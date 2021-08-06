«Формально ещё никого не уволили»: основатель Xsolla о внутреннем рейтинге, снижении роста выручки и возможных проверках Статьи редакции
Александр Агапитов рассказал «Медузе», как компания выбрала 150 человек на увольнение и почему он считает, что так лучше для всех.
В начале августа в соцсетях разошёлся скриншот письма основателя Xsolla Александра Агапитова около 150 сотрудникам пермского и зарубежных офисов компании: их увольняют после «анализа их активности» в рабочих чатах.
За причину сокращений и тон письма пользователи раскритиковали компанию, сама Xsolla обещала «максимальный уровень поддержки» работникам. В интервью «Медузе» Агапитов рассказал, что не ожидал утечки письма, поскольку компания строго следит за NDA, а также ответил на критику.
- С точки зрения российского закона Xsolla формально никого ещё не уволила, рассказал Агапитов. На соблюдение трудового законодательства компанию обещала проверить прокуратура и госинспекция труда по Пермскому краю, писал «Новый компаньон».
- По словам Агапитова, те, кого «уволили за безделье», не интересуются индустрией, продуктом компании и клиентами. «Многие просто равнодушны к этому, их это не волнует, у них другая страсть, они будут более успешными, создавая в “Альфа-банке” приложения для клиентов», — пояснил он.
О системе оценки сотрудников
- Систему оценки сотрудников компания обсуждала больше года, смотрела на практики Netflix, Гарварда, «морских котиков» — «они постоянно убирают нижние 10% [по эффективности] и таким образом постоянно повышают качество человеческого капитала».
- В Xsolla составляли рейтинги, но не увольняли нижние 10% каждые полгода, пока росли по выручке на 40% в год. Для системы оценки были разные вводные: чтение и создание заметок во внутренней «Википедии», создание, закрытие и комментирование тикетов, участие во внутренних встречах — всего около 30 параметров.
- «Моя команда просто их взвешивала, учла, что в разных департаментах и разных ролях у людей есть разное понятие нормы, и отсортировала рейтинг. На выходе получился рейтинг по 100-балльной шкале от 100 до 0», — пояснил Агапитов.
- Компания отслеживала логи рабочих платформ и не проверяла, занимаются ли сотрудники в рабочее время личными делами, важнее — насколько активно они вовлечены в работу.
- В 150 уволенных человек попали программисты, PR-менеджеры, маркетологи, инженеры проверки качества и другие специалисты, которые при переходе на удалёнку «не оставляли совсем или оставляли наименьший диджитал-след».
- По словам Агапитова, сотрудники знали о внутреннем рейтинге. В планах Xsolla также было сделать «цифровое зеркало», чтобы работники могли посмотреть, как алгоритмы оценивают их действия. Этот проект пока в списке задач.
О замедлении темпов роста выручки и сокращении бюджета
- Xsolla оценивает выручку каждую неделю, каждый месяц сравнивает год к году. В июле рост был 27% по сравнению с июлем 2020 года, шесть месяцев в 2021 году компания не растёт на 40%, сообщил Агапитов.
- В 2020 году благодаря пандемии выросли игровые компании — клиенты Xsolla, сама ИТ-компания выросла на 80% за год, в некоторые месяцы рост был 130%. Выросли старые клиенты, но замедлилось подключение новых. В 2019 году компания в основном подключала новых клиентов через выставки, но в пандемию большие выставки отменились, а переключиться на виртуальные мероприятия Xsolla быстро не смогла.
- Агапитов принял решение сократить 10% бюджета: «То есть я отсортировал людей по рейтингу и уволил столько низкоэффективных людей с конца рейтинга, чтобы получилось сокращение 10% бюджета».
- В США в эту выборку попало шесть из 50 человек, в Азии — около двух из 12. В Перми работает больше человек, поэтому там сокращения больше.
- При отсутствии роста Xsolla планирует и в будущем «увольнять по 10%». «Может быть, только не каждые полгода, а каждые 12 месяцев, потому что нужно ещё нанять людей, чтобы они въехали», — добавил Агапитов.
