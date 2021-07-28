Банк для предпринимателей «Точка» запустил ИИ-сервис для деловых знакомств Статьи редакции
После регистрации ИИ будет каждый понедельник подбирать собеседника, а предприниматель сможет решить, как и когда пройдёт встреча, или отказаться от неё.
- «Точка.Нетворк» поможет предпринимателям и экспертам обзавестись полезными связями, сообщили vc.ru в банке.
- Чтобы воспользоваться сервисом, нужно заполнить анкету, указав сферу деятельности, навыки и разместив ссылки на страницы в социальных сетях, согласиться на встречу и прийти на неё.
- Искусственный интеллект будет каждый понедельник подбирать собеседников, а предприниматели смогут сами договориться о времени и месте встречи.
- Участники сами выбирают формат встречи — она может пройти как в онлайне, так и в офлайне. Участник должен предупредить собеседника, если хочет отменить или перенести встречу на другой день.
- В июле 2021 года «Сбер» запустил соцсеть деловых контактов «Инсайдер», где можно попросить контакты, советы или искать нужных специалистов.
А не проще в телеграмм канале бесплатно поговорить в личке с кем и когда хочется? И к чему упоминание ИИ? Типа, фильтр уже ИИ называют?
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