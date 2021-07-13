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Карьера
Евгения Евсеева

Инвестбанки Китая попросили банкиров летать экономклассом из-за призыва властей сократить траты для поддержки экономики Статьи редакции

И предложили делить номера в отелях.

56 56 комментариев
1613 просмотров

Два крупнейших инвестиционных банка Китая CSC Financial и Citic Securities снижают расходы на поездки из-за ограничений китайских властей — изменения коснутся как топ-менеджеров, так и рядовых сотрудников, пишет Bloomberg со ссылкой на внутренние письма сотрудникам.

Например, управляющие директоры CSC Financial с июля должны будут летать только экономклассом, либо в поезде на «твёрдых» местах. Просьбу летать экономклассом своим директорам направил и инвестбанк Citic Securities.

При этом, например, председатель CSC Financial Ван Чанцин будет путешествовать в поезде первым классом вместо более дорогого бизнес-класса.

Сотрудникам также не будут возмещать расходы на дорогу до аэропорта. На дорогу в обеих компаниях будут выделять 80 юаней (922 рубля) в день, но поездка на такси, например, из шанхайского аэропорта Пудун до делового района Луцзяцзуй стоит 200 юаней (2,3 тысячи рублей).

Сотрудникам CSC Financial рекомендовали делить номера в отеле: если они так поступят, им увеличат лимит того, что они могут потратить сверх суточных с 30% до 50%. Представители CSC Financial и Citic Securities не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

Сокращение затрат — пример того, как власти давят на компании, чтобы те через снижение зарплат и расходов поддержали восстановление экономики Китая. В 2020 году они поручили снизить затраты министерству финансов, суверенному фонду благосостояния страны и крупнейшему китайскому банку ICBC, писало Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

#новость #китай

56 56 комментариев
11
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56 комментариев
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Джеймс Бонд

1

Что за дичь? Топ менеджмент не должен страдать, если нужно резать косты, нужно резать с рядовых сотрудников или выстраивать новую систему взаимодействия.

Таким жестом только усилят утечку мозгов, что недопустимо в их ситуации. Популистская просьба пусть и останется просьбой.

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evilnw

Джеймс
24

Прям логика нашего правительства. Чиновники не должны страдать, а потому если и поднимать налоги, то для пенсионеров и рядовых граждан.

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Rownie

evilnw
5

а я подумал выше это сарказм, или не

Ответить

Илья Попов

evilnw
0

То для собственного кармана.

Ответить

Антон Сейчасов

Джеймс
5

Толсто)

Ответить

Алексей Штейн

Джеймс
3

так пишешь, будто топ менеджеры выше других

Ответить

Джеймс Бонд

Алексей
2

Не выше, все мы люди. Но квалифицированный труд должен соответствующе награждаться, иначе ценные кадры сбегут в более лояльную страну, где более грамотное правительство это понимает, и будут творить блага в ней.

Рядовых сотрудников как грязи, а вот найти нужного человека с нужными навыками нужно сильно постараться.

Ответить

Alexandr

Джеймс
3

Именно поэтому у нас Черчесов, Сечин, Рогозин, и многие другие крайне опытные специалисты и получают многомиллиардные доходы, всё правильно. Маск наверняка мечтает поставить Рогозина во главе Спейс Икс, ибо понимает, что с таким супермозгом ему тягаться вообще не вариант. 

Ответить

Александр

Alexandr
0

Какое отношение Роисся имеет к новости про Китай?

Ответить

Igor Filippov

Джеймс
0

 ценные кадры сбегут в более лояльную страну

китайские банкиры

Да ссаными тряпками их погонят, своих таких менеджеров в любой стране полно.

Ответить

Вадим Швальняк

Джеймс
0

Скажите, как Вы считаете. Текущий подход оценки сотрудника на карьерный рост и его удержание,  в каких пропорциях связан с его компетенцией и лояльностью (вышестоящему руководству лично). Например в крупных гос и полугосконторах. Отрицательная лояльность не рассматривается. 
Я к тому, что неоднократно видел, как уходят или сгорают компетентные работники, потому что место выше занято более удобным, лояльным и менее компетентым человеком. Либо место есть, но "зачем подтягивать шибко грамотного, вдруг он меня затмит".  Возможно, мое мнение "ошибка выжившего", поправьте 

Ответить

Alexandr Leibowitz

Джеймс
1

Судя по ответа в других темах, это банальный аккаунт-провокатор, тролль)

Ответить

Джеймс Бонд

Alexandr
0

Да я кремлебот. Вам левакам объяснять что-либо - бесполезно. Вы за все хорошее против всего плохого, и конечно же за "нОрод", ибо именно на вас таксистах, малярах, уборщиках и сварщиках мир держится. 

