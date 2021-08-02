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Карьера
Таня Боброва

«Яндекс» открыл приём заявок на чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 6,2 млн рублей Статьи редакции

Лучшие смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощённой схеме.

11 11 комментариев
407 просмотров

Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм», рассказали vc.ru в компании.

«Алгоритм» проводится на русском и английском языках и рассчитан на программистов со всего мира, остальные треки — на участников из России и СНГ.

Подать заявку на участие можно до 3 октября включительно на сайте проекта. Пробный тур, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, пройдёт с 20 по 26 сентября. С 27 сентября по 3 октября — этап квалификации, победители которого пройдут в финал. Он состоится 16 октября.

По каждому треку, кроме машинного обучения, пять финалистов получат призы: за первое место — 300 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, третье — 200 тысяч, четвёртое — 150 тысяч и за пятое — по 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощенной схеме.

В 2021 году трек по машинному обучению состоит из четырёх направлений: анализ текстов на естественном языке, компьютерное зрение, распознавание речи и рекомендательные системы. Участники смогут выбрать одно направление или все одновременно.

Задачи этого трека можно решать с 20 сентября по 20 октября. Компания выберет четырёх победителей, каждый получит 300 тысяч рублей.

  • «Яндекс» проводит онлайн-чемпионаты с 2011 года. В 2020 году в Yandex Cup приняли участие 17 800 человек из 89 стран.

#новость #яндекс

11 11 комментариев
1
4
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11 комментариев
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Ivan Samsonov

3

А почему чемпионат на хероку? Как же Яндекс.Облако?

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Game Topia

Ivan
1

Ахахаха! Видимо хероку бесплатный! Опять Яндекс лохонулся.

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Alex Emelyanov

Ivan
0

Это скорее говорит об уровне коммуникации внутри компании, если разработчики сайта-соревнования решили что проще на хероку захостить.

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Game Topia

1

Я бы в Яндекс только дизайнером пошел. Дизайнеру у них реально крутые стали. Возможно, лучшие в мире. А программисты и продакты - настоящие калькуляторы. Фантазии вообще у них нет! Есть все шансы и возможности быть лучшими в мире, а делают такую фигню. И конкретизировать я не буду, поскольку спорить с их безумными фанатами бесполезно. К примеру, если сказать что дзен фигня, умники согласятся, но будут щеки рвать за Яндекс музыку, которая для меня, как для меломана, просто отстой. Они почему то не понимают, что так как у них есть никогда хорошим не было и не будет. Но они или калькуляторы, у которых фантазия за пределы книг не выходит, либо алчные токсики, которые только о откачки денег думают.
Вот если Яндекс сравнивать с одеждой, то на мой взгляд они не итальянский бренд, а вшивый рынок, на котором в роли продавцов выступают начитанные и талантливые, но тем не менее пресные технори.

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Александр Мраев

Game
0

А зачем программистам фантазия?

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Сергей

Александр
1

Мы творческий процесс зашифровываем, чтобы простые смертные не могли узнать красоту нашего мира. 

Ответить

Александр Мраев

Сергей
0

Вряд ли танцы с бубном можно назвать творческим процессом.

Ответить

Game Topia

Александр
0

Принцип dog food не работает, если у человека нет фантазии.

Ответить

Evgeny Shirokov

–1

Хороший ход) получить практически на халяву кучу исходников для будущих и возможных проектов. Евреев в айти хоть отбавляй)

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Game Topia

Evgeny
2

Вы думаете исходники с кемпов имеют цену? Мне искренне жаль Яндекс если они в чьих-то исходниках ковыряется. Особенно с джунских написанных на скорую руку.

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Симпатичный вентилятор

Evgeny
1

Кажется, вы только что написали комментарий на сайте о бизнесе. Бизнес никогда не был про благотворительность, он про состязание кто больше получит, потратив при этом меньше. Все сердобольные быстро закрываются.

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