Всем сотрудникам — тем, которые получили письмо — мы сказали, что компания вас не ценит, мы вам найдем работу получше. И с лучшей зарплатой. А вас будущее Xsolla тоже не интересует. Вот вам щедрые отпускные — удачи.

Если люди после этой беседы откажутся или ещё что-то, то тогда менеджеры будут решать, как их увольнять в соответствии с законодательством. Есть люди, которые уйдут, потому что им просто не нравится шумиха вокруг Xsolla.