Вы счастливые, но глупые. А самое главное - вы по жизни не паритесь, дом - работа - пиво - водка - роды детей - компьютерные игры - требование льгот от государства - работа - дом..., и у вас всегда есть простой ответ - виновато правительство или буржуи))

Все что я написал выше может напрягать мозг, лучше возьми холодного пивка и включи футбол, удачи

Ответить

Илья Попов

5

Начилось великое свержение коммунистического строя. 
Как я помню с такого решения начилось развал и советского союза.

Ответить

Денис Демидов

Илья
4

Эту бомбу под Китай заложил Си отказавшись от ограничения в два срока, раньше у людей были надежды на нового генсека как это в США происходит, а теперь приходится таким очковтирательством заниматься, срок действия которого весьма ограничен. 

Ответить

Konstantin

Денис
1

И не только надежды: механизм обратной связи при несменяемом руководителе выдыхается. Потому что только без нормального снятия ожиданий с людей могла родиться мысль, что-де, банкиров демонстративно ужмём (в одном аспекте, ага), и все тут же станут довольны. Именно что хватит такой косточки очень ненадолго.

Ответить

Денис Демидов

Konstan…
0

Да, и штрафы за недоеденное от туда же.

Ответить

Igor Filippov

Денис
0

 раньше у людей были надежды на нового генсека

Ну ты откуда-то знаешь какие у Китайцев надежды?)

Ответить

Денис Демидов

Igor
0

Много работал с Китаем и общался с китайцами.
В Китае север недоволен богатым югом, как у нас недовольны Москвой, а юг думает, что он всю страну кормит.
Ротация генсеков между партийными группировками как-то сглаживала это.

Ответить

Сергей Житников

Денис
1

да в Китае очень похоже с РФ ситуация. Население любит КПК, как у нас Путина, но не долюбливают местные власти. В РФ используется та же самая система. Хороший царь, плохие бояре.

Ответить

Денис Демидов

Сергей
0

А когда начинают уже самого "Путина" не любить, система начинает идти в разнос, как у нас.

Ответить

Сергей Житников

Денис
0

поменяют на другого. там не надо выбору проводить всенародные для легимитизации власти.

Ответить

Artem Petrenkov

Илья
1

Значит в России всё хорошо с экономикой.

Ответить

Илья Попов

Artem
0

Друг мой, пока ещё не очень, но верю скоро будет супер. Я вижу что кардинально изменилась ситуация и мировоззрение россиян. Скоро!!!

Ответить

Alexandr Leibowitz

Илья
0

Нене, у них такое не пройдет. Развал союза случился потому, что верхушка стала насквозь коррумпирована, прогнила до сердцевины. А в КПК верхушка идейная, никакой коррупции там нет. Все подчинены великой идее о превращении всей планеты в Китай.

Именно поэтому все эти миллиардеришки и бизьнесьмены ссутся под себя и прячутся по углам: они насмотрелись на то, как на Западе капиталисты нагибают всех подряд, как им вздумается, и им показалось, что и в Китае такое прокатит. Не прокатило. Вон уже IPO боятся проводить, чтобы излишнее внимание к себе не привлекать.

Ответить

Igor Filippov

Alexandr
0

 Нене, у них такое не пройдет. Развал союза случился потому, что верхушка стала насквозь коррумпирована, прогнила до сердцевины.

Значит не была раньше раз стала? Когда пошел отсчет, с Хрущева? Или позже?

Ответить

Igor Filippov

Илья
0

 Как я помню с такого решения начилось развал и советского союза.

Директоров сберкасс попросили не летать бизнесом? Помню, помню... Еще и вместо отелей заставили в вонючих эирбнб селиться.

Ответить

Денис Демидов

Igor
0

Борьба с привилегиями это у нас называлось, почитай раз в 2000-х родился. 

Ответить

Павел Фадин

4

Чёт я не очень понял, а как снижение затрат помогает восстановить экономику? Если снижать траты на услуги, то сфера услуг получает меньше денег и отрасль стагнирует. Если снижать сотрудникам зарплаты, то у них меньше денег, они меньше тратят, экономика не растет. Это может разве что инфляцию в какой-то степени снизить, да и то не факт. Так и в чём смысл в итоге?

Ответить

Alexandr Leibowitz

Павел
0

Сфера премиальных услуг обслуживает только богатых людей, действуя в отрыве от остальной экономики. Это социальное и экономическое расслоение. По улице едет Роллс-Ройс, а в подвалах домов на этой же улице дети шьют кроссовки абибас. И вот от того, что для владельца Роллс-Ройса есть целая сфера премиальных услуг за очень большие деньги, обществу точно это ничем не помогает. Зато накапливается злоба и ненависть.

