Карьера
Nazigul Jusupova

Банк для предпринимателей «Точка» запустил ИИ-сервис для деловых знакомств Статьи редакции

После регистрации ИИ будет каждый понедельник подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.

  • «Точка.Нетворк» поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями, сообщили vc.ru в банке.
  • Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, указав сферу деятельности, навыки и разместив ссылки на страницы в социальных сетях, согласиться на встречу и прийти на неё.
  • Искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседников, а предприниматели смогут сами договориться о времени и месте встречи.
  • Участники сами выбирают формат встречи — она может пройти как в онлайне, так и в офлайне. Участник должен предупредить собеседника, если хочет отменить или перенести встречу на другой день.
  • В июле 2021 года «Сбер» запустил соцсеть деловых контактов «Инсайдер», где можно попросить контакты, советы или искать нужных специалистов.

#точка

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Anastasiya Efremova

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Это что,  Тиндер для бизнесменов?

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Best Practice

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Есть похожий проект рэндомкофе, только он платный 

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Game Topia

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А не проще в телеграмм канале бесплатно поговорить в личке с кем и когда хочется? И к чему упоминание ИИ? Типа, фильтр уже ИИ называют? 

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