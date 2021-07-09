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Карьера
Евгения Евсеева

Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне критики Статьи редакции

В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

39 39 комментариев
2534 просмотров

Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, с 1 августа откажется от практики сверхурочной работы в выходные, сообщает Reuters.

Решение принято на фоне обсуждений, стоит ли китайским технологическим компаниям отказаться от режима работы «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.

В июле обязательную работу по воскресеньям отменила конкурирующая с ByteDance видеоплатформа Kuaishou, писала Financial Times. Обе компании придерживались практики «больших и малых недель», популярной среди многих китайских компаний — когда сотрудники работали по воскресеньям каждую вторую неделю.

Как отмечает FT, обсуждения подогрела смерть в январе нескольких сотрудников китайского ритейлера Pinduoduo — тогда китайские СМИ писали, что причиной стали переработки.

Такой график поддерживают в Alibaba и Tencent — компании считают сверхурочную работу надёжным способом выжить в условиях конкуренции и заработать большое состояние.

Причиной изменений могло стать ужесточение регулирования деятельности крупных компаний, писала FT. В апреле Си Цзиньпин призвал компании предотвратить бесконтрольное наращивание капитала и усилить «защиту рабочих».

Работники ByteDance и Kuaishou предположили, что их компании стремились сократить затраты на оплату сверхурочных. Как отмечает издание TechNode, до 20% зарплаты сотрудников ByteDance приходится на оплату регулярной работы по воскресеньям.

#новость #китай #bytedance

39 39 комментариев
12
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39 комментариев
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Syzygy

17

 работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю

Те, кто работал с китайцами, в курсе, что они (не все, но в очень многих офисах) мастера имитации бурной деятельности. Реально они работают так же, как и все остальные, а то и поменьше.
Но раз начальство требует, будут 12 часов в сутки сидеть.

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Евгений Бондин

Syzygy
4

Китаец китайцу рознь, не надо всех под одну гребенку.

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Gidevan

Евгений
2

Вы не думайте, он не просто так говорит, китайцев же не много, он с каждым поработал, поэтому знает о чем говорит. 

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YouTube

Gidevan
0

С каждым лично :) поручкался.... 

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Недавний хот-дог

Syzygy
0

Это так)))

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Алексей Кузнецов

Syzygy
0

тоже слышал от человека который ездил в командировку в китае, то они дофига времени продалбывали пока чаи гоняли в офисе  и тд

Ответить

Евгений Бондин

10

Это пздц.
9-9-6.
Ты живешь и херачишь 6 дней, чтобы на 7 лежать овощем дома. 
А потом всё по-новой.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Евгений
3

вот так корпорации и добиваются успеха. а не через смузи и коворкинги для сотрудников. увы

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Gidevan

Dmitry
0

если бы все было так просто)

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Сергей Щукин

Dmitry
0

И амазон это вовремя просёк.
А потом и подтвердил гипотезу

Ответить

Serge Tikhonenko

Евгений
0

Конкуренция. Если будешь много отдыхать, опередят другие, 1.5 миллиарда человек

Ответить

Andry Gribkov

3

Чёт не завидую их так называемому "пролетариату". 10 часовая шестидневка это же натуральная жепь. Хотя глядя на конкурентов и просто прочие фирмы, Россия постепенно движется в эту же сторону

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Hoken PWNZ

Andry
4

Это не мы движемся, это они все ближе

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Комментарий удален

Сергей Щукин

Andry
0

Не 10, а 12 часов они работают. Написано же - с 9 до 9

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Роман Праслов

Andry
0

А что вы скажите на график 6х1 по 12 часов 🤣 неделю днями неделю ночами работать 🤣

П. С. Это я про свою работу в России матушки

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Radna

Andry
0

Ну просто так не стать второй экономикой в мире с ростом ввп в двузначных числах, на минуточку на данный момент в Китае около 200+ млн человек среднего класса, не люблю авторитарные режимы и тем более коммунистов но надо признать при всех недостатках системы и переработках граждан результаты впечатляют.

