Рейтинг компаний, откуда «хантят белых воротничков» — офисных сотрудников, которые занимаются интеллектуальной работой.

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Как собирались данные

Сейчас «в ИТ и диджитализацию» идут компании из агросектора, промышленности, производства и госслужб, где рекрутеры ничего не знают о рынке, объясняет Владимирская. Они знают несколько организаций, которые постоянно на слуху — так создаётся «индекс желаемости», пояснила она.

Исследование основано на данных двух проектов Владимирской: «Лаборатории карьеры» и сервисе для рассылок с вакансиями Facancy. Рассылку читает больше 60 тысяч человек. В вакансиях работодатели могут указать, люди из каких индустрий и компаний им интересны. Также Владимирская лично консультирует кандидатов и работодателей.

Она проанализировала 1174 источника — вакансий и личных запросов.

Я понимаю неполноценность выборки для этого исследования: я брала только сегмент «белых воротничков» и могла использовать только данные из Facancy и «Лаборатории карьеры». Очевидно, что это неполные данные. Но мне показалось, что даже в таком усеченном виде они крайне полезны для компаний и кандидатов. Алёна Владимирская

Первая десятка

Владимирская подсчитала, какая часть запросов включает в себя определённую компанию:

«Яндекс» — 64%. «Большая четвёрка» аудиторских и консалтинговых компаний: Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG — 31%. X5 Retail Group — 26%. «Тинькофф» — 11%. «Мегафон» — 11%.

В десятку также вошли МТС, SkyEng, Оzon, «Альфа-банк» и АФК «Система», но сколько работодателей предпочитают сотрудников из этих компаний, Владимирская не уточнила. Сотрудников из «Яндекса» предпочитают во всех сферах, кроме полиции, служб безопасности и административно-хозяйственной сферы. Кандидаты из лидирующих компаний могут рассчитывать на зарплату на 15-20% выше рыночной, заключила она в разговоре с vc.ru.

Кроме того, на рынке слились понятия «большой четвёрки» и «большой тройки» (консалтинговые компании McKinsey, BCG, Bain). Например, наниматели часто просят специалиста из «большой четвёрки», а затем показывают кандидатов из «тройки».

«Для российского потребителя это все слилось в один большой дорогой консалтинг», — заключила основательница «Лаборатории карьеры».

Антирейтинг

Есть и «негативные запросы»: некоторые работодатели не хотят брать офисных сотрудников из определённых компаний или сфер.

79% работодателей не хотят нанимать кандидатов из госорганов, «особенно из налоговой». 52% — из «Сбера». 39% — из «Газпрома».

Специалистов после госслужбы чаще всего опасается растущий бизнес. «Боятся, что кандидаты притащат за собой хвост проверок», — говорит Владимирская.

Кандидатов из «Сбера» работодатели считают «крайне переплаченными и лишенными за годы работы там любой инициативности».

«Сбер» покупает очень дорого и внутри платит так же. В результате сейчас очень часто звучит фраза: «Даже не показывайте мне людей из "Сбера"». Не потому что люди плохие, а потому что «дорогие». Работодатель мог бы и потянуть одного такого человека, но тогда другие сотрудники могут возмутиться из-за разницы в зарплате. Алёна Владимирская

По итогам рейтинга рекрутер сделала следующие выводы:

Кандидаты из «желанных» компаний могут «продаться быстрее и дороже», чем средний кандидат по рынку.

Для «желанных» компаний стоимость привлечения высококомпетентного специалиста не дешевле, но выбор больше.



Нагрузка на фонд оплаты труда для этих компаний не меньше, но в критические моменты она может быть значительно снижена без большого оттока специалистов.



Кандидатов из «нежеланных компаний» собеседуют реже.

Таким специалистам надо будет показывать навыки и опыт выше, чем кандидатам из желанных компаний, чтобы преодолеть начальное недоверие.

Другие тренды

В 2018-2019 годах в таком рейтинге было много «пригосударственных компаний», рассказала Владимирская. Сейчас их в списке нет — бизнес «не считает госпрактики лучшими» и не хочет нанимать людей из таких компаний «по множеству причин».

Значительно уменьшился интерес к людям из международных компаний из-за «своеобразия российского пути». Эффективнее нанимать специалистов из российской компании, считают работодатели.

Идеальный кандидат

Если обобщить полученные данные, то идеальным «белым воротничком» будет человек с опытом работы в международной компании в прошлом, который затем перешёл в «очень крупный» российский бизнес, рассказала Владимирская. Ещё лучше, если российская компания выходила на биржу, добавила она.