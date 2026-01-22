Профсоюз Hyundai в Южной Корее призвал компанию отказаться от внедрения человекоподобных роботов без согласия сотрудников

В ответ на планы автопроизводителя профсоюз Hyundai в Южной Корее опубликовал заявление с призывом отказаться от внедрения роботов без согласия работников, пишет Reuters. В организации обвинили компанию в стремлении увеличить прибыль за счёт сокращения персонала, которое создаёт «угрозу занятости» и может привести к «шокам на рынке труда».