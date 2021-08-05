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Карьера
Маша Цепелева

Китайская ByteDance уволила сотни сотрудников онлайн-сервисов из-за запретов властей в частном образовании — Bloomberg Статьи редакции

Онлайн-репетиторы теперь не могут преподавать предметы из школьной программы детям до шести лет, а тем, кто преподаёт — нельзя получать прибыль.

21 21 комментарий
1013 просмотров

ByteDance, владелец TikTok, уволила сотни сотрудников из-за закрытия проектов для онлайн-образования, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сотрудники, работающие над приложениями для занятий математикой и английским c носителями языка Guagua Long, образовательной платформой Qingbei и приложением для занятий английским с репетиторами GoGoKid, будут уволены с компенсацией.

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Пострадали «как минимум сотни сотрудников», некоторых переведут на другие продукты ByteDance. Проект GoGoKid будет полностью закрыт, а два других сосредоточатся на связанных с программированием и искусством курсах, добавил источник.

ByteDance уволит некоторых учителей, сотрудников отдела продаж и рекламы и закроет свои дочерние компании для дошкольного образования и репетиторства K12 в Китае, подтвердили два источника Reuters.

В июле 2021 года правительство Китая запретило частным компаниям, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать инвестиции, нанимать иностранцев за границей в качестве учителей, а другим — преподавать школьные программы детям до шести лет. Акции компаний упали на 54-98% за сутки.

Из-за новых правил китайские компании пытаются изменить свой бизнес: TAL Education Group хочет предоставлять часть курсов бесплатно и создавать больше ресурсов для самостоятельного изучения. Стартап Yuanfudao хочет полностью отказаться от рекламы — крупнейшей статьи расходов. Компания Gaotu Techedu закрывает 10 из своих 13 центров автономного обучения в Китае и увольняет более 10 тысяч человек — около трети всего штата, сообщает Bloomberg.

Что происходит в Китае: партия ограничивает…
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vc.ru

#новость #китай

21 21 комментарий
1
9
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21 комментарий
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Изя Слоу

11

Скриншот письма об увольнении

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Evgeny Rodionov

Изя
4

Перевод:

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Ilya Brin

Изя
2

Если кто не смог в китайский, вот перевод:

Ответить

Изя Слоу

Ilya
0

И миска рис!

Ответить

Ольга Павленко

1

сотни сотрудников в рамках всего Китая это даже не статистическая погрешность

Ответить

Nikolay Schamberg

Ольга
6

Сотня сотрудников в рамках одной компании. В реальности речь может идти о сотнях тысяч трудящихся китайцев, если не больше

Ответить

Ольга Павленко

Nikolay
–3

я была в Поднебесной на стажировке. Уверяю вас, с трудоустройством там все в порядке. Кто не трудится в городах, возвращается в поля )) 

Ответить

Nikolay

Ольга
10

И вы стремитесь сказать, что это хорошо уйти в поля, потому что твою индустрию убило государство?

Ответить

Ольга Павленко

Nikolay
–3

я стремлюсь сказать, что мы живем при капитализме и социалистические ценности уже не работают Это не хорошо и не плохо, это объективная реальность

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Ольга
1

В Китае, как видим, работают. Это не хорошо и не плохо, это объективная реальность

Ответить

Ольга Павленко

Дмитрий
0

браво, Кэп.  Если вы еще узнаете какой строй в Китае - удивитесь ))

Ответить

Ilya Brin

2

Китайский фаерболл выбьет страйк в битве с частным бизнесом

Ответить

Для закладок

0

А в чем выгода гос-ву ломать бизнес?

Ответить

Nikolay Schamberg

Для
4

Контроль за образованием - залог стабильности авторитарных и тоталитарных режимов

Ответить

Реальный шмель

Для
–1

там видимо был просто бум инфоциганства, типа как скилбокс и тп. ничему не учили а бабло брали. решили искоренить. никто работающую индустрию бы не трогал

Ответить

Руслан Ніколаєнко

Реальный
1

как вы наивны, вы точно в России проживаете?

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Nikolay Schamberg

Реальный
1

Если это и происходило, то это могло стать лишь второстепенной причиной или поводом.

Ещё со времён Наполеона, любое образование социального, нетехнического характера жестко регулировалось властителями

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work tasks

Для
0

Выскажу свое предположение.

Предприниматели здорового человека думают как стать богаче. Государство здорового человека думает как стать лучше для своих граждан. 

Иногда эти интересы идут в разрез друг с другом. И государство из двух зол выбирает меньшее на дальнюю перспективу (да, по своему мнению, да оно может ошибаться), если возникает угроза стабильности его существованию. 

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Иван Шеметов

Для
0

Чтобы не было монополии и развитие для малого бизнеса 

Ответить

Сергей Поляков

Для
0

Винни-Пух учится у своего плешивого друга из Кремля вести дела.

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А. С.

Сергей
0

=)

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