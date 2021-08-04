Глава Xsolla объяснил массовые увольнения, начал искать пиарщика и нецензурно предложил всем работать или уходить Статьи редакции
Компания уволила тех, кто «отсиживался».
- Александр Агапитов отправил письмо об увольнении 147 сотрудникам пермского офиса, но из них около 60 человек могут остаться после разговора с менеджерами, остальные получат компенсации в 4-6 окладов, пишет Forbes со ссылкой на предпринимателя.
- Всего в Xsolla работают более 500 сотрудников. 147 из них были выбраны на основе данных системы Confluence от компании Atlassian и таск-менеджера. Они показали, что в компании были очень активные сотрудники, которые часто взаимодействуют и встречаются, а были те, про которых до пандемии можно было бы сказать, что они просто не ходят в офис
- Компания решила «убрать» 10% сотрудников, которые получают самую низкую зарплату — в месяц $2000 и меньше. Многие из них работали в офисе в Перми. Среди них были два бариста, двое хостес. По словам, Агапитова, это были сотрудники, которые «отсиживались».
- Вечером 4 августа Агапитов устроил онлайн-пресс-конференцию для журналистов, на которой сообщил, что ситуация не повлияет на работу с клиентами. Он объяснил массовые увольнения тем, что компания перестала показывать 40% рост. После он опубликовал пост в Facebook о поиске PR-специалиста и нецензурно предложил всем работать или уходить.
- 4 августа в соцсетях появился скриншот письма Александра Агапитова, в котором он сообщает сотруднику об увольнении после того, как «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах и дашбордах и пометила его как «невовлечённого и малопродуктивного».
- Пользователи соцсетей раскритиковали Агапитова за тон письма. Решение сообщить сотрудникам об увольнении письмом, а не во время личного разговора он пояснил тем, что один из принципов работы в компании — формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom.
Можно для тупых прояснить: сколько времени Бариста должен проводить в конфлюнсе и сколько тасок закрывать, просто интересуюсь рыночным метриками. И если не сложно тоже самое для хостес.
Одна чашка кофе — одна таска, сначала в тестирование, потом в done, чего непонятного. Перед тем, как сварить кофе, нужно вовлечься и отметить в конфлюенсе уровень вовлечённости. Уровень должен проверить офис-менеджер и лайкнуть, если все ок. Что вы как первый день в рынке, чесслово
Тьфу, точно 😂 Пора и мне задуматься о своей вовлечённости, пока бигдатой по ебитде не получил
Отличная тема - приколотить кофемашины к жыре. В некоторых офисах (до ковида) бариста бы на 2 порядка больше тасков чем программисты заделал бы
Хм... мы СКУД приворачивали к кофе-машине. Чтобы знать кто и сколько чашек кофе выпил. )) Реально народ стал на кофе деньги сдавать. ))
Да неее...эт ему голову напекло просто ...мля ...низкая за в 150 к . нормально)
Уборщицы, секретари тоже в этой нише... Если все на удалёнке, то кому бариста варил кофе?
В первую очередь он должен обеспечивать 40%-й рост, тогда вопросов не будет.
Самое смешное в этой истории их отношение к рабочему времени на сайте:
ну а чё вы не знали, что при найме обе стороны друг друга наёбывают? первые про условия работы, вторые - про свои способности)))
Ну если честно мне везло, если меня и наебывли то не в таких масштабах.
Да и их подход к анализу трудоспособности забавный. Теперь люди будут активно открывать джиру и конфу, просто что система трэкала эти действия и к бы все.
Одного раза обосраться недостаточно для него.
Сказочный персонаж
Есть такие. Не преодолевшие фрейдовскую стадию анального садизма.
Как и в детстве не знают другого способа привлечения внимания кроме как обосраться.
