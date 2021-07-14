Карьера
Таня Боброва

Американский сервис по поиску удалённых сотрудников в других странах Remote привлёк $150 млн при оценке свыше $1 млрд Статьи редакции

Стартап берёт на себя все бумажные дела по оформлению сотрудников — вопросы зарплаты, налогов и другие.

  • Раунд возглавил фонд Accel при участии существующих инвесторов, в том числе Sequoia Capital , Index Ventures , Two Sigma Ventures , General Catalyst и других. Условия сделки партнёры не раскрывают.
  • Стартап в 2019 году создали бывший вице-президент по продукту GitLab Джоб ван дер Вурт и бывший вице-президент про разработке Unbabel Марсело Лебре. С момента основания Remote привлекла $196 млн.
  • Платформа помогает компаниям нанимать сотрудников по всему миру, решая вопросы зарплаты, льгот, налогов, соблюдения законодательства и другие. Компания работает в 47 странах, в которых у неё есть свой штат юристов и HR-специалистов, и планирует к концу 2021 года расшириться на 80 стран.
  • В Remote говорят, что у стартапа «тысячи» клиентов, в том числе GitLab, loom, Cargo.one и другие. Финансовые показатели в компании не раскрывают, но утверждают, что с начала года выручка выросла более чем в 65 раз год к году. С ноября количество сотрудников увеличилось с 50 до 220 человек.

#новость #стартапы #инвестиции

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i.anjela

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сейчас прям очень актуальная тема

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Антон Гамаюнов

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Воу, это интересно, надеюсь его ждет большое будущее

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