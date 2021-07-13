И предложили делить номера в отелях.

1613 просмотров

Два крупнейших инвестиционных банка Китая CSC Financial и Citic Securities снижают расходы на поездки из-за ограничений китайских властей — изменения коснутся как топ-менеджеров, так и рядовых сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние письма сотрудникам.

Например, управляющие директоры CSC Financial с июля должны будут летать только экономклассом, либо в поезде на «твёрдых» местах. Просьбу летать экономклассом своим директорам направил и инвестбанк Citic Securities.

При этом, например, председатель CSC Financial Ван Чанцин будет путешествовать в поезде первым классом вместо более дорогого бизнес-класса.

Сотрудникам также не будут возмещать расходы на дорогу до аэропорта. На дорогу в обеих компаниях будут выделять 80 юаней (922 рубля) в день, но поездка на такси, например, из шанхайского аэропорта Пудун до делового района Луцзяцзуй стоит 200 юаней (2,3 тысячи рублей).

Сотрудникам CSC Financial рекомендовали делить номера в отеле: если они так поступят, им увеличат лимит того, что они могут потратить сверх суточных с 30% до 50%. Представители CSC Financial и Citic Securities не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.