Есть интересная конспирологическая версия увольнения 150 человек. Понятно любому - для создания трекера активности в жире, конфлюенс, гугл-почте, мышки и как часто вы какаете не нужна не биг дата, ни команда — это какая-то выдумка и дичь, которая оскорбляет айтишников, которые умеют хоть что-то. Давайте лучше посмотрим на бизнес иксоллы, а именно на главных её клиентов - Твич и Эпик Геймс. У Эпиков вообще не получается побороть монополию стима, но крохи денег приносит иксолле уже давно. Но с Твичом абсолютно иная ситуация. Дело в том, что посредник для проведения финансовых операций нафик не нужен на главном рынке Твича - в США. А вот в регинальных он просто необходим! Именно этим и занимается Иксоллла. Фактически весь бизнес состоит в шлагбауме платежей между головной компанией и пользователем во второй-третьей стране мира. Но что происходит на Твиче прямо сейчас? Сейчас Твич производит самую большую реформу региональных рынков и платежей на них соответственно! В общей сложности цена на подписку на стримера в странах второго-третьего эшелона (в том числе и странах СНГ) снижается в 5-8 раз. Для Твича результаты в Бразилии и Турции уже привели в росту дохода в этих странах в среднем в 8 раз. Но для посредника... Дело в том, что доход посредника в деловых операциях очень зависит от количества операций. Хорошо, когда твой процент идёт от регулярной и повторяемой более дорогой операции, которых меньше - маржа больше. А когда отрезать свои 2-5% предстоит не от 5, а от 1,5 долларов... это резко уменьшает как оборот, так и маржу. Особенно когда таких операций становится на порядок больше, что требует от тебя больших расходов. Может ли CEO Иксоллы сказать правду - мы в г*вне, прямо, в лицо инвесторам, и в этом случае сократить уже ненужных сотрудников? Нет, ибо тогда стоимость компании упадёт, а получить новый раунд и оплачивать офис в Лос-Анджелесе будет куда труднее. Потому моя версия - Иксолла сокращается из-за вполне читаемого уменьшения маржи на рынке CIS. Причина - реформа ценообразования подписки одного из главных клиентов. Но выдаёт сокращение за деятельность "команды биг даты". Цинично? Да. Мерзко? Конечно, всегда противно когда тебя считают за идиота
1. Основной клиент Иксоллы, не Эпик или Твич, а Steam.
2. У Иксоллы нет инвесторов и соучредителей, все решения принимает фаундер единолично.
3. ФОТ российского офиса в масштабах компании — очень несущественная статья расходов. Не могу сказать за все специальности, но менеджмент и маркетинг там получают ниже рынка.
Хороший человек сам себя Шуриком называть не будет)
Винтиком назвался бы?
Вот те и биг дата в шальные ручки…
Если нужно оправдать какой-то абсурд, можно всё валить на бигдату — удобно!
Конечно, хозяин барин, но нужно иметь меру и относиться к людям с уважением. Как минимум, оскорбил уволенных сотрудников и наплевал на работу hr отдела, который годами создавал hr бренд компании (в Перми разработчики лояльно относятся к компании, выпускники ит специальностей хотят работать там).
Чёт за последние 10 лет в пермском айти у меня ниодного знакомого, желающего там работать нет, наоборот мнение о том, что это галера с отношением к тебе как к животному, который должен работу ставить выше жизненных проблем и личной жизни.
Ну справедливости ради с молодыми кадрами они правда работают хорошо, после универа люди бодро туда идут, а состоявшиеся специалисты действительно не встают в очередь (со стороны так кажется).
Всех, всех, кого хантили непосильным трудом, всех же уволили! Три баристы, три менеджера заграничных, три девопса отечественных, хостес красивая… Три. Хостес.
Собака с милицией обещала прийти
Жалкая попытка оправдать свой публичный провал. И нет ничего более нелепого, чем после такого фейла пытаться свалить все на "отсиживающихся".
А что за провал?
Сдавайте деньги на проход в провал!
Позвольте, на что идут деньги ?
Человек, который везде подписывает себе как Шурик, не может быть адекватным))9) рофл
один из принципов работы в компании — формулировать мысли письменно, поскольку это намного продуктивнее встречи в Zoom.
