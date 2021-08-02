«Яндекс» открыл приём заявок на чемпионат по программированию Yandex Cup с призовым фондом 6,2 млн рублей Статьи редакции
Лучшие смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощённой схеме.
Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм», рассказали vc.ru в компании.
«Алгоритм» проводится на русском и английском языках и рассчитан на программистов со всего мира, остальные треки — на участников из России и СНГ.
Подать заявку на участие можно до 3 октября включительно на сайте проекта. Пробный тур, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, пройдёт с 20 по 26 сентября. С 27 сентября по 3 октября — этап квалификации, победители которого пройдут в финал. Он состоится 16 октября.
По каждому треку, кроме машинного обучения, пять финалистов получат призы: за первое место — 300 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, третье — 200 тысяч, четвёртое — 150 тысяч и за пятое — по 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощенной схеме.
В 2021 году трек по машинному обучению состоит из четырёх направлений: анализ текстов на естественном языке, компьютерное зрение, распознавание речи и рекомендательные системы. Участники смогут выбрать одно направление или все одновременно.
Задачи этого трека можно решать с 20 сентября по 20 октября. Компания выберет четырёх победителей, каждый получит 300 тысяч рублей.
- «Яндекс» проводит онлайн-чемпионаты с 2011 года. В 2020 году в Yandex Cup приняли участие 17 800 человек из 89 стран.
А почему чемпионат на хероку? Как же Яндекс.Облако?
Это скорее говорит об уровне коммуникации внутри компании, если разработчики сайта-соревнования решили что проще на хероку захостить.
Я бы в Яндекс только дизайнером пошел. Дизайнеру у них реально крутые стали. Возможно, лучшие в мире. А программисты и продакты - настоящие калькуляторы. Фантазии вообще у них нет! Есть все шансы и возможности быть лучшими в мире, а делают такую фигню. И конкретизировать я не буду, поскольку спорить с их безумными фанатами бесполезно. К примеру, если сказать что дзен фигня, умники согласятся, но будут щеки рвать за Яндекс музыку, которая для меня, как для меломана, просто отстой. Они почему то не понимают, что так как у них есть никогда хорошим не было и не будет. Но они или калькуляторы, у которых фантазия за пределы книг не выходит, либо алчные токсики, которые только о откачки денег думают.
Вот если Яндекс сравнивать с одеждой, то на мой взгляд они не итальянский бренд, а вшивый рынок, на котором в роли продавцов выступают начитанные и талантливые, но тем не менее пресные технори.
А зачем программистам фантазия?
Хороший ход) получить практически на халяву кучу исходников для будущих и возможных проектов. Евреев в айти хоть отбавляй)
Вы думаете исходники с кемпов имеют цену? Мне искренне жаль Яндекс если они в чьих-то исходниках ковыряется. Особенно с джунских написанных на скорую руку.
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