Инвестбанки Китая попросили банкиров летать экономклассом из-за призыва властей сократить траты для поддержки экономики Статьи редакции
И предложили делить номера в отелях.
Два крупнейших инвестиционных банка Китая CSC Financial и Citic Securities снижают расходы на поездки из-за ограничений китайских властей — изменения коснутся как топ-менеджеров, так и рядовых сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние письма сотрудникам.
Например, управляющие директоры CSC Financial с июля должны будут летать только экономклассом, либо в поезде на «твёрдых» местах. Просьбу летать экономклассом своим директорам направил и инвестбанк Citic Securities.
При этом, например, председатель CSC Financial Ван Чанцин будет путешествовать в поезде первым классом вместо более дорогого бизнес-класса.
Сотрудникам также не будут возмещать расходы на дорогу до аэропорта. На дорогу в обеих компаниях будут выделять 80 юаней (922 рубля) в день, но поездка на такси, например, из шанхайского аэропорта Пудун до делового района Луцзяцзуй стоит 200 юаней (2,3 тысячи рублей).
Сотрудникам CSC Financial рекомендовали делить номера в отеле: если они так поступят, им увеличат лимит того, что они могут потратить сверх суточных с 30% до 50%. Представители CSC Financial и Citic Securities не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.
Сокращение затрат — пример того, как власти давят на компании, чтобы те через снижение зарплат и расходов поддержали восстановление экономики Китая. В 2020 году они поручили снизить затраты министерству финансов, суверенному фонду благосостояния страны и крупнейшему китайскому банку ICBC, писало Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Что за дичь? Топ менеджмент не должен страдать, если нужно резать косты, нужно резать с рядовых сотрудников или выстраивать новую систему взаимодействия.
Таким жестом только усилят утечку мозгов, что недопустимо в их ситуации. Популистская просьба пусть и останется просьбой.
так пишешь, будто топ менеджеры выше других
Не выше, все мы люди. Но квалифицированный труд должен соответствующе награждаться, иначе ценные кадры сбегут в более лояльную страну, где более грамотное правительство это понимает, и будут творить блага в ней.
Рядовых сотрудников как грязи, а вот найти нужного человека с нужными навыками нужно сильно постараться.
ценные кадры сбегут в более лояльную страну
китайские банкиры
Да ссаными тряпками их погонят, своих таких менеджеров в любой стране полно.
Скажите, как Вы считаете. Текущий подход оценки сотрудника на карьерный рост и его удержание, в каких пропорциях связан с его компетенцией и лояльностью (вышестоящему руководству лично). Например в крупных гос и полугосконторах. Отрицательная лояльность не рассматривается.
Я к тому, что неоднократно видел, как уходят или сгорают компетентные работники, потому что место выше занято более удобным, лояльным и менее компетентым человеком. Либо место есть, но "зачем подтягивать шибко грамотного, вдруг он меня затмит". Возможно, мое мнение "ошибка выжившего", поправьте
Судя по ответа в других темах, это банальный аккаунт-провокатор, тролль)
Да я кремлебот. Вам левакам объяснять что-либо - бесполезно. Вы за все хорошее против всего плохого, и конечно же за "нОрод", ибо именно на вас таксистах, малярах, уборщиках и сварщиках мир держится.
Вы счастливые, но глупые. А самое главное - вы по жизни не паритесь, дом - работа - пиво - водка - роды детей - компьютерные игры - требование льгот от государства - работа - дом..., и у вас всегда есть простой ответ - виновато правительство или буржуи))
Все что я написал выше может напрягать мозг, лучше возьми холодного пивка и включи футбол, удачи
Начилось великое свержение коммунистического строя.
Как я помню с такого решения начилось развал и советского союза.
Эту бомбу под Китай заложил Си отказавшись от ограничения в два срока, раньше у людей были надежды на нового генсека как это в США происходит, а теперь приходится таким очковтирательством заниматься, срок действия которого весьма ограничен.
И не только надежды: механизм обратной связи при несменяемом руководителе выдыхается. Потому что только без нормального снятия ожиданий с людей могла родиться мысль, что-де, банкиров демонстративно ужмём (в одном аспекте, ага), и все тут же станут довольны. Именно что хватит такой косточки очень ненадолго.
раньше у людей были надежды на нового генсека
Ну ты откуда-то знаешь какие у Китайцев надежды?)
Много работал с Китаем и общался с китайцами.
В Китае север недоволен богатым югом, как у нас недовольны Москвой, а юг думает, что он всю страну кормит.
Ротация генсеков между партийными группировками как-то сглаживала это.
да в Китае очень похоже с РФ ситуация. Население любит КПК, как у нас Путина, но не долюбливают местные власти. В РФ используется та же самая система. Хороший царь, плохие бояре.
А когда начинают уже самого "Путина" не любить, система начинает идти в разнос, как у нас.
