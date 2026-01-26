Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Сервисы
AI
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Истории
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Артур Томилко
Карьера

РБК: в 2026 году рост реальных зарплат в России замедлится до 2-3%, но в некоторых отраслях темпы сохранятся на уровне 6-10%

Несмотря на сохранение минимального уровня безработицы, конкуренция за рабочие места «быстро нарастает», говорят опрошенные изданием эксперты.

  • Период «стремительного» роста заработных плат в России подошёл к концу, пишет РБК. После 2023-2024 годов, когда реальные зарплаты увеличивались на 8-10% ежегодно, в 2025-м динамика замедлилась примерно вдвое, говорят эксперты.
  • Официальных подсчётов Росстата за целый год пока нет. По данным на октябрь, средние зарплаты в номинальном выражении увеличились на 14,3% год к году, до 99,7 тысячи рублей. Однако с учётом инфляции рост составил только 6,1%, а за десять месяцев 2025-го — 4,7%, то есть в два раза меньше, чем в 2024-м.

  • По оценке профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Александра Сафонова, номинальные зарплаты по итогам 2025 года вырастут на 8-10%, а реальные — на 3,5-4,5%. Замедление темпов роста он объясняет снижением эффекта от дефицита кадров, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, сокращением прибыльности компаний и замедлением экономического роста в целом.

  • Уровень безработицы остаётся на историческом минимуме в 2,1%, но конкуренция за рабочие места «быстро нарастает», отмечают в «Финаме». В декабре 2025 года показатель соотношения количества активных резюме к количеству активных вакансий вырос до 8,6 по сравнению с 4,5 годом ранее. Число открытых вакансий за год сократилось на 27%, а количество резюме выросло на 37%.

  • По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году рост реальных зарплат замедлится до 2,4%. Большинство опрошенных РБК экспертов полагают, что в номинальном выражении рост составит 8-9%, а в реальном — до 2-3%.

  • Однако динамика будет отличаться в зависимости от отрасли, отмечают эксперты. Замедления до 1-3% они ждут в розничной торговле, услугах, строительстве, госсекторе и медиа. Опережающими темпами — на 6-10% — зарплаты продолжат расти в ИТ, кибербезопасности, оборонно-промышленном комплексе, транспорте и логистике, энергетике, а также в частной медицине и биотехнологиях.

#новости #зарплаты

22
2
2
1
115 комментариев