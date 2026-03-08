OpenAI покинула глава направления робототехники из-за сделки компании с Пентагоном

Она присоединилась к OpenAI в конце 2024 года — тогда же, когда компания возобновила работу над роботами. Кейтлин Калиновски. Источник: BusinesswireКейтлин Калиновски отметила, что этот шаг дался ей непросто, так как ИИ играет важную роль в национальной безопасности, но такие аспекты, как «слежка за американцами», требуют «более тщательного обсуждения», пишет Bloomberg. В OpenAI подтвердили уход Калиновски. Компания заявила, что «сохраняет чёткие ограничения, включая запрет на внутреннюю слежку и автономное оружие». Калиновски присоединилась к OpenAI в ноябре 2024 года. До этого она руководила разработкой очков дополненной реальности для запрещённой в России Meta.OpenAI выпускала алгоритмы для роботов, например для сборки кубика Рубика, который представили в 2019 году. В 2021-м компания распустила команду робототехников и сосредоточилась на больших языковых моделях. В 2024-м она возобновила работу над роботами, а в феврале 2025-го открыла лабораторию робототехники в Сан-Франциско.В июле 2025 года Пентагон начала серию правительственных сделок с Anthropic, OpenAI, Google и xAI на общую сумму $800 млн для использования их ИИ-моделей.Как объясняет The Atlantic, Пентагон указывал в документах, что Claude могут использовать «для массового внутреннего наблюдения», но только «по мере необходимости». 26 февраля 2026 года глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что компания не поддерживает использование Claude для слежки за гражданами и требует пересмотреть этот пункт в соглашении.96 сотрудников OpenAI подписали открытое письмо в поддержку Anthropic и призвали соблюдать этические нормы при использовании их разработок.Минобороны поставило Anthropic «дедлайн» для окончательного решения до 27 февраля 17:01 (01:01 по мск). В тот же день, «через несколько часов» после истечения срока обновлённое соглашение с Пентагоном заключила OpenAI. Она заявила, что её документ содержит «больше ограничений, чем любой предыдущий», включая сделку с Anthropic.Anthropic на уступки не пошла. Президент США Дональд Трамп написал в Truth Social, что запретит сотрудничать с компанией всем подрядчикам Пентагона, включая Amazon. Anthropic заявила, что оспорит решение в суде.Ася КарповаChatGPT3 марЧисло удалений приложения ChatGPT выросло на 295% после сделки OpenAI с Пентагоном — теперь Альтман пытается «минимизировать» репутационный ущерб Он назвал процесс соглашения поспешным и небрежным.#новости