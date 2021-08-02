Лучшие смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощённой схеме.

407 просмотров

Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм», рассказали vc.ru в компании.

«Алгоритм» проводится на русском и английском языках и рассчитан на программистов со всего мира, остальные треки — на участников из России и СНГ.

Подать заявку на участие можно до 3 октября включительно на сайте проекта. Пробный тур, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, пройдёт с 20 по 26 сентября. С 27 сентября по 3 октября — этап квалификации, победители которого пройдут в финал. Он состоится 16 октября.

По каждому треку, кроме машинного обучения, пять финалистов получат призы: за первое место — 300 тысяч рублей, за второе — 250 тысяч, третье — 200 тысяч, четвёртое — 150 тысяч и за пятое — по 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, смогут пройти собеседование в «Яндекс» по упрощенной схеме.

В 2021 году трек по машинному обучению состоит из четырёх направлений: анализ текстов на естественном языке, компьютерное зрение, распознавание речи и рекомендательные системы. Участники смогут выбрать одно направление или все одновременно.

Задачи этого трека можно решать с 20 сентября по 20 октября. Компания выберет четырёх победителей, каждый получит 300 тысяч рублей.