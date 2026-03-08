OpenAI покинула глава направления робототехники из-за сделки компании с Пентагоном

Минобороны поставило Anthropic «дедлайн» для окончательного решения до 27 февраля 17:01 (01:01 по мск). В тот же день, «через несколько часов» после истечения срока обновлённое соглашение с Пентагоном заключила OpenAI. Она заявила, что её документ содержит «больше ограничений, чем любой предыдущий», включая сделку с Anthropic.