У Шурика формулировать мысли письменно как раз не очень получается.
По хорошему надо всем составом уволиться из фирмы, шурик потом пусть сам с юристами разбирается как исполнять свои обязаности перед заказчиками.
Так и надо же. Шурик же так и сказал: въебывайте или уёбывайте. А вообще мне сложно представить, что специалист получая хорошую зарплату и которому нравятся условия и принципы компании, возьмет и уволится из-за того, что каких-то людей посчитали неэффективными для компании и уволили? То есть ему заебись, но я он уволится что бы что? А если наоборот не нравятся условия, так давно надо было увольняться.
Если уволили друга, я бы ушел
Вероятность что уволили друга 10% даже меньше, учитывая что друзей среди колег может и вообще не быть. Но вообще странно, вот вы бы с другом пришли на крутую работу устраиваться, вы бы подошли, а он нет, вы же врядли не пошли только из-за того, что его не взяли? То же самое с увольнением, друг перестал подходить компании, а вы подходите, какая логика уволиться тоже?
Ну мы же рассматриваем данное письмо в примере, если бы моего друга уволили вот таким вот Макаром, я бы тупо в знак протеста ушел.
Кстати друг, с которым мы знакомы уже почти 15 лет, я с ним познакомился как раз на работе
Так мы не можем объективно понять кого именно уволили, а вдруг алгоритм все правильно подсчитал, ну например не все 100% но 80% реально были не эффективны. Это сможет только шурик понять спустя какое то время.
Ну если ты работаешь в айти, то думаю осознаёшь на сколько глупо оценивать продуктивность сотрудника по описанным метрикам. Типа открытой джиры, конфы и так далее. Поэтому, используя данную инфу, можно сказать что жто реально херня и ад. Не может никакой алгоритм из этих данных что либо понять
И вообще, сокращение штата это обычное явление, мы в 21 веке, почему владельца бизнеса осуждают за то, что он использовал для этого новые технологии? Ведь если кожанные мешки из отдела кадров выбрирают кого сократить, такого резонанса не возникает.
Ну как минимум потому что это полностью противоречит заявленным процессам работы которые у них можно почитать на сайте :)
Я уж не говорю что это, смоев точки зрения не увольнение сотрудников потому что те работали плохо, а просто высосаная из пальца причина. И все делается ради хороших показателей роста прибыли компании в отчетах, скорее всего перед инвесторами
Вы знаете, видел я людей с такой позицией. "Мы пришли устраиваться вместе, если одного не возьмут, оба не будем работать". И это не единичный случай. Логика тут несложная: люди страхуются от проблем социализации, проблем с коллективом. Могут прикрывать это какими-то чувствами солидарности и т.д., но по факту почти всегда это страховка. В "группе по интересам" можно говорить "а вот Петя дурак, он меня обидел" и получать сочувствие, вместо того, чтобы решать проблему. А работа там на третьем месте.
Обычно с возрастом и обязательствами проходит. :)
Мы говорим не про устройство на работу, а про солидарность в увольнении, в конкретной ситуации. Вы сейчас сравниваете теплое с мягким
Удаленку не все любят, а если в офис то не думаю что в Перми в других компаниях платят больше, возможно кто-то предпочтет терпеть и работать за норм бабки.
Если $2000 они считают низкой зарплатой уровня баристы и хостес, то программисты скорее всего получают по американским меркам $10-15к
"на основе данных системы Confluence" - кто меньше всего собрал лайков?
Это всего лишь сраный платежный шлюз для гейминга, а пафоса — как будто весь мир от рака спасают.
История конечно неприятная и подход неуважительный. Интересно другое, должен ли бизнес иметь возможность уволить незаинтересованного сотрудника, просто так. Без танцев с бубном и трудовой инспекции?
Но способствует социальной защищённости сотрудников от странных руководителей
У медали всегда две стороны. Бывают странные руководители, но бывают и странные, а иногда и просто хреновые, работники. Вторых обычно больше. И проблема в том, что они как раз более защищены. Если прям совсем не косячат, то увольнение их - большая проблема. Особенно если "в позу встанет".
