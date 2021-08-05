Китайская ByteDance уволила сотни сотрудников онлайн-сервисов из-за запретов властей в частном образовании — Bloomberg Статьи редакции
Онлайн-репетиторы теперь не могут преподавать предметы из школьной программы детям до шести лет, а тем, кто преподаёт — нельзя получать прибыль.
ByteDance, владелец TikTok, уволила сотни сотрудников из-за закрытия проектов для онлайн-образования, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.
Сотрудники, работающие над приложениями для занятий математикой и английским c носителями языка Guagua Long, образовательной платформой Qingbei и приложением для занятий английским с репетиторами GoGoKid, будут уволены с компенсацией.
Пострадали «как минимум сотни сотрудников», некоторых переведут на другие продукты ByteDance. Проект GoGoKid будет полностью закрыт, а два других сосредоточатся на связанных с программированием и искусством курсах, добавил источник.
ByteDance уволит некоторых учителей, сотрудников отдела продаж и рекламы и закроет свои дочерние компании для дошкольного образования и репетиторства K12 в Китае, подтвердили два источника Reuters.
В июле 2021 года правительство Китая запретило частным компаниям, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать инвестиции, нанимать иностранцев за границей в качестве учителей, а другим — преподавать школьные программы детям до шести лет. Акции компаний упали на 54-98% за сутки.
Из-за новых правил китайские компании пытаются изменить свой бизнес: TAL Education Group хочет предоставлять часть курсов бесплатно и создавать больше ресурсов для самостоятельного изучения. Стартап Yuanfudao хочет полностью отказаться от рекламы — крупнейшей статьи расходов. Компания Gaotu Techedu закрывает 10 из своих 13 центров автономного обучения в Китае и увольняет более 10 тысяч человек — около трети всего штата, сообщает Bloomberg.
Скриншот письма об увольнении
сотни сотрудников в рамках всего Китая это даже не статистическая погрешность
Сотня сотрудников в рамках одной компании. В реальности речь может идти о сотнях тысяч трудящихся китайцев, если не больше
я была в Поднебесной на стажировке. Уверяю вас, с трудоустройством там все в порядке. Кто не трудится в городах, возвращается в поля ))
я стремлюсь сказать, что мы живем при капитализме и социалистические ценности уже не работают Это не хорошо и не плохо, это объективная реальность
В Китае, как видим, работают. Это не хорошо и не плохо, это объективная реальность
браво, Кэп. Если вы еще узнаете какой строй в Китае - удивитесь ))
А в чем выгода гос-ву ломать бизнес?
Контроль за образованием - залог стабильности авторитарных и тоталитарных режимов
Реальный шмель
там видимо был просто бум инфоциганства, типа как скилбокс и тп. ничему не учили а бабло брали. решили искоренить. никто работающую индустрию бы не трогал
Если это и происходило, то это могло стать лишь второстепенной причиной или поводом.
Ещё со времён Наполеона, любое образование социального, нетехнического характера жестко регулировалось властителями
Выскажу свое предположение.
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Онлайн-репетиторы теперь не могут преподавать предметы из школьной программы детям до шести лет, а тем, кто преподаёт — нельзя получать прибыль.
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