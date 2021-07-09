Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям на фоне критики Статьи редакции
В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
Китайская компания ByteDance, владеющая приложением TikTok, с 1 августа откажется от практики сверхурочной работы в выходные, сообщает Reuters.
Решение принято на фоне обсуждений, стоит ли китайским технологическим компаниям отказаться от режима работы «996» — с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
В июле обязательную работу по воскресеньям отменила конкурирующая с ByteDance видеоплатформа Kuaishou, писала Financial Times. Обе компании придерживались практики «больших и малых недель», популярной среди многих китайских компаний — когда сотрудники работали по воскресеньям каждую вторую неделю.
Как отмечает FT, обсуждения подогрела смерть в январе нескольких сотрудников китайского ритейлера Pinduoduo — тогда китайские СМИ писали, что причиной стали переработки.
Такой график поддерживают в Alibaba и Tencent — компании считают сверхурочную работу надёжным способом выжить в условиях конкуренции и заработать большое состояние.
Причиной изменений могло стать ужесточение регулирования деятельности крупных компаний, писала FT. В апреле Си Цзиньпин призвал компании предотвратить бесконтрольное наращивание капитала и усилить «защиту рабочих».
Работники ByteDance и Kuaishou предположили, что их компании стремились сократить затраты на оплату сверхурочных. Как отмечает издание TechNode, до 20% зарплаты сотрудников ByteDance приходится на оплату регулярной работы по воскресеньям.
работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю
Те, кто работал с китайцами, в курсе, что они (не все, но в очень многих офисах) мастера имитации бурной деятельности. Реально они работают так же, как и все остальные, а то и поменьше.
Но раз начальство требует, будут 12 часов в сутки сидеть.
Китаец китайцу рознь, не надо всех под одну гребенку.
тоже слышал от человека который ездил в командировку в китае, то они дофига времени продалбывали пока чаи гоняли в офисе и тд
Это пздц.
9-9-6.
Ты живешь и херачишь 6 дней, чтобы на 7 лежать овощем дома.
А потом всё по-новой.
вот так корпорации и добиваются успеха. а не через смузи и коворкинги для сотрудников. увы
Конкуренция. Если будешь много отдыхать, опередят другие, 1.5 миллиарда человек
Чёт не завидую их так называемому "пролетариату". 10 часовая шестидневка это же натуральная жепь. Хотя глядя на конкурентов и просто прочие фирмы, Россия постепенно движется в эту же сторону
Комментарий удален
А что вы скажите на график 6х1 по 12 часов 🤣 неделю днями неделю ночами работать 🤣
П. С. Это я про свою работу в России матушки
Ну просто так не стать второй экономикой в мире с ростом ввп в двузначных числах, на минуточку на данный момент в Китае около 200+ млн человек среднего класса, не люблю авторитарные режимы и тем более коммунистов но надо признать при всех недостатках системы и переработках граждан результаты впечатляют.
А вот в Скандинавии где-то, не помню страну, сделали 4-дневную рабочую неделю и все кипятком писают от счастья...
Благоприятный будильник
Там и раньше философия Лагам то чай пьют, то печенье едят, то еще какая ерунда каждые 1,5 часа. Когда работать неронятно.
А в Исландии проводили масштабный эксперимент по сокращённой рабочей неделе. И тоже все счастливы и продуктивность выросла.
Давно уже доказано, что ерунда это.
Там учеба детей сутками, работа сутками это не то, что у нас.
Сидеть на стуле с 9 до 9 это не то же самое, что фигачить реальную работу, требующую напряжения головы с 9 до 9.
И школьники со студентами там тупо зубрят наизусть формулировки и тексты, без понимания. Ценности этим знаниям и усилиям нет.
> Владелец TikTok откажется от обязательных для работников переработок по воскресеньям
Тем, кто жалуются на работу в России надо показывать эту новость.
А тем, кто хочет есть, показывать новости о голодающих детях Африки!
Вон, греки, киприоты, испанцы и прочие средиземноморцы по нескольку часов в день сиестают, а потом удивляются, почему это у них такие экономики недоразвитые...
При этом, чтобы китайцам их догнать по уровню жизни, придется рабочий день еще на 5 часов увеличить.
Китайцы всё-таки имеют очень своеобразный менталитет и культуру. И чего там только не происходило, очень советую к прочтению «Дикие лебеди».
Когда после войны нужно было строить коммунизм это было оправдано, а сейчас все построили уже можно и отдохнуть. Все эти с девяти до шести создают только пробки и зомби у кофемашин до 11 и 12 часов. А вечером с 18 часов ни один магазин не зайти сплошняком забито. Философия всех стандартизировать помоему потерпела крах сколько можно уже ... Если нужна дисциплина, то вот вам автоматика и конвееры отлично все делают чего людей насиловать?
А у нас про выгорание через каждую новость или о сокращении рабочей недели :)
А у них график с 9 до 21:00, 6 дней в неделю 😳 жестко
Работать 996 на обогащение дяди и работать 996 на себя - это два разных графика
Я правильно понимаю, что в статье речь о социалистической стране, где у власти находятся коммунисты? Пролетарии ведь там в курсе, что все это ради них?
эээ... а раньше на игры компьютерные бочку катили, сейчас вдруг о персональных данных тамошние власти озадачились а тут, оказывается, на "взрослой" работе можно свихнуться...
В Китае осуждают схему работы «996» — работу с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю.
Они стали популярны, так как городские жители ностальгируют по природе и не доверяют продуктам в магазине.
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