{"id":4711,"title":"\u041f\u043e\u0434\u043a\u0430\u0441\u0442 \u043e\u0442 Mercedes-Benz \u043e \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e\u043b\u043e\u0433\u0438\u044f\u0445 \u0441 \u0410\u043d\u0442\u043e\u043d\u043e\u043c \u041a\u043e\u043c\u043e\u043b\u043e\u0432\u044b\u043c","url":"\/redirect?component=advertising&id=4711&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/263165-korotko-podkast-o-tehnologiyah-i-innovaciyah-ot-mercedes-benz&hash=c6f93899ff5e0c658ae71a18a81977a3309accf3b2bfd459f77ec74e37ef61d4","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
DTF

Президент Blizzard Джей Аллен Брэк покинет свой пост на фоне скандала о рабочей культуре в компании Статьи редакции

Через два года после того, как занял пост руководителя.

15 15 комментариев
1519 просмотров

Об уходе Брэка объявили сотрудникам Activision Blizzard 3 августа. Первым об этом сообщил в Твиттере репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже в сети появился официальный пресс-релиз.

Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox.

Брэк проработал в компании 15 лет и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями». Чем именно он будет заниматься, на данный момент неизвестно.

Глава Blizzard покидает свой пост на фоне судебного иска к Activision Blizzard и скандала о рабочей культуре, жалоб на дискриминацию и домогательства среди сотрудников. Связан ли с этим уход Брэка, в компании не уточнили.

По словам самого экс-президента, совместное руководство Онил и Ибарры поможет студии «полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен».

Как отдельно отметил Джейсон Шрайер, официальные названия должностей глав Blizzard снова изменились. Журналист связывает это с постоянно растущим влиянием Activision после слияния двух компаний.

Jason Schreier @jasonschreier
Titles mean a lot in the corporate world.
Until 2018, Mike Morhaime was CEO.
When Brack took over, he was president.
Now, Oneal and Ybarra are described as "co-leaders."

A clear glimpse at who's really in charge: Bobby Kotick
Это многое значит для корпоративного мира. До 2018 года Майк Морхейм был генеральным директором. Когда его сменил Брэк, он стал президентом. Теперь Онил и Ибарру называют «со-руководителями». Ясный знак того, кто на самом деле начальник — Бобби Котик.
  • После двухлетнего расследования департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на компанию Activision Blizzard, разработчика игр Call of Duty, World of Warcraft и других из-за дискриминации работников.
  • Руководство Activision Blizzard отреагировало на эти обвинения, однако работники остались недовольны ответом и вышли на забастовку против политики руководства.

#новость #blizzard

15 15 комментариев
5
{ "author_name": "DTF", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","blizzard"], "comments": 15, "likes": 5, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 277187, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 03 Aug 2021 15:53:11 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Дэни Трэхо

7
Ответить

Green Base

Дэни
–2

Кучка пидарастов

Ответить

А. С.

Дэни
1

Хох. Хорошо что не стал заводить ак в близах.
Недавно запустил в стиме давно купленный just cause (у меня их 1,2,3,4)
Но после того как зашёл на сайт студии гейм дева, пока больше не запускал. Фобия видимо сильная.
https://avalanchestudios.com/

Avalanche Studios Group
Avalanche Studios Group redefine industry norms by bringing you outstanding games across multiple…
avalanchestudios.com
Ответить

Максим Воронин

Дэни
0

Хочу такую футболку

Ответить

Anatoly Ivanov

3

Отсюда вывод - активистов стоит гнать сразу

Ответить

Oleg Sheshin

3

Это не нормально, когда sjw определяют то, что должны делать технологические компании. Неравенство, несправедливость, жестокость, насилие были, есть и будут всегда, такова человеческая натура. Само движение sjw несправедливо, выступает за неравенство, применяет жестокие методы и порой прибегает к насилию (психологическому - постоянно). Если бы sjw существовало всегда - мы бы до сих пор жили в каменном веке, потому что великие люди не заморачиваются на тему того обидят кого нибудь их слова или действия или нет. sjw это просто новый вид общественно одобряемого фашизма. 

Ответить

ivan bagrov

Oleg
0

увы, похоже сие лицемерство еще не в край всех за*бало.

Ответить

Eugene Pastukhov

1

Эм, после жалоб на домогательства возможностей что ли стало меньше?

Ответить

Ivan Vishnyakov

–1

Эти леваки разрушат что угодно.
То что случилось с близардами можно посмотреть на примере хартстоуна
(Hearthstone - неплохая игра на старте, спустя годы стал лютым говном)

Ответить

Прикладной кавалер

0
Ответить

Михаил Синицын

0

Создавай паладина или вара и го на АТ, зачем тебе это президентство, сделаем гильду

Ответить

Алина Евсенкова

Михаил
0

Го тогда рейд пойдёт на маунта (прошу прощения, я просто несколько слов на воверском выучила). 

Ответить

Михаил

0

Jim: That is not what I said, and, also, I am co-manager, meaning you are not the only manager anymore. I am also I co-manager.

Michael: That is not what Wallace told us.

Jim: That’s exactly what Wallace told us.

Michael: That is not the way I heard it.

Ответить

Занятый алмаз

–3

Вот интересный тренд берут человека харизматичного и содавшего, развернувшего и развившего компанию и потом его под шцмок убирают. Может его и уважали за счет срецифики общения.

Ответить

Крошечный Филипп

Занятый
0

Кто сказал что его уважали? Может его боялись?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 15 комментариев
Сервисы
Lamoda
Как мы решили комплексные проблемы склада Lamoda всего одним приложением

Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.

Склад Lamoda
40 40 комментариев
44
Bridge Agency
Кейс: как мы первыми на Twitch провели тест-драйв автомобиля и получили ER 19%
0 Обсудить
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за июль, где много красоты от героев будущего времени

Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

2 2 комментария
31
Трибуна
Роман Мальцев
Я искал удобный способ записывать тренировки, а в итоге создал SaaS для тренеров

В статье расскажу о проблемах с мотивацией для тренировок, какие бизнес-модели мы пробовали и зачем мы идем в Испанию. В конце статьи приятный бонус для читателей VC.ru.

21 21 комментарий
29
IPQuorum
Презентация нового сервиса Creative Russia Map и дискуссия о креативном предпринимательстве
0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Сколько зарабатывает среднестатистический инвестор и есть ли способ не стать «середнячком»

Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.

0 Обсудить
0
Яндекс
В приложении «Яндекс» для iOS появилась умная клавиатура

Вот что она умеет.

9 9 комментариев
8
GetBlogger
Как сделать рекламу у блогеров, которая точно достигнет цели?
0 Обсудить
0
Карьера
DTF
Президент Blizzard Джей Аллен Брэк покинет свой пост на фоне скандала о рабочей культуре в компании Статьи редакции

Через два года после того, как занял пост руководителя.

15 15 комментариев
5
SEO
Константин Скобеев
22 SEO-идеи, собранных за июль 2021

Узнайте за 8 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в июле 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».

3 3 комментария
13
Больше статей
null