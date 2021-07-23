McDonald’s разрешил офисным сотрудникам работать на удалёнке два дня в неделю вместо одного Статьи редакции
Остальные три придётся ходить в офис.
- Сотрудники McDonald’s смогут работать в офисе три дня в неделю, а не четыре, как раньше, рассказал в интервью Bloomberg гендиректор компании Крис Кемпчински.
- Кемпчински также уточнил, что он и финансовый директор компании Кевин Озан во время пандемии в основном работали в офисе. «Zoom, Webex и видеоконференции — хорошие временные меры, но с ними теряется что-то в культуре», — сказал он.
- Компании в США пытаются придумать новый график работы из-за распространившегося в США дельта-штамма Covid-19. Например, сотрудники Apple должны работать три дня в неделю из офиса с октября. Компания хотела ввести меру с сентября, но сотрудники выступили против.
«Теряется что-то в культуре»
Корпоративная культура – как легко ей все издевательства над сотрудниками прикрывать. Обожаю
Будут жарить котлеты дома.
Офисным же, причём тут котлеты 🥸
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