Ответить

Captain

3

А вот в Скандинавии где-то, не помню страну, сделали 4-дневную рабочую неделю и все кипятком писают от счастья... 

Ответить

Благоприятный будильник

Captain
0

Там и раньше философия Лагам то чай пьют, то печенье едят, то еще какая ерунда каждые 1,5 часа. Когда работать неронятно.

Ответить

Артём Палённый

Captain
0

А в Исландии проводили масштабный эксперимент по сокращённой рабочей неделе. И тоже все счастливы и продуктивность выросла.

Ответить

Артур Гаврончук

2

Давно уже доказано, что ерунда это. 

Там учеба детей сутками, работа сутками это не то, что у нас. 

Сидеть на стуле с 9 до 9 это не то же самое, что фигачить реальную работу, требующую напряжения головы с 9 до 9.

И школьники со студентами там тупо зубрят наизусть формулировки и тексты, без понимания. Ценности этим знаниям и усилиям нет.

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Sergei Timofeyev

Артур
0

Мне и без работы жопу отсиживать не хочется

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Вася Пражкин

–1

 > Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям
Тем, кто жалуются на работу в России надо показывать эту новость.

Ответить

Александр Хисматулин

Вася
3

А тем, кто хочет есть, показывать новости о голодающих детях Африки!

Ответить

Andrey Kim

0

Вон, греки, киприоты, испанцы и прочие средиземноморцы по нескольку часов в день сиестают, а потом удивляются, почему это у них такие экономики недоразвитые...

Ответить

Old Nick

Andrey
3

При этом у всех вышеперечисленных стран ВВП на душу населения поболле чем у одной известной державы без сиесты.

Ответить

Сергей Щукин

Old
0

🤦‍♂️

Ответить

Syzygy

Andrey
3

У них это вызвано жарой. Проблема не в сиесте, а в том, что они вне её тоже не стремятся работать.

Ответить

Andrey Kim

Syzygy
1

В Китае так-то тоже есть районы, где жара капец.

Ответить

Денис Демидов

Andrey
1

При этом, чтобы китайцам их догнать по уровню жизни, придется рабочий день еще на 5 часов увеличить.

Ответить

Анна K

1

Китайцы всё-таки имеют очень своеобразный менталитет и культуру. И чего там только не происходило, очень советую к прочтению «Дикие лебеди».

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Благоприятный будильник

1

Когда после войны нужно было строить коммунизм это было оправдано, а сейчас все построили уже можно и отдохнуть. Все эти с девяти до шести создают только пробки и зомби у кофемашин до 11 и 12 часов. А вечером с 18 часов ни один магазин не зайти сплошняком забито. Философия всех стандартизировать помоему потерпела крах сколько можно уже ... Если нужна дисциплина, то вот вам автоматика и конвееры отлично все делают чего людей насиловать?

Ответить

Andrey Vinokurov

0

«окажется от» в заголовке 🗿

Ответить

Евгения Евсеева

Andrey
1

спасибо, поправили

Ответить

Dima Tsurkan

0

А у нас про выгорание через каждую новость или о сокращении рабочей недели :)
А у них график с 9 до 21:00, 6 дней в неделю 😳 жестко

Ответить

Andrey Kim

0

Интересно, какие правила у японцев? 07-12-6?

Ответить

Екатерина Реднекова

0

Работать 996 на обогащение дяди и работать 996 на себя - это два разных графика 

Ответить

Павел

0

Я правильно понимаю, что в статье речь о социалистической стране, где у власти находятся коммунисты? Пролетарии ведь там в курсе, что все это ради них? 

Ответить

Radna

Павел
0

Какие к черту социалисты?)) Эта страна полностью построена на рыночной экономике с элементами автократий, это даже не тоталитарная страна. Как ни странно к социалистическим странам с натяжкой можно отнести ряд скандинавских стран.

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ilia

0

эээ... а раньше на игры компьютерные бочку катили, сейчас вдруг о персональных данных тамошние власти озадачились а тут, оказывается, на "взрослой" работе можно свихнуться...

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Читать все 39 комментариев
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Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне критики Статьи редакции

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