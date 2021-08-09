Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5270,"title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u0438\u0434\u0435\u044f \u0434\u043b\u044f \u0441\u0442\u0430\u0440\u0442\u0430\u043f\u0430? \u0412\u043e\u0442, \u043a\u0442\u043e \u0433\u043e\u0442\u043e\u0432 \u0432 \u043d\u0435\u0451 \u0432\u043b\u043e\u0436\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f","url":"\/redirect?component=advertising&id=5270&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/275791-korotko-prokachat-startap-ot-idei-do-pervoy-vyruchki-za-6-mesyacev&hash=4429270770005726c079a47c48dcc425814d65605f07fe2dd871c77fc699728e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Лиана Липанова

Выходцев из «Сбера» хотят нанять намного реже, чем из «Яндекса» или X5: исследование Алёны Владимирской Статьи редакции

Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.

6 6 комментариев
1016 просмотров

Как собирались данные

Сейчас «в ИТ и диджитализацию» идут компании из агросектора, промышленности, производства и госслужб, где рекрутеры ничего не знают о рынке, объясняет Владимирская. Они знают несколько организаций, которые постоянно на слуху — так создаётся «индекс желаемости», пояснила она.

Исследование основано на данных двух проектов Владимирской: «Лаборатории карьеры» и сервисе для рассылок с вакансиями Facancy. Рассылку читает больше 60 тысяч человек. В вакансиях работодатели могут указать, люди из каких индустрий и компаний им интересны. Также Владимирская лично консультирует кандидатов и работодателей.

Она проанализировала 1174 источника — вакансий и личных запросов.

Я понимаю неполноценность выборки для этого исследования: я брала только сегмент «белых воротничков» и могла использовать только данные из Facancy и «Лаборатории карьеры». Очевидно, что это неполные данные. Но мне показалось, что даже в таком усеченном виде они крайне полезны для компаний и кандидатов.

Алёна Владимирская

Первая десятка

Владимирская подсчитала, какая часть запросов включает в себя определённую компанию:

  1. «Яндекс» — 64%.
  2. «Большая четвёрка» аудиторских и консалтинговых компаний: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG — 31%.
  3. X5 Retail Group — 26%.
  4. «Тинькофф» — 11%.
  5. «Мегафон» — 11%.
Реклама на vc.ru Отключить рекламу

В десятку также вошли МТС, SkyEng, Оzon, «Альфа-банк» и АФК «Система», но сколько работодателей предпочитают сотрудников из этих компаний, Владимирская не уточнила. Сотрудников из «Яндекса» предпочитают во всех сферах, кроме полиции, служб безопасности и административно-хозяйственной сферы. Кандидаты из лидирующих компаний могут рассчитывать на зарплату на 15-20% выше рыночной, заключила она в разговоре с vc.ru.

Кроме того, на рынке слились понятия «большой четвёрки» и «большой тройки» (консалтинговые компании McKinsey, BCG, Bain). Например, наниматели часто просят специалиста из «большой четвёрки», а затем показывают кандидатов из «тройки».

«Для российского потребителя это все слилось в один большой дорогой консалтинг», — заключила основательница «Лаборатории карьеры».

Антирейтинг

Есть и «негативные запросы»: некоторые работодатели не хотят брать офисных сотрудников из определённых компаний или сфер.

  1. 79% работодателей не хотят нанимать кандидатов из госорганов, «особенно из налоговой».
  2. 52% — из «Сбера».
  3. 39% — из «Газпрома».

Специалистов после госслужбы чаще всего опасается растущий бизнес. «Боятся, что кандидаты притащат за собой хвост проверок», — говорит Владимирская.

Кандидатов из «Сбера» работодатели считают «крайне переплаченными и лишенными за годы работы там любой инициативности».

«Сбер» покупает очень дорого и внутри платит так же. В результате сейчас очень часто звучит фраза: «Даже не показывайте мне людей из "Сбера"». Не потому что люди плохие, а потому что «дорогие». Работодатель мог бы и потянуть одного такого человека, но тогда другие сотрудники могут возмутиться из-за разницы в зарплате.

Алёна Владимирская

По итогам рейтинга рекрутер сделала следующие выводы:

  • Кандидаты из «желанных» компаний могут «продаться быстрее и дороже», чем средний кандидат по рынку.
  • Для «желанных» компаний стоимость привлечения высококомпетентного специалиста не дешевле, но выбор больше.
  • Нагрузка на фонд оплаты труда для этих компаний не меньше, но в критические моменты она может быть значительно снижена без большого оттока специалистов.
  • Кандидатов из «нежеланных компаний» собеседуют реже.
  • Таким специалистам надо будет показывать навыки и опыт выше, чем кандидатам из желанных компаний, чтобы преодолеть начальное недоверие.

Другие тренды

  • В 2018-2019 годах в таком рейтинге было много «пригосударственных компаний», рассказала Владимирская. Сейчас их в списке нет — бизнес «не считает госпрактики лучшими» и не хочет нанимать людей из таких компаний «по множеству причин».
  • Значительно уменьшился интерес к людям из международных компаний из-за «своеобразия российского пути». Эффективнее нанимать специалистов из российской компании, считают работодатели.

Идеальный кандидат

Если обобщить полученные данные, то идеальным «белым воротничком» будет человек с опытом работы в международной компании в прошлом, который затем перешёл в «очень крупный» российский бизнес, рассказала Владимирская. Ещё лучше, если российская компания выходила на биржу, добавила она.