поменяют на другого. там не надо выбору проводить всенародные для легимитизации власти.
Значит в России всё хорошо с экономикой.
Друг мой, пока ещё не очень, но верю скоро будет супер. Я вижу что кардинально изменилась ситуация и мировоззрение россиян. Скоро!!!
Нене, у них такое не пройдет. Развал союза случился потому, что верхушка стала насквозь коррумпирована, прогнила до сердцевины. А в КПК верхушка идейная, никакой коррупции там нет. Все подчинены великой идее о превращении всей планеты в Китай.
Именно поэтому все эти миллиардеришки и бизьнесьмены ссутся под себя и прячутся по углам: они насмотрелись на то, как на Западе капиталисты нагибают всех подряд, как им вздумается, и им показалось, что и в Китае такое прокатит. Не прокатило. Вон уже IPO боятся проводить, чтобы излишнее внимание к себе не привлекать.
Нене, у них такое не пройдет. Развал союза случился потому, что верхушка стала насквозь коррумпирована, прогнила до сердцевины.
Значит не была раньше раз стала? Когда пошел отсчет, с Хрущева? Или позже?
Как я помню с такого решения начилось развал и советского союза.
Директоров сберкасс попросили не летать бизнесом? Помню, помню... Еще и вместо отелей заставили в вонючих эирбнб селиться.
Борьба с привилегиями это у нас называлось, почитай раз в 2000-х родился.
Чёт я не очень понял, а как снижение затрат помогает восстановить экономику? Если снижать траты на услуги, то сфера услуг получает меньше денег и отрасль стагнирует. Если снижать сотрудникам зарплаты, то у них меньше денег, они меньше тратят, экономика не растет. Это может разве что инфляцию в какой-то степени снизить, да и то не факт. Так и в чём смысл в итоге?
Сфера премиальных услуг обслуживает только богатых людей, действуя в отрыве от остальной экономики. Это социальное и экономическое расслоение. По улице едет Роллс-Ройс, а в подвалах домов на этой же улице дети шьют кроссовки абибас. И вот от того, что для владельца Роллс-Ройса есть целая сфера премиальных услуг за очень большие деньги, обществу точно это ничем не помогает. Зато накапливается злоба и ненависть.
КПК сами (подобно чекиста в россии) сделали специально максимально неравную страну.
Чтобы люди больше пахали.
А чтоб не возбухали то и кпк и чекистская хунта стала насаживать откровенный фашизм в своих странах.
Так что богатые профессионалы не причём, лучше посмотрите на чиновников, силовиков и прочих настоящих дармоедов.
Вот кто заслуживает ненависти, а не какой-то инвестбанкир.
Но сфера премиальных услуг помогает владельцу Роллс-Ройса — такому же члену общества... А также помогает людям, что оказывают эти самые услуги и получают оплату за них (чаще выше, чем по рынку).
Это 100% политическая мера, дескать элита с народом, вперед всех пояса затягивает.
"Денег нет но вы держитесь" в рисовом варианте
У кого нет, кому держаться? Они, наоборот, выталкивают свои же (государственные) деньги в экономику.
Так именно поэтому их у них нет что из в какую то экономику у них выталкивают
Опять ни в чем не разобрался и спизданул чушь, знакомый почерк :-)
А, так ты тот чудик с дтф что в личке меня жалобно просит не писать. Что там жалко выглядишь, что тут
Не в личке, а в комментах, и не жалобно, а снисходительно.
Иди лучше разработке учись нормально, а не время трать на комментирование вещей, в которых все равно ничего не понимаешь. Так и будешь до конца дней тесты в банке писать за мелкий прайс.
И я в банке не работаю . Не все что я пишу в интернете есть правда .
Как-то это совком попахивает) Экономии с таких мер приблизительно никакой, эти траты - капля в море. Но зато боремся с буржуями полным ходом. А если не боремся - то хотя бы пытаемся насолить, чтобы им жизнь мёдом не казалась)
Хорошее решение
Ой-ой, какие-то тревожные звоночки. То Винни Пух призывал китайцев не жрать в три рыла и обязательно облизывать тарелки.
Теперь обяжут директоров ездить рядом с крестьянами.
Что-то неладное начинается в Поднебесной, у русских должно очко сжаться от такой шизы.
ждем беженцов в Сибири
Скорее в Чехии.
В Чехию самые богатые китайцы поедут, остальных отправят к нам строить ДНР
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
У них огромная экономика, может и не пошатает. При крайне малом реальном среднем классе уменьшение оборота приведет к тому, что производители всего и вся (от еды до техники), уменьшат объемы/квоты_на_будущее продукции.
И, вот тут, будет даже и меньше налогов. И покупательские возможности замедлятся.
Если наши госкомпании снизят затраты таким образом, хотя бы на перемещение всех топ-менеджеров… страна станет самой богатой на планете 😁🤣🤣🤣
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