Об ажиотаже в России
- По мнению Агапитова, решение Xsolla могло вызвать такой ажиотаж из-за проблемы с удалёнными кадрами. Многим людям тяжело уже больше года работать из дома, а менеджеры не знают, как оценивать работников.
- «Тут я вышел и сказал, что вообще искусственный интеллект может вас всех уволить, потому что есть достаточно данных для того, чтобы сделать эту аналитику. Многие примерили эту ситуацию на себя и разделились на два лагеря», — считает он.
- Агапитов сказал, что получает поддержку от многих собственников бизнеса, часть из которых не решалась на подобные радикальные шаги по разным причинам. Он добавил, что PR-фирма в США не считает ситуацию кризисом: «Она мне сказала — Шурик, какую бы ты историю не рассказывал прессе, это две истории — либо страх, либо надежда. Но страх продается лучше, а это страшная история, которая продается очень хорошо».
Формально он ещё не редиска получается?
"Формально мы миллионеры, а по факту в доме две шлюхи и старый пидор" (с) анекдот
Два разных Шурика. У этого уже нет ошибок в тексте. Да и логика хоть какая то появилась. Кончился кокс?
Однако, говно уже на вентляторе, так что удачи в поиске дальнейших отмазок
И снова не понятно про 10% от 500 и 150 человек "формально не уволенных"
Вывод - гонево.
Я не знаю деталей, что входит в обязанности баристы в Перми во время пандемии. Но факт, что они не сильно оставляли след в digital-среде. Возможно, они нам больше не нужны в новой реальности.
Кокс не кончился
ну да, у нас теперь новая профессия появилась: диджитал-бариста
так и до ментальных шлюх дойдем, и до покера дайсами
Комментарии в прессу, очевидно, либо специально обученный человек редактирует, либо просто записаны с его слов.
Наверное, его жёстко бомбануло, когда из-за слива раскрылась его неграмотность в плюс ко всему прочему.
наверное? Да что вы! Наверняка! ))
Вообще, я бы действовал по другому (раз пошла такая пьянка)
Честно заявил сразу же, что планируются сокращения. Сотрудникам дадут денег и рекомендации.
Письмо ушло в неотредактированном виде, ну так смотрите - как из изначально голой идеи в конце рождаются отличные тексты для коммуникации
Перед перечисленными сотруднкиами бы извинился публично, но денег не добавил бы
. ибо есть план сокращаться.
Инфа всплыла преждевременно - да, мы пропидарасились, бывает.
За сим бы откланаялся и молчал. Через неделю утихнет само собой
Он главное забыл сделать – направить такое письмо самому себе. Потому что CEO, который создает на пустом месте ладно что имиджевые, но и прямые юридические риски, а потом ищет вовлеченного пиарщика, чтобы тот постирал ему репу, для американской компании профнепригоден.
Систему оценки сотрудников компания обсуждала больше года, смотрела на практики Netflix, Гарварда, «морских котиков» — «они постоянно убирают нижние 10% [по эффективности] и таким образом постоянно повышают качество человеческого капитала».
Щас бы наркоманское up-or-out из инвестбанков тащить в пермские аутсорс галеры. Лишний пример того как успех в современном мире абсолютно случаен.
Общественность не поддержала, и он дал заднюю, неумело конечно. Вместо того, чтобы "я все понял больше так не буду", куча текста ни о чём.
Xsolla, Xsolla... Нужно проверить компанию Прокуратурой, РосТруд, Роскомнадзором... А может Почту России уже пора проверить? Девчонки е..ш.т по 12 часов за зарплату 8900 рублей в месяц, а менеджер получает 95 миллионов!(Глава "Почты России" рассказал о своей премии в 95,4 миллиона рублей https://ria.ru/20161127/1482276861.html)
Тошнит от всех вас с вашим лицемерием, привыкли сидеть и ничего не делать, а зарплату получать! Если не работаете в Xsolla, так п.зд..те работать в Почту России за 8900руб в месяц. Не Xsolla, а Россия пробила дно!
