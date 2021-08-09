Выходцев из «Сбера» хотят нанять намного реже, чем из «Яндекса» или X5: исследование Алёны Владимирской Статьи редакции
Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.
Как собирались данные
Сейчас «в ИТ и диджитализацию» идут компании из агросектора, промышленности, производства и госслужб, где рекрутеры ничего не знают о рынке, объясняет Владимирская. Они знают несколько организаций, которые постоянно на слуху — так создаётся «индекс желаемости», пояснила она.
Исследование основано на данных двух проектов Владимирской: «Лаборатории карьеры» и сервисе для рассылок с вакансиями Facancy. Рассылку читает больше 60 тысяч человек. В вакансиях работодатели могут указать, люди из каких индустрий и компаний им интересны. Также Владимирская лично консультирует кандидатов и работодателей.
Она проанализировала 1174 источника — вакансий и личных запросов.
Первая десятка
Владимирская подсчитала, какая часть запросов включает в себя определённую компанию:
- «Яндекс» — 64%.
- «Большая четвёрка» аудиторских и консалтинговых компаний: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG — 31%.
- X5 Retail Group — 26%.
- «Тинькофф» — 11%.
- «Мегафон» — 11%.
В десятку также вошли МТС, SkyEng, Оzon, «Альфа-банк» и АФК «Система», но сколько работодателей предпочитают сотрудников из этих компаний, Владимирская не уточнила. Сотрудников из «Яндекса» предпочитают во всех сферах, кроме полиции, служб безопасности и административно-хозяйственной сферы. Кандидаты из лидирующих компаний могут рассчитывать на зарплату на 15-20% выше рыночной, заключила она в разговоре с vc.ru.
Кроме того, на рынке слились понятия «большой четвёрки» и «большой тройки» (консалтинговые компании McKinsey, BCG, Bain). Например, наниматели часто просят специалиста из «большой четвёрки», а затем показывают кандидатов из «тройки».
«Для российского потребителя это все слилось в один большой дорогой консалтинг», — заключила основательница «Лаборатории карьеры».
Антирейтинг
Есть и «негативные запросы»: некоторые работодатели не хотят брать офисных сотрудников из определённых компаний или сфер.
- 79% работодателей не хотят нанимать кандидатов из госорганов, «особенно из налоговой».
- 52% — из «Сбера».
- 39% — из «Газпрома».
Специалистов после госслужбы чаще всего опасается растущий бизнес. «Боятся, что кандидаты притащат за собой хвост проверок», — говорит Владимирская.
Кандидатов из «Сбера» работодатели считают «крайне переплаченными и лишенными за годы работы там любой инициативности».
По итогам рейтинга рекрутер сделала следующие выводы:
- Кандидаты из «желанных» компаний могут «продаться быстрее и дороже», чем средний кандидат по рынку.
- Для «желанных» компаний стоимость привлечения высококомпетентного специалиста не дешевле, но выбор больше.
- Нагрузка на фонд оплаты труда для этих компаний не меньше, но в критические моменты она может быть значительно снижена без большого оттока специалистов.
- Кандидатов из «нежеланных компаний» собеседуют реже.
- Таким специалистам надо будет показывать навыки и опыт выше, чем кандидатам из желанных компаний, чтобы преодолеть начальное недоверие.
Другие тренды
- В 2018-2019 годах в таком рейтинге было много «пригосударственных компаний», рассказала Владимирская. Сейчас их в списке нет — бизнес «не считает госпрактики лучшими» и не хочет нанимать людей из таких компаний «по множеству причин».
- Значительно уменьшился интерес к людям из международных компаний из-за «своеобразия российского пути». Эффективнее нанимать специалистов из российской компании, считают работодатели.
Идеальный кандидат
Если обобщить полученные данные, то идеальным «белым воротничком» будет человек с опытом работы в международной компании в прошлом, который затем перешёл в «очень крупный» российский бизнес, рассказала Владимирская. Ещё лучше, если российская компания выходила на биржу, добавила она.
бизнес «не считает госпрактики лучшими» и не хочет нанимать людей из таких компаний «по множеству причин».
Значительно уменьшился интерес к людям из международных компаний из-за «своеобразия российского пути». Эффективнее нанимать специалистов из российской компании, считают работодатели.
Странно. Что может быть более "российским" чем госкомпания? Учитывая, что государственное присутствие усиливается, а число компаний без гос. участия снижается, и Сбер никому не нравится, то игольное ушко, в которое надо рекрутеру провести верблюда становится все меньше.
Сбербанк это приговор, там из людей делают нелюдей, способных только кусать коллег, а в должности руководителя вы становитесь кровожадным с признаками бешенства, разве что без пены у рта.
Сегодня читал на vc объявление от Яндекса на должность программист-акссесор, в чьи обязанности входит оценка статей о программировании, припредьявляемых требованиях - незначительные познания хоть в каком-то языке. Теперь ответьте, как зелёный новичок может дать адекватную оценку профессиональной статье? Вот кому нужен сотрудник Яндекса, которому пришла подобная мысль? Наверное хотят дзен в топ вывести, или создать нейронку-имбицила, которая, по их мнению, его туда выведет.
интеерсно, после какого IPO у него опционы? если он работал в международном стартапе, то нафига ему было с этими опционами идти в нашу, а если он получил опционы в крупной российской компании...LOL
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