А здесь, конечно, персонаж феерический, это несомненно.
А по мне хреновых руководителей хватает. И самое хреновое, что в случае увольнения сотрудника, руководитель лишает его средств к существованию в принципе. На самом деле, даже в нынешних условиях наемный рабочий уже в проигрыше, так как в случае увольнения рискует больше
А росту бизнеса способствует?
В ровных руках все способствует. Разговор то не об этом. Социальная защищенность это вещь которая мешает превращать работников в рабов. Достаточно посмотреть на социальный пакет жителей Европы их защиту от увольнений и так далее и жителей какой нибудь страны третьего мира. В странах третьего мира с работниками делают что хотят. Я бы не пожелал соотечественникам такого
На сколько я слышал в Германии (я думаю меня поправят если что) и работник не может уволиться без обязательной 6 месячной отработки. Так сказать равные условия.
Среди них были два бариста
Не укладывались по количеству чашек в спринте? Недостаточно правок по рецептам кофейных напитков в конфлюэнсе?
Десять процентов от 500 это 50, а не 147 и даже не 87 (если оставят 60 чел). В Xsolla хоть считали что ли перед озвучиванием позиции. Или подразумевается что более 500 сотрудников это почти 1000? Продолжать отвечать с плохим фактчекингом и в таком тоне это дичь.
Телеграм-канал Криптокритика предложил свою версию скандала:
Что любопытно, так это то, что массовый выпил персонала в Xsolla произошёл аккурат после гонений на крипту и Binance вместе с объявленным намерением Китая щемить игровые компании.
Пруфы:
https://t.me/cryptocritique/7827
Да вот меня тоже бариста с хостес интересуют))) Они реально там таски закрывали за каждую чашку кофе? .... он писал старшему бариста типа бро поставь на меня таску 1 чашку кофе, а то тут клиент пришел, или наоборот, старший ему писал: "Я поставил на тебя таску 270 чашек кофе")))) А у хостес таска встретить 350 человек....что за? И электрик там сидит вечером с сантехником на пару таски закрывают)))
два бариста, двое хостес
Это им будут искать новую работу семь ведущих HR-агентств?
это всё от биохакинга. У Фаге такая же болезнь была. Жрут одни и те же таблетки с говном мамонта.
Как оценивать бариста: Одна чашка кофе — одна таска, сначала в тестирование, потом в done, чего непонятного. Перед тем, как сварить кофе, нужно вовлечься и отметить в конфлюенсе уровень вовлечённости. Уровень должен проверить офис-менеджер и лайкнуть, если все ок. Что вы как первый день в рынке, чесслово
Заметьте, что нигде не пишут что уволили за недостаточную активность в чатах или где-то там. Пишут что «проанализировали» активность, а это как бы другое :)
Чего так трутни всполошились что их логово накрыли :) а Шурик - мужик, лучи поддержки ему.
Канобу солидарно, что неудивительно
Канобу - полудохлая раковальня из 2012. Даже двач живее этого.
но Гаджи год назад где-то проебал спор своему бывшему сотруднику в суде из-за неправильного увольнения.
Это нон-стоп ночью открытий
Делай, что хочешь, я забываюсь
Это нон-стоп, не прекращаясь
Я задыхаюсь, помоги мне
Я задыхаюсь, помоги
Я забываюсь, я забываюсь.
Это нон-стоп, я забываюсь
Я забываюсь, это нон-стоп
Делай, что хочешь, я задыхаюсь!
Комментарий удален
на основе данных системы Confluence
Среди них были два бариста, двое хостес
Ок
надо было им в код ревью участвовать
уборщица и завхоз вот участвовали и их не уволили, например
Зачем работать? Когда работник работает у него работодатель ворует время и деньги
Среди них были два бариста
хм, сколько в месяц зашибал бариста и что он должен писать в жире, чтобы остаться?
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