Meta* сократила на 5% размер вознаграждения в акциях для большинства сотрудников на фоне роста вложений в ИИ — FT

Компания урезает бонусы второй год подряд.О том, что Meta* сократила для большинства работников размер вознаграждения в акциях компании, пишет Reuters со ссылкой на материал FT.По данным газеты, мера связана с ростом инвестиций в разработку ИИ и дата-центры. В 2026 году Meta* планирует потратить на эти цели $115-135 млрд.В 2025 году компания уже сокращала на 10% размер бонусов, которые сотрудники получают в виде опционов на выкуп акций, отметила FT.В начале 2026-го NYT сообщила, что Meta* планирует уволить около 10% сотрудников в своем подразделении Reality Labs, которое работает над метавселенной и гарнитурами виртуальной реальности. По данным издания, сокращения также связаны со смещением приоритетов в сторону ИИ.Данила БычковAI6 феврAlphabet, Amazon, Meta* и Microsoft в 2026 году суммарно потратят около $650 млрд на «гонку» в сфере ИИ Каждая из компаний запланировала рекордные капитальные расходы. «Ошеломляющий поток денег» направят на строительство новых дата-центров и необходимое для их работы оборудование, включая чипы, пишет Bloomberg. В сумме расходы вырастут примерно на 60% по сравнению с 2025 годом.*Meta признана в России экстремистской и запрещена. #новости