У меня мама работает на почте россии, чтобы не скучать на пенсии. и не 8900р, вы вводите в заблуждение
так что не надо тут свистеть не по делу
ЗЫ: про то, что это ваш первый комментарий на ресурсе, хоть и зареганы вы в мае, я промолчу.
Весь хайп про хсоллу молчали, а тут вылезли.
Ну тыс 15-20, там особо не поскучаешь, столько говнорей приходит в день. Не самое лучше есть для веселого времяпрепровождения. )
ну вот смотрите - для многих в первую волну ковида работа в организаиях типа почты россии стала палочкой-выручалочкой
вот возьмем средний город, в октором работы нет, пол населения сидит и на рыночке на знакомого рабоатет продавцом.
Кончились продажи, закрылся рыночек, куда им податься?
не все ж предприниматели
многие ушли в почту, ЖЭКи и т.д.
да, немного, зато стабильно
Кстати, на почте вполне себе можно брать на себя несколько фронтов работ,и за каждый платят, так что ..... даже в гос компании уровень заработка зависит от трудолюбия, прикиньте
Конечно, если в больнице в 3 смены работать, можно нормально зарабатывать, но жену и детей не видеть. Рабы нужны всегда.
Ну можете сидеть и ждать, пока прилетит волшебник в голубом вертолете,
и вложит в ротик золотую ложечку
Аж интересно стало, смотрел отдаленные регионы. И это ниже чем средняя по стране. Намного ниже, это до вычета, а на руки смешная цифра. Можно посмотреть сколько средняя там в крае.
Так что, он в чем то прав. На хабре видел фото, что какой то депутат запрос оформляет в трудинспекцию и ФНС, забавно, что этого депутата не волнует ЗП в других компаниях.
ну ок, сидишь оператором. больше ничего не делаешь - вот тебе 18К - 13%
делаешь чуть больше - получаешь прибавку
ДА, миллионером не станешь.
Да, н а уровне Москвы и Питера з/п так себе
а если взять всю страну - то терпимо
Терпимо? Кремлебот, ты сколько получаешь если не секрет? Еще наверное с мамой живешь? Снять 1к-квартиру только стоит 15000р, по стране в среднем, а в москве так не меньше 35-50т в месяц + риэлтору столько же отстегнуть надо. Так и вопрос, как на эти 18т прожить? Ответь мне?
Факт – это не нормальная зарплата. На нее прожить невозможно. Ипотеку взять, питаться и покупать более менее нормальную одежду и обувь (особенно обувь) – невозможно.
Цитата с Хабра:
На массовое увольнение в Xsolla обратил внимание депутат Государственной думы Игорь Сапко. На своей странице в Facebook депутат выложил фотографии запросов в Роструд и Федеральную налоговую службу, с помощью которых он собирается «разобраться более детально в сложившейся ситуации».
Да, тут речь о массовом увольнении. А то, что массово люди получают копейки им как бы все равно.
И на секундочку, Владимир Владимирович, при общении с комбайнером у которого ЗП около 20-ки, был не очень рад этому факту и осудил его.
Кем мама работает, если не секрет? Наверное тоже менеджером? А девчонки простые сколько получают? поинтересуйся у своей мамы! Я водителем хотел устроиться на почту, но зарплата в 11900руб меня как-то не устроила.
Водителем на почту идут не чтобы з/п получать, а чтобы бензин списывать, если чо. Любой водитель расскажет как это делается. +2 з/п сразу
Мама не менеджер, обычный сотрудник. И я ей горжусь. на месте не сидит, активничает
Формально вы уже офакапились, мужчина))
Ой цирк) хайпануть хотел-не вышло.
Потом pr’щика захотел-видать все поржали)
Теперь заднюю.
Пойду 🍿 заготовлю в ожидании следующего позорненького заявления)
закрытие и комментирование тикетов
Бедолага бариста, не закрывал тикеты после очередной чашки кофе, а хостес никак эти тикеты не комментировал.
