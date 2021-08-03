Президент Blizzard Джей Аллен Брэк покинет свой пост на фоне скандала о рабочей культуре в компании Статьи редакции
Через два года после того, как занял пост руководителя.
Об уходе Брэка объявили сотрудникам Activision Blizzard 3 августа. Первым об этом сообщил в Твиттере репортёр Bloomberg Джейсон Шрайер. Позже в сети появился официальный пресс-релиз.
Со-руководителями Blizzard Entertainment станут Джен Онил, до этого возглавлявшая Vicarious Visions, и Майк Ибарра, бывший вице-президент Xbox.
Брэк проработал в компании 15 лет и уходит, чтобы «воспользоваться другими карьерными возможностями». Чем именно он будет заниматься, на данный момент неизвестно.
Глава Blizzard покидает свой пост на фоне судебного иска к Activision Blizzard и скандала о рабочей культуре, жалоб на дискриминацию и домогательства среди сотрудников. Связан ли с этим уход Брэка, в компании не уточнили.
По словам самого экс-президента, совместное руководство Онил и Ибарры поможет студии «полностью реализовать свой потенциал и ускорить наступление перемен».
Как отдельно отметил Джейсон Шрайер, официальные названия должностей глав Blizzard снова изменились. Журналист связывает это с постоянно растущим влиянием Activision после слияния двух компаний.
- После двухлетнего расследования департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал в суд на компанию Activision Blizzard, разработчика игр Call of Duty, World of Warcraft и других из-за дискриминации работников.
- Руководство Activision Blizzard отреагировало на эти обвинения, однако работники остались недовольны ответом и вышли на забастовку против политики руководства.
Хох. Хорошо что не стал заводить ак в близах.
Недавно запустил в стиме давно купленный just cause (у меня их 1,2,3,4)
Но после того как зашёл на сайт студии гейм дева, пока больше не запускал. Фобия видимо сильная.
https://avalanchestudios.com/
Это не нормально, когда sjw определяют то, что должны делать технологические компании. Неравенство, несправедливость, жестокость, насилие были, есть и будут всегда, такова человеческая натура. Само движение sjw несправедливо, выступает за неравенство, применяет жестокие методы и порой прибегает к насилию (психологическому - постоянно). Если бы sjw существовало всегда - мы бы до сих пор жили в каменном веке, потому что великие люди не заморачиваются на тему того обидят кого нибудь их слова или действия или нет. sjw это просто новый вид общественно одобряемого фашизма.
Эти леваки разрушат что угодно.
То что случилось с близардами можно посмотреть на примере хартстоуна
(Hearthstone - неплохая игра на старте, спустя годы стал лютым говном)
Создавай паладина или вара и го на АТ, зачем тебе это президентство, сделаем гильду
Го тогда рейд пойдёт на маунта (прошу прощения, я просто несколько слов на воверском выучила).
Jim: That is not what I said, and, also, I am co-manager, meaning you are not the only manager anymore. I am also I co-manager.
Michael: That is not what Wallace told us.
Jim: That’s exactly what Wallace told us.
Michael: That is not the way I heard it.
Мы расскажем, зачем разработчики добивались максимально быстрого отклика приложения и чем заменили отвлекающие визуальные оповещения. А также почему мы планируем сделать систему полностью автономной и работающей оффлайн, несмотря на то, что на складе сотни роутеров.
Всем привет! Это юбилейный, 10 дайджест о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. Сегодняшний выпуск за июль. За клавиатурой и редактором статей на vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.
В статье расскажу о проблемах с мотивацией для тренировок, какие бизнес-модели мы пробовали и зачем мы идем в Испанию. В конце статьи приятный бонус для читателей VC.ru.
Недавнее исследование JP Morgan AM, опубликованное в выпуске квартального гида по рынкам, показало, что среднестатистический инвестор в США за последние 20 лет зарабатывал не более 2,9% годовых.
Через два года после того, как занял пост руководителя.
Узнайте за 8 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в июле 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».