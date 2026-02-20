Популярное
Артур Томилко
Карьера

Meta* сократила на 5% размер вознаграждения в акциях для большинства сотрудников на фоне роста вложений в ИИ — FT

Компания урезает бонусы второй год подряд.

  • О том, что Meta* сократила для большинства работников размер вознаграждения в акциях компании, пишет Reuters со ссылкой на материал FT.
  • По данным газеты, мера связана с ростом инвестиций в разработку ИИ и дата-центры. В 2026 году Meta* планирует потратить на эти цели $115-135 млрд.
  • В 2025 году компания уже сокращала на 10% размер бонусов, которые сотрудники получают в виде опционов на выкуп акций, отметила FT.
  • В начале 2026-го NYT сообщила, что Meta* планирует уволить около 10% сотрудников в своем подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности. По данным издания, сокращения также связаны со смещением приоритетов в сторону ИИ.
Данила Бычков
AI
Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft в 2026 году суммарно потратят около $650 млрд на «гонку» в сфере ИИ

Каждая из компаний запланировала рекордные капитальные расходы.

  • «Ошеломляющий поток денег» направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование, включая чипы, пишет Bloomberg. В сумме расходы вырастут примерно на 60% по сравнению с 2025 годом.

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

