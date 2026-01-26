РБК: в 2026 году рост реальных зарплат в России замедлится до 2-3%, но в некоторых отраслях темпы сохранятся на уровне 6-10%

Период «стремительного» роста заработных плат в России подошёл к концу, пишет РБК. После 2023-2024 годов, когда реальные зарплаты увеличивались на 8-10% ежегодно, в 2025-м динамика замедлилась примерно вдвое, говорят эксперты.

Официальных подсчётов Росстата за целый год пока нет. По данным на октябрь, средние зарплаты в номинальном выражении увеличились на 14,3% год к году, до 99,7 тысячи рублей. Однако с учётом инфляции рост составил только 6,1%, а за десять месяцев 2025-го — 4,7%, то есть в два раза меньше, чем в 2024-м.

По оценке профессора кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета Александра Сафонова, номинальные зарплаты по итогам 2025 года вырастут на 8-10%, а реальные — на 3,5-4,5%. Замедление темпов роста он объясняет снижением эффекта от дефицита кадров, ужесточением денежно-кредитной политики ЦБ, сокращением прибыльности компаний и замедлением экономического роста в целом.

Уровень безработицы остаётся на историческом минимуме в 2,1%, но конкуренция за рабочие места «быстро нарастает», отмечают в «Финаме». В декабре 2025 года показатель соотношения количества активных резюме к количеству активных вакансий вырос до 8,6 по сравнению с 4,5 годом ранее. Число открытых вакансий за год сократилось на 27%, а количество резюме выросло на 37%.

По прогнозу Минэкономразвития, в 2026 году рост реальных зарплат замедлится до 2,4%. Большинство опрошенных РБК экспертов полагают, что в номинальном выражении рост составит 8-9%, а в реальном — до 2-3%.