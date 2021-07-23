Карьера
Маша Цепелева

McDonald’s разрешил офисным сотрудникам работать на удалёнке два дня в неделю вместо одного Статьи редакции

Остальные три придётся ходить в офис.

  • Сотрудники McDonald’s смогут работать в офисе три дня в неделю, а не четыре, как раньше, рассказал в интервью Bloomberg гендиректор компании Крис Кемпчински.
  • Кемпчински также уточнил, что он и финансовый директор компании Кевин Озан во время пандемии в основном работали в офисе. «Zoom, Webex и видеоконференции — хорошие временные меры, но с ними теряется что-то в культуре», — сказал он.
  • Компании в США пытаются придумать новый график работы из-за распространившегося в США дельта-штамма Covid-19. Например, сотрудники Apple должны работать три дня в неделю из офиса с октября. Компания хотела ввести меру с сентября, но сотрудники выступили против.

#новость #mcdonalds

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7 7 комментариев
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Николай Шелопугин

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«Теряется что-то в культуре»
Корпоративная культура – как легко ей все издевательства над сотрудниками прикрывать. Обожаю

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Sergey Ontime

1

Ковид? Вчера на финале НБА в одном месте было собрано тысяч сто человек))

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Максим Александрович

1

А эти два выходных дня, часом, не в Сб и Вс?!)))

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Mark Aster

0

Будут жарить котлеты дома.

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Сергей Соколов

Mark
1

Офисным же, причём тут котлеты 🥸

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Иван Шеметов

Сергей
0

Наггетсы? 

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Sergey Ontime

0

Мак делегировал котлеты бабушкам.

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