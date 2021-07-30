Карьера
Маша Цепелева

Опрос: 38% сотрудников в США на удалёнке регулярно работают в кровати Статьи редакции

При этом 74% опрошенных регулярно испытывают боль или дискомфорт во время работы.

  • 45% работников в США регулярно работают с дивана, 38% — в постели, 20% часто работают на улице, такие результаты опроса опубликовал сервис по подбору персонала CraftJack.
  • Компания опросила 1520 американцев, которые работали из дома с 16 по 25 июня 2021 года. Из них 48% женщин и 52% мужчин, средний возраст опрошенных — 37 лет.
  • Когда-либо работали в кровати 80% опрошенных риэлторов, 73% инженеров, 72% бухгалтеров.
  • 74% заявили, что испытывали боль и дискомфорт при работе из дома, из них 81% — еженедельно и 51% — большую часть леей или каждый день.
  • 90% опрошенных тратили деньги на улучшение рабочего места для удалёнки, в среднем $268 на человека. 58% получили деньги на это от работодателя.

#удаленка #новость

590 просмотров
14 14 комментариев
5
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14 комментариев
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Anna Davydova

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Обсутроила себе идеальный домашний офис и не испытываю никакого дискомфорта

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Илья Мишин

Anna
–3

Если за свой счет, то вы большая умница, всем бы таких рабов, и рабочее место сами себе обустроят и денег фирме принесут и налоги сами заплатят - рай капитализма

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Yarro S

Илья
2

В нормальных странах ещё и налоговый вычет дают за покупку компа для работы

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Anna Davydova

Илья
0

Вы бы удивились, узнав, что даёт мне моя работа :)

Ответить

Илья Мишин

Anna
0

Так это вы обустроили или ваш работодатель?

Ответить

Anna Davydova

Илья
0

Всё проплачено работодателем либо в виде WFH allowance либо в виде salary

Ответить

Ray Smith

Anna
0

Тогда вопросов не имеем. :)

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Дмитрий Печеркин

Anna
0

В чем смысл пасхалки в виде картины утки?)

Ответить

Anna Davydova

Дмитрий
1

Это не пасхалка, а подарок мужа на др :)

Ответить

Vlad Zloy

2

Испытывают боль от необходимости работать, пусть даже и в кровати.

Ответить

Hmmmmmmmmmm

Vlad
3

Нормальная реакция на необходимость работать

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Андрей Иванов

Hmmmmmmmmmm
0

Может спина болит от кривых поз?

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Valentin Dombrovsky

0

 большую часть леей

🧐

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БАБКА В ЗАСАДЕ

0

Работать лёжа вредно кстати.
Там норадреналин вырабатывается меньше тк организм думает что ты отдыхаешь.
Плюс может быть обратная проблема - может быть труднее уснуть тк тушка не поняла что от неё хотят.
Как-то так

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