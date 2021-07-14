Американский сервис по поиску удалённых сотрудников в других странах Remote привлёк $150 млн при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.
- Раунд возглавил фонд Accel при участии существующих инвесторов, в том числе Sequoia Capital , Index Ventures , Two Sigma Ventures , General Catalyst и других. Условия сделки партнёры не раскрывают.
- Стартап в 2019 году создали бывший вице-президент по продукту GitLab Джоб ван дер Вурт и бывший вице-президент про разработке Unbabel Марсело Лебре. С момента основания Remote привлекла $196 млн.
- Платформа помогает компаниям нанимать сотрудников по всему миру, решая вопросы зарплаты, льгот, налогов, соблюдения законодательства и другие. Компания работает в 47 странах, в которых у неё есть свой штат юристов и HR-специалистов, и планирует к концу 2021 года расшириться на 80 стран.
- В Remote говорят, что у стартапа «тысячи» клиентов, в том числе GitLab, loom, Cargo.one и другие. Финансовые показатели в компании не раскрывают, но утверждают, что с начала года выручка выросла более чем в 65 раз год к году. С ноября количество сотрудников увеличилось с 50 до 220 человек.
В среднем мы проводим в аэропорту не менее двух часов, существенную часть времени — в ожидании вылета. Составили подборку из практичных сайтов и приложений, которые помогут провести его с пользой.
В «Тинькофф Инвестициях» есть тариф «Трейдер» — стоимость 290₽/мес. В очередной месяц должны были удержать деньги 5 июля.
Десять инсайтов с конференции X5Tech Future Night.
В финансовой сфере задачи клиентов в чате лучше всего решают в «Тинькофф», «Почта-банке» и «Сбере», в онлайн-ритейле — Ozon, «Сима-ленде» и «Утконосе».
Сегодня подписаться можно не только на сериалы и музыку, но и вполне на реальные товары. Рассказываю, что предлагают получить по подписке компании и стартапы в России.
Ладно, ребята, давайте в последний раз… Меня зовут Роман, я из славного города Кострома. Мне 25 и я жестко подсел на инди-музыку и теперь не могу с неё слезть. А надо ли… Обо всем по порядку!
23 декабря 2020 года в период промокампании я оформил подписку на колонку «Яндекс.Мини»
Сегодня CODDY — это международная школа программирования и дизайна для детей с филиалами не только в России, но и за рубежом. За плечами, без преувеличения, лидера в своем направлении не только череда взлетов, но и падения, которые только закалили и сделали сильнее.
Английский известен словами, у которых миллион значений: “get”, “run”, “take”, “go”... Но несмотря на обилие смыслов у подобных слов, в основном, они поддаются логике. Однако есть в английском слова с совершенно неожиданными, нелогичными и даже обратными по смыслу значениями. Живешь, например, думая что “colon” – это двоеточие, и тут – бац! –…
Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.