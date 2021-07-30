Опрос: 38% сотрудников в США на удалёнке регулярно работают в кровати Статьи редакции
При этом 74% опрошенных регулярно испытывают боль или дискомфорт во время работы.
- 45% работников в США регулярно работают с дивана, 38% — в постели, 20% часто работают на улице, такие результаты опроса опубликовал сервис по подбору персонала CraftJack.
- Компания опросила 1520 американцев, которые работали из дома с 16 по 25 июня 2021 года. Из них 48% женщин и 52% мужчин, средний возраст опрошенных — 37 лет.
- Когда-либо работали в кровати 80% опрошенных риэлторов, 73% инженеров, 72% бухгалтеров.
- 74% заявили, что испытывали боль и дискомфорт при работе из дома, из них 81% — еженедельно и 51% — большую часть леей или каждый день.
- 90% опрошенных тратили деньги на улучшение рабочего места для удалёнки, в среднем $268 на человека. 58% получили деньги на это от работодателя.
Обсутроила себе идеальный домашний офис и не испытываю никакого дискомфорта
Если за свой счет, то вы большая умница, всем бы таких рабов, и рабочее место сами себе обустроят и денег фирме принесут и налоги сами заплатят - рай капитализма
Вы бы удивились, узнав, что даёт мне моя работа :)
Так это вы обустроили или ваш работодатель?
Всё проплачено работодателем либо в виде WFH allowance либо в виде salary
В чем смысл пасхалки в виде картины утки?)
Испытывают боль от необходимости работать, пусть даже и в кровати.
Нормальная реакция на необходимость работать
Работать лёжа вредно кстати.
Там норадреналин вырабатывается меньше тк организм думает что ты отдыхаешь.
Плюс может быть обратная проблема - может быть труднее уснуть тк тушка не поняла что от неё хотят.
Как-то так
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При этом 74% опрошенных регулярно испытывают боль или дискомфорт во время работы.