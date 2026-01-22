Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Путешествия
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Крипто
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Карьера

Профсоюз Hyundai в Южной Корее призвал компанию отказаться от внедрения человекоподобных роботов без согласия сотрудников

Это создаст «угрозу занятости», предупредили в организации.

Фото Reuters 
Фото Reuters 
  • В начале января 2025 года Boston Dynamics, которая принадлежит Hyundai, объявила о планах интегрировать в своих человекоподобных роботов Atlas модель Gemini Robotics от DeepMind.
  • Тогда же компании рассказали, что собираются протестировать устройства на заводах Hyundai. К 2028-му они рассчитывают ежегодно производить по 30 тысяч роботов, а также начать их полноценное внедрение — сначала на заводе в США.

  • В ответ на планы автопроизводителя профсоюз Hyundai в Южной Корее опубликовал заявление с призывом отказаться от внедрения роботов без согласия работников, пишет Reuters. В организации обвинили компанию в стремлении увеличить прибыль за счёт сокращения персонала, которое создаёт «угрозу занятости» и может привести к «шокам на рынке труда».

  • Кроме того, профсоюз раскритиковал планы Hyundai по частичному переносу производства в США. По словам сотрудников, решение ударит по производству в Южной Корее и создаст угрозу для рабочих мест на двух заводах компании.

#новости #hyundai

3
11 комментариев