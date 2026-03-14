Таня Боброва
Карьера

Meta* запланировала массовые сокращения штата, чтобы компенсировать инвестиции в ИИ — Reuters

Представитель компании заявил, что это «спекулятивное сообщение».

  • Сокращения могут затронуть 20% и более сотрудников, рассказали три источника Reuters, знакомые с ситуацией. Они связаны с желанием компании компенсировать инвестиции в инфраструктуру для ИИ и подготовиться к повышению эффективности сотрудников, пишет издание.
  • Дата начала увольнений пока не назначена, масштабы тоже ещё не утверждены. По словам двух собеседников, старшим руководителям поручили начать планировать сокращения.
  • По состоянию на 31 декабря 2025 года в Meta* работало около 79 тысяч человек. Если сокращения составят 20% штата, они станут крупнейшими с момента реструктуризации компании в конце 2022-го — начале 2023 года, отмечает агентство. Тогда уволили сначала 11 тысяч человек, а затем ещё 10 тысяч.
  • В феврале 2026 года FT рассказала, что Meta* сократила на 5% размер вознаграждения в акциях для большинства сотрудников. По данным газеты, мера также связана с ростом инвестиций в разработку ИИ и дата-центры. В 2026 году компания планирует капитальные расходы на $115-135 млрд.
Артур Томилко
AI
NYT: Meta* отложила выпуск новой базовой ИИ-модели как минимум до мая 2026 года — пока она уступает Gemini 3 в тестах

Компания даже рассматривает временное лицензирование моделей Gemini для своих продуктов, но окончательного решения пока нет.

Фото NYT

*Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.

14 комментариев