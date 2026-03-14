Meta* запланировала массовые сокращения штата, чтобы компенсировать инвестиции в ИИ — Reuters

Представитель компании заявил, что это «спекулятивное сообщение».Сокращения могут затронуть 20% и более сотрудников, рассказали три источника Reuters, знакомые с ситуацией. Они связаны с желанием компании компенсировать инвестиции в инфраструктуру для ИИ и подготовиться к повышению эффективности сотрудников, пишет издание.Дата начала увольнений пока не назначена, масштабы тоже ещё не утверждены. По словам двух собеседников, старшим руководителям поручили начать планировать сокращения.По состоянию на 31 декабря 2025 года в Meta* работало около 79 тысяч человек. Если сокращения составят 20% штата, они станут крупнейшими с момента реструктуризации компании в конце 2022-го — начале 2023 года, отмечает агентство. Тогда уволили сначала 11 тысяч человек, а затем ещё 10 тысяч.В феврале 2026 года FT рассказала, что Meta* сократила на 5% размер вознаграждения в акциях для большинства сотрудников. По данным газеты, мера также связана с ростом инвестиций в разработку ИИ и дата-центры. В 2026 году компания планирует капитальные расходы на $115-135 млрд.Артур ТомилкоAIвчераNYT: Meta* отложила выпуск новой базовой ИИ-модели как минимум до мая 2026 года — пока она уступает Gemini 3 в тестах Компания даже рассматривает временное лицензирование моделей Gemini для своих продуктов, но окончательного решения пока нет. *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости