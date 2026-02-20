Meta* сократила на 5% размер вознаграждения в акциях для большинства сотрудников на фоне роста вложений в ИИ — FT

Alphabet, Amazon, Meta* и Microsoft в 2026 году суммарно потратят около $650 млрд на «гонку» в сфере ИИ

Каждая из компаний запланировала рекордные капитальные расходы. «Ошеломляющий поток денег» направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование, включая чипы, пишет Bloomberg. В сумме расходы вырастут примерно на 60% по сравнению с 2025 годом.