Только начнёшь забывать про Шурика, как он опять что-то выдаст) антиреклама - тоже реклама)
Комментарий удален
Возможно я нахватаю минусов сейчас, но:
Со стороны бизнеса его изначальная идея была ок, но ее реализация просто дно, так как видимо не хватает компетенций сделать все по нормальному. Чем больше штат, тем сложнее отслеживать персональные метрики и ценность которую приносит тот или иной специалист, по этому вместо того чтоб персонализировать он просто отфильтровал всех сотрудников по тем задачам которые они даже не должны выполнять.
По хорошему, нужно было замерять руководителям, эффективность каждого по его зоне ответственности.
Но увольнять / сокращать нужно тех сотрудников которые не приносят пользу для продукта а просто приходят за деньгами. А количество и качество этой пользы измеряют уже саами руководители, это их первостепенная задача. Увольнять за джиру или вики, это маразм.
Я бы такого СЕО сам закинул бы в список на сокращение, ибо принимаемые решения могут привести в пиздецу во всех процессах на которых они были.
Тут либо он реально просто хреновый руководитель, либо это вынужденная мера сокращения расходов которую он скрыл, чтоб инвесторы не просекли.
Комментарий удален
О, человек нашел пр-менеджера (которого искал) и тот быстро написал "статью" какие мы молодцы на vc.ru
Вопрос к собственнику. А какая метрика в этом случае по вовлеченности пр-менеджера? Он должен отвечать на каждый комментарий? А ставить +\-. Может какая-то взвешенная метрика.
А то ведь жалко человека, только работу нашел
Интересно, как ребята будут новых хантить. Репу хорошо подпортили этим письмом.
"Я не знаю деталей, что входит в обязанности баристы в Перми во время пандемии. Но факт, что они не сильно оставляли след в digital-среде." (С)
Дак ведь сама структура оценки эффективности сотрудников по которой он принимает конечное решение - максимально ошибочна. Это все равно, что проводить исследование с допущениями. Типа можно, но смысл полностью теряется.
Ну камон - человек допустим интроверт, работает сфокусировались на реальных задачах, жутко не любить болтать и всей этой ерундовой вовлечённости, которая точно не даёт никакого развития. Получается, чтобы быть идеальным сотрудником Xsolla, нужно в своих чатиках почаще отлизывать топ-менеджменту и смайлики тыкать или что? :) Ему самому не стрёмно формировать такой штат?))
Биполярочка какая-то. Впрочем это стало понятно и по его просвечивающимся выпадам в сторону тех, кто работает удаленно. Хотя, здесь уже было похожее мнение, что удаленка - это большая угроза для бездельников, которые любят болтать, вовлекаться и ничего не делать. Станет очень заметно кто не нужен на самом деле.
Скоро вместо того чтоб уволить хреновых сотрудников - будем перед ними на колени вставать и ножки целовать
Всем BLM пацаны
Эй, дружище, если вдруг не умеете создать такую атмосферу, когда неугодный сотрудник сам свалит - не надо драматизировать проблему
обращайтесь, научу
По итогам второго квартала 2021 года компания на втором месте после Samsung.
«Ирония судьбы» научила нас: все новые дома похожи друг на друга — а значит, имея представление о новостройках в одном городе, можно сделать вывод и о домах в другом. Для этого теперь даже не нужен билет на поезд или самолёт: прогуляться по квартирам в новостройках можно с 3D-туром на сайте «Циан».
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Александр Агапитов рассказал «Медузе», как компания выбрала 150 человек на увольнение и почему он считает, что так лучше для всех.
Впервые имела дело с данным маркетплейсом, через приложение оформила заказ, тут же отплатила. Через 4 дня заказ поступил в постамат, я тут же пошла его забирать, ввела код получения, после чего произошёл щелчок «непонятно откуда» и дверца не открылась, попробовала снова ввести код, но заказ был подтверждён.
Личная подборка инструментов, которыми пользуюсь сам.
Еще каких-то 5-7 лет назад большинство россиян использовали дебетовые карты, чтобы снять с них наличность в день получения аванса и зарплаты, а кредитными старались не пользоваться вовсе.