Онлайн-репетиторы теперь не могут преподавать предметы из школьной программы детям до шести лет, а тем, кто преподаёт — нельзя получать прибыль.

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ByteDance, владелец TikTok, уволила сотни сотрудников из-за закрытия проектов для онлайн-образования, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Сотрудники, работающие над приложениями для занятий математикой и английским c носителями языка Guagua Long, образовательной платформой Qingbei и приложением для занятий английским с репетиторами GoGoKid, будут уволены с компенсацией.

Пострадали «как минимум сотни сотрудников», некоторых переведут на другие продукты ByteDance. Проект GoGoKid будет полностью закрыт, а два других сосредоточатся на связанных с программированием и искусством курсах, добавил источник.

ByteDance уволит некоторых учителей, сотрудников отдела продаж и рекламы и закроет свои дочерние компании для дошкольного образования и репетиторства K12 в Китае, подтвердили два источника Reuters.

В июле 2021 года правительство Китая запретило частным компаниям, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать инвестиции, нанимать иностранцев за границей в качестве учителей, а другим — преподавать школьные программы детям до шести лет. Акции компаний упали на 54-98% за сутки.