Ответить

Леонид Белоус

Alexandr
1

КПК сами (подобно чекиста в россии) сделали специально максимально неравную страну.

Чтобы люди больше пахали.

А чтоб не возбухали то и кпк и чекистская хунта стала насаживать откровенный фашизм в своих странах.

Так что богатые профессионалы не причём, лучше посмотрите на чиновников, силовиков и прочих настоящих дармоедов.

Вот кто заслуживает ненависти, а не какой-то инвестбанкир.

Ответить

Marsel Gizatullin

Alexandr
0

Но сфера премиальных услуг помогает владельцу Роллс-Ройса — такому же члену общества... А также помогает людям, что оказывают эти самые услуги и получают оплату за них (чаще выше, чем по рынку).

Ответить

Денис Демидов

Павел
0

Это 100% политическая мера, дескать элита с народом, вперед всех пояса затягивает. 

Ответить

Митя Мурасов

3

"Денег нет но вы держитесь" в рисовом варианте

Ответить

Внимательный кот

Митя
0

У кого нет, кому держаться? Они, наоборот, выталкивают свои же (государственные) деньги в экономику.

Ответить

Митя Мурасов

Внимательный
0

Так именно поэтому их у них нет что из в какую то экономику у них выталкивают

Ответить

Внимательный кот

Митя
0

Опять ни в чем не разобрался и спизданул чушь, знакомый почерк :-)

Ответить

Митя Мурасов

Внимате…
0

А, так ты тот чудик с дтф что в личке меня жалобно просит не писать. Что там жалко выглядишь, что тут

Ответить

Внимательный кот

Митя
–1

Не в личке, а в комментах, и не жалобно, а снисходительно.

Иди лучше разработке учись нормально, а не время трать на комментирование вещей, в которых все равно ничего не понимаешь. Так и будешь до конца дней тесты в банке писать за мелкий прайс.

Ответить

Митя Мурасов

Внимате…
0

Все иди в ЧС и не пиши мне больше

Ответить

Митя Мурасов

Внимате…
0

И я в банке не работаю . Не все что я пишу в интернете есть правда .

Ответить

Внимательн

Митя
0

Можешь не отчитываться, я просто предположил.

Ответить

Николай Глущенко

3

Как-то это совком попахивает) Экономии с таких мер приблизительно никакой, эти траты - капля в море. Но зато боремся с буржуями полным ходом. А если не боремся - то хотя бы пытаемся насолить, чтобы им жизнь мёдом не казалась)

Ответить

Gre Li

Николай
2

Вообще непонятно, какое эти меры имеют отношение к «разгону» экономики. Авиакомпании, гостиницы — тоже участники экономического взаимодействия.

Ответить

Путачок

Gre
0

Видимо власти хотят снизить зарплаты, так как манипулировать курсом юаня им мешают американцы

Ответить

Михаил Синицын

1

Хорошее решение

Ответить

Илья Попов

Михаил
1

Отличное решение для развала диктаторского режима. 

Ответить

Большой жёлтый робот

1

Минус бизнес-класса кошкастюардесса

Ответить

Леонид Белоус

1

Ой-ой,  какие-то тревожные звоночки. То Винни Пух призывал китайцев не жрать в три рыла и обязательно облизывать тарелки. 
Теперь обяжут директоров ездить рядом с крестьянами.

Что-то неладное начинается в Поднебесной, у русских должно очко сжаться от такой шизы. 

Ответить

Алексей Штейн

Леонид
0

ждем беженцов в Сибири

Ответить

Леонид Белоус

Алексей
0

Скорее в Чехии.

Ответить

Денис Демидов

Леонид
0

В Чехию самые богатые китайцы поедут, остальных отправят к нам строить ДНР 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0

Дальневосточная республика
Дальневосточная республика (ДВР), официальное название — Дальне-Восточная Республика — де-юре…
ru.wikipedia.org
Ответить

Давид Муравьёв

0

Мдаа... О таком, на первом канале не расскажут

Ответить

Сергей Багрецов

0

У них огромная экономика, может и не пошатает. При крайне малом реальном среднем классе уменьшение оборота приведет к тому, что производители всего и вся (от еды до техники), уменьшат объемы/квоты_на_будущее продукции.

И, вот тут, будет даже и меньше налогов. И покупательские возможности замедлятся.

Ответить

Мистер Икс

0

и делиться ковидом?)

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

0

Если наши госкомпании снизят затраты таким образом, хотя бы на перемещение всех топ-менеджеров… страна станет самой богатой на планете 😁🤣🤣🤣

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