Другой вопрос, что этот идеальный кандидат в эту компанию не пойдёт. Ему это не нужно. У него скорее всего есть опционы после IPO. И его уже не интересует работа по найму, если речь не идёт об интересной ему задаче. Он скорее всего ищет свое дело или хочет присоединиться к стартапу и создать новую «историю успеха».

Алёна Владимирская

#рекрутинг

6 6 комментариев
1
7
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u0435\u043a\u0440\u0443\u0442\u0438\u043d\u0433"], "comments": 6, "likes": 7, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 279453, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Aug 2021 17:32:05 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
6 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Иван Крючков

2

 бизнес «не считает госпрактики лучшими» и не хочет нанимать людей из таких компаний «по множеству причин».

 Значительно уменьшился интерес к людям из международных компаний из-за «своеобразия российского пути». Эффективнее нанимать специалистов из российской компании, считают работодатели.

Странно. Что может быть более "российским" чем госкомпания? Учитывая, что государственное присутствие усиливается, а число  компаний без гос. участия снижается, и Сбер никому не нравится, то игольное ушко, в которое надо рекрутеру провести верблюда становится все меньше.

Ответить

Covid 19

1

Сбербанк это приговор, там из людей делают нелюдей, способных только кусать коллег, а в должности руководителя вы становитесь кровожадным с признаками бешенства, разве что без пены у рта.

Ответить

ryqvbxk

0

new

Ответить

Game Topia

0

Сегодня читал на vc объявление от Яндекса на должность программист-акссесор, в чьи обязанности входит оценка статей о программировании, припредьявляемых требованиях - незначительные познания хоть в каком-то языке. Теперь ответьте, как зелёный новичок может дать адекватную оценку профессиональной статье? Вот кому нужен сотрудник Яндекса, которому пришла подобная мысль? Наверное хотят дзен в топ вывести, или создать нейронку-имбицила, которая, по их мнению, его туда выведет. 

Ответить

Bulat Ziganshin

0

интеерсно, после какого IPO у него опционы? если он работал в международном стартапе, то нафига ему было с этими опционами идти в нашу, а если он получил опционы в крупной российской компании...LOL

Ответить

Комментарий удален

Юрий

0

В Сбер чувствуется отношение еще на этапе собеседовании и в переписке. 

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
Стартапы Якутии
Акселератор «Б8» ищет перспективные стартапы с потенциалом масштабирования

Самый северный акселератор инновационных проектов России «Б8» продолжает новый набор стартапов на программу акселерации. Интересны ИТ-проекты со всей России. Стартапы должны иметь первые продажи и потенциал к масштабируемости. Подать заявку можно на сайте.

0 Обсудить
1
Карьера
Полина Лааксо
Сотрудники гадали, кого Маск «сожрёт» перед совещанием: детали работы в Tesla из новой книги о ней Статьи редакции

Чем популярнее становилась компания, тем чаще злился её руководитель: он уходил с совещаний, увольнял сотрудников и менеджеров. Детали из материалов журналиста Тима Хиггинса описывает Business Insider.

Гендиректор Tesla Илон Маск Getty Images
19 19 комментариев
18
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Sber500
​Выпускник акселератора Sber500 — сервис электронного документооборота Legium.io — привлёк новые инвестиции

Стартап Legium.io привлёк 10 млн рублей в обмен на долю в размере 4,5% от бизнес-ангела Дениса Аленина. В 2019 году стартап стал одним из победителей акселератора Sber500, а в 2020 году получил 10 млн рублей от Сбера в обмен на 8,06% доли. За год оценка Legium.io выросла почти вдвое и составляет 222 млн рублей.

2 2 комментария
0
ВКонтакте
Аудитория ВКонтакте 2021: ежегодный рост продолжается

Всем привет! Я Марина Краснова, CEO ВКонтакте. Это мой первый пост на VC, он будет про аудиторию социальной сети ВКонтакте и динамику её изменения за последние несколько лет.

0 Обсудить
eBay
eBay и Skillbox запускают курс для будущих экспортеров
1 1 комментарий
0
Карьера
Маша Цепелева
Организатор колл-центров для Amazon потребовал от работников на удалёнке установить камеры для «контроля эффективности» Статьи редакции

В Teleperformance со штатом свыше 380 тысяч человек говорят, что тестируют видеоанализ только в трёх странах, а сотрудники дали согласие.

56 56 комментариев
19
Финансы
Маша Цепелева
Исследование: Москва — лидер по зарплатному неравенству в России, самые низкие и высокие зарплаты отличаются в 17,9 раза Статьи редакции

10% самых низкооплачиваемых работников получают 20 тысяч рублей, 10% с высокой зарплатой — 375 тысяч.

502 502 комментария
37
Карьера
Лиана Липанова
Выходцев из «Сбера» хотят нанять намного реже, чем из «Яндекса» или X5: исследование Алёны Владимирской Статьи редакции

Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.

6 6 комментариев
7
Сервисы
Артём Медведев
Учет небольшого склада через Telegram-бот и Google-таблицу

Организовать удобный учет и оцифровать процессы можно при помощи простейших и доступных всем инструментов. В данной публикации мы поделимся исходниками своей наработки, которую можно настроить по описанной инструкции или использовать как идею для реализации в своем бизнесе.

6 6 комментариев
21
Право
Vasily Agateev
Через месяц парсинг сайтов в России будет практически запрещен: полный обзор спора ВК v. «Дабл» и его последствия

Остался месяц, чтобы обжаловать решение суда по спору ВК против «Дабл». Если жалоба не будет подана, российская судебная практика пополнится решением, которое фактически запретит парсинг сайтов в России, но с некоторыми оговорками.

50 50 комментариев
27
Больше статей
null