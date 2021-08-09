Сотрудники гадали, кого Маск «сожрёт» перед совещанием: детали работы в Tesla из новой книги о ней Статьи редакции
Чем популярнее становилась компания, тем чаще злился её руководитель: он уходил с совещаний, увольнял сотрудников и менеджеров. Детали из материалов журналиста Тима Хиггинса описывает Business Insider.
«Мне сейчас не до этого — я должен запустить треклятую ракету!» — заявил на одном из совещаний в 2010 году Илон Маск, после чего ушёл и пригрозил уволить банкиров Morgan Stanley. Те помогали компании с IPO и хотели обсудить с гендиректором рекламу события.
Об этом и многих других срывах Маска рассказал журналист Тим Хиггинс в своей новой книге о развитии и корпоративной культуре Tesla — “Power Play: Tesla, Elon Musk and Bet of the Century” («Демонстрация силы: Tesla, Илон Маск и ставка века»).
За 18 лет существования Tesla превратилась из «выскочки» в самого дорогого автопроизводителя в мире. А Маск заработал репутацию вспыльчивого гендиректора, который «со злости» увольнял всех — от работников завода до топ-менеджеров, — если те угрожали росту Tesla, пишет Business Insider.
Тратит деньги на рекламу — уволить
В 2006 году, накануне презентации своего первого спорткара Tesla Roadster, Маск прекратил сотрудничество с PR-фирмой и уволил руководительницу по маркетингу Джессику Свитцер, поскольку та тратила бюджет компании на рекламу.
Маск считал, что одного его имени будет достаточно, чтобы подогреть интерес к автомобилю, пишет Хиггинс.
Вскоре после этого гендиректор грозился уволить и нового пиарщика — на этот раз из-за статьи The New York Times, которая рассказывала о Tesla, но не упоминала самого предпринимателя.
Не приносит результатов — уволить
В 2010 году компания работала над первым массовым производством седана Model S — его разработкой руководил инженер Питер Роулинсон. В процессе Маск всё сильнее разочаровывался в последнем.
Из-за частых конфликтов с гендиректором Роулинсон уволился, а позже основал свою компанию по производству электромобилей Lucid Motors.
Маск просил финансового директора Tesla Дипака Ахуджу и Ника Сэмпсона, заместителя Роулинсона, вернуть инженера. Однако Роулинсон отказался, после чего гендиректор уволил Сэмпсона.
Иногда сотрудники раздражали Маска и без веских на то причин, пишет Хиггинс. Например, вопросом о том, какими должны быть подвески Model S — как у спорткаров BMW или «cпокойных» машин Lexus.
Руководителей за подобную несамостоятельность он увольнял. Так случилось, когда компания столкнулась с трудностями в разработке окон для Model X.
Тогда возможное решение Маску предложил рядовой инженер, а не глава разработки. «Твой сотрудник нашёл выход, а ты об этом даже не знаешь — это совершенно неприемлемо», — заявил руководителю Маск, после чего уволил его.
С 2016 года гендиректор становился всё более непредсказуемым и срывался на всех подряд, причём не за закрытыми дверями, как раньше, а прилюдно, рассказывают давние сотрудники компании.
Возможная причина тому, пишет издание, — работа над более доступным седаном Model 3, выпуск которого, как считал гендиректор, мог определить судьбу компании.
Однажды Маск раскритиковал инженеров, которым поручил наладить работу сборочной линии для Model 3. Один из них тогда уволился на месте.
Высказывает неугодное гендиректору мнение — уволить
По словам Хиггинса, Маск часто увольнял несогласных с его позицией сотрудников: как, например, менеджера покрасочного цеха и руководительницу отдела доставки — оба сказали директору, что достичь установленных им показателей невозможно.
Под «раздачу» попадали не только сотрудники и руководители Tesla, но и её потенциальные партнёры — например, дилерские центры. Однажды представитель одного из них предложил Маску продавать автомобили не напрямую клиентам, а через розницу.
По словам Хиггинса, предприниматель тут же прервал встречу, погрозился потратить миллиард долларов, чтобы отменить закон о дилерской франшизе, и потребовал вывести дилера из офиса.
Что сказал о книге Илон Маск
Tesla комментировать книгу отказалась, а Маск счёл её «неправдивой и скучной» и уже ранее заявлял, что не увольняет сотрудников «со злости» и всегда даёт им развёрнутую обратную связь.
Чем популярнее становилась компания, тем чаще злился её руководитель: он уходил с совещаний, увольнял сотрудников и менеджеров. Детали из материалов журналиста Тима Хиггинса описывает Business Insider.
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