайским технологическим компаниям отказаться от режима работы «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

В июле обязательную работу по воскресеньям отменила конкурирующая с ByteDance видеоплатформа Kuaishou, писала Financial Times. Обе компании придерживались практики «больших и малых недель», популярной среди многих китайских компаний — когда сотрудники работали по воскресеньям каждую вторую неделю.

Как отмечает FT, обсуждения подогрела смерть в январе нескольких сотрудников китайского ритейлера Pinduoduo — тогда китайские СМИ писали, что причиной стали переработки.

Такой график поддерживают в Alibaba и Tencent — компании считают сверхурочную работу надёжным способом выжить в условиях конкуренции и заработать большое состояние.

Причиной изменений могло стать ужесточение регулирования деятельности крупных компаний, писала FT. В апреле Си Цзиньпин призвал компании предотвратить бесконтрольное наращивание капитала и усилить «защиту рабочих».

Работники ByteDance и Kuaishou предположили, что их компании стремились сократить затраты на оплату сверхурочных. Как отмечает издание TechNode, до 20% зарплаты сотрудников ByteDance приходится на оплату регулярной работы по воскресеньям.

#новость #китай #bytedance

19 19 комментариев
8
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19 комментариев
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Syzygy

8

 работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю

Те, кто работал с китайцами, в курсе, что они (не все, но в очень многих офисах) мастера имитации бурной деятельности. Реально они работают так же, как и все остальные, а то и поменьше.
Но раз начальство требует, будут 12 часов в сутки сидеть.

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Евгений Бондин

Syzygy
2

Китаец китайцу рознь, не надо всех под одну гребенку.

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Недавний хот-дог

Syzygy
0

Это так)))

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Евгений Бондин

3

Это пздц.
9-9-6.
Ты живешь и херачишь 6 дней, чтобы на 7 лежать овощем дома. 
А потом всё по-новой.

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Serge Tikhonenko

Евгений
0

Конкуренция. Если будешь много отдыхать, опередят другие, 1.5 миллиарда человек

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Andry Gribkov

1

Чёт не завидую их так называемому "пролетариату". 10 часовая шестидневка это же натуральная жепь. Хотя глядя на конкурентов и просто прочие фирмы, Россия постепенно движется в эту же сторону

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Hoken PWNZ

Andry
3

Это не мы движемся, это они все ближе

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Комментарий удален

Captain

1

А вот в Скандинавии где-то, не помню страну, сделали 4-дневную рабочую неделю и все кипятком писают от счастья... 

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Благоприятный будильник

Captain
0

Там и раньше философия Лагам то чай пьют, то печенье едят, то еще какая ерунда каждые 1,5 часа. Когда работать неронятно.

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Andrey Kim

0

Вон, греки, киприоты, испанцы и прочие средиземноморцы по нескольку часов в день сиестают, а потом удивляются, почему это у них такие экономики недоразвитые...

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Syzygy

Andrey
2

У них это вызвано жарой. Проблема не в сиесте, а в том, что они вне её тоже не стремятся работать.

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Andrey Kim

Syzygy
0

В Китае так-то тоже есть районы, где жара капец.

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Old Nick

Andrey
1

При этом у всех вышеперечисленных стран ВВП на душу населения поболле чем у одной известной державы без сиесты.

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Andrey Vinokurov

0

«окажется от» в заголовке 🗿

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Евгения Евсеева

Andrey
0

спасибо, поправили

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Dima Tsurkan

0

А у нас про выгорание через каждую новость или о сокращении рабочей недели :)
А у них график с 9 до 21:00, 6 дней в неделю 😳 жестко

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Анна K

0

Китайцы всё-таки имеют очень своеобразный менталитет и культуру. И чего там только не происходило, очень советую к прочтению «Дикие лебеди».

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Andrey Kim

0

Интересно, какие правила у японцев? 07-12-6?

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Артур Гаврончук

0

Давно уже доказано, что ерунда это. 

Там учеба детей сутками, работа сутками это не то, что у нас. 

Сидеть на стуле с 9 до 9 это не то же самое, что фигачить реальную работу, требующую напряжения головы с 9 до 9.

И школьники со студентами там тупо зубрят наизусть формулировки и тексты, без понимания. Ценности этим знаниям и усилиям нет.

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