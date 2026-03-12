Популярное
Евгения Евсеева
Карьера

Atlassian сократит 10% штата — примерно 1600 человек

Ради инвестиций в искусственный интеллект.

  • Австралийская Atlassian — владелица Jira, Trello, Confluence и других сервисов — заявила, что сократит сотрудников, чтобы «самостоятельно финансировать свои затраты на ИИ», а также «укрепить финансовое положение», пишет CNBC.
  • Издание отмечает, что акции компании потеряли по сравнению с 2021 годом около 81% стоимости — причина в опасениях по поводу конкуренции с ИИ-инструментами вроде Claude Cowork от Anthropic.
  • Atlassian ожидает, что затраты на реструктуризацию составят $225-236 млн. Из них $169-174 млн уйдут на выплату выходных пособий и компенсаций, $56-62 млн — на сокращение офисных площадей.
  • Компания отметила: ИИ не заменит сотрудников, но изменится набор навыков, нужных для работы, а также количество требуемых должностей.

#новости

3
19 комментариев