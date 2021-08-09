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Карьера
Маша Цепелева

Организатор колл-центров для Amazon потребовал от работников на удалёнке установить камеры для «контроля эффективности» Статьи редакции

В Teleperformance со штатом свыше 380 тысяч человек говорят, что тестируют видеоанализ только в трёх странах, а сотрудники дали согласие.

17 17 комментариев
1411 просмотров

Работников отделений международного колл-центра Teleperformance в разных странах вынуждают подписать контракт, позволяющий устанавливать камеры в их домах, выяснили журналисты NBC. Они нужны, чтобы проследить за работой сотрудников на удалёнке. Некоторые рассказали изданию, что начальство требовало подписать контракт под угрозой увольнения.

Среди клиентов Teleperformance крупнейшие корпорации, например, Apple, Uber и Amazon. В колл-центрах компании работают 380 тысяч человек по всему миру, из них 240 тысяч — удалённо.

Как Teleperformance наблюдает за сотрудниками

Контракт разрешает видеонаблюдение на базе искусственного интеллекта в домах работников, голосовую аналитику и хранение данных о всех членах семьи, в том числе о детях. В марте такой контракт получили сотрудники по всему миру, в том числе 95% из 39 тысяч сотрудников на удалёнке в Колумбии.

«Камеры нужны, потому что клиенты запрашивают дополнительный мониторинг», — пояснили рабочим в компании.

В контракте указано, что камеры могут быть установлены дома, на компьютере, они могут анализировать объекты вокруг рабочего места, например, телефон или бумагу. Сотрудники должны согласиться на обмен биометрией, например, отпечатками пальцев или фотографиями и проходить тесты на полиграфе по запросу.

В марте 2021 года Guardian со ссылкой на внутренние документы Teleperformance сообщила, что камеры могут отслеживать эффективность работы в реальном времени. Если сотруднику нужно отойти, он должен нажать «режим перерыва» в рабочем приложении и указать причину, например, «сходить за водой».

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Зачем это компании

В Teleperformance заявили NBC, что в разных странах по-разному контролируют работу сотрудников, а технологии из отчётов Guardian применяются в Индии, Мексике и Филиппинах. Камеры использовались для проверки соблюдения политики компании, а иногда для контроля сохранности данных, но никакие данные сотрудников не записывались.

По словам представителя, компания тестирует видеоанализ на основе искусственного интеллекта только в трёх странах, но не указал, в каких. Сотрудники дали согласие на обмен биометрией, а полиграфы нужны для исследований службы безопасности с согласия сотрудников. Компания подтвердила, что просила работников разрешить обмен данными о несовершеннолетних, но только для внутренней работы Teleperformance.

На своём сайте Teleperformance предлагает видеомониторинг за сотрудниками как услугу другим компаниям. Платформу TP Cloud Campus можно «использовать для отслеживания порядка на рабочем месте и предотвращения мошенничества».

Реакция клиентов

В Apple рассказали NBC, что запрещают партнёрам использовать видео- или фотомониторинг, и Teleperformance не использует их для команд, работающих с компанией. Apple провела аудит Teleperformance в Колумбии в 2021 году и не обнаружила «серьезных нарушений своих строгих стандартов».

В Uber заявили, что запросил мониторинг работы колл-центра, потому что сотрудники имеют доступ к конфиденциальной информации о пользователях, включая данные кредитных карт и маршруты поездок. Uber запросила данные, чтобы убедиться, что работники не записывают и не передают данные.

Представитель Amazon заявил, что компания не запрашивала дополнительного мониторинга для людей на удалёнке.

Борьба работников за тайну частной жизни

В конце 2020 года сотрудники Teleperformance в Албании, в том числе работающие с британским подразделением Apple, пожаловались уполномоченному по защите данных на предложение компании ввести видеонаблюдение в их домах. Комиссар постановил, что Teleperformance не может использовать камеры для наблюдения за албанскими рабочими в их домах.

В августе 2021 года около 100 сотрудников Teleperformance объединились с профсоюзом Utraclaro y TIC для защиты своих прав. Они требуют:

  • Свободу собраний без страха санкций со стороны работодателя.
  • Смягчение условий видеонаблюдения.
  • Оплату сверхурочных, 30-секундные перерывы между звонками.
  • Оплату стоимости оборудования для работы из дома, включая стол, стул и интернет.

Представитель Teleperformance заявил, что «не все требования профсоюза основаны на практике или фактах» и что компания намерена обратиться к каждому из участников напрямую.

В 2020 году Teleperformance уволила несколько колумбийских рабочих, которые объединились во время пандемии для борьбы за лучшие условия труда. Регулятор во Франции, где базируется компания, назвал действия «антипрофсоюзными» и в июле 2021 года выпустил рекомендации для организации работы Teleperformance.

Крупнейшие клиенты Teleperformance должны повлиять на улучшение условий труда в колл-центрах, призвала секретарь объединяющие мировые профсоюзы организации UNI Global Кристи Хоффман.

#новость

17 17 комментариев
10
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17 комментариев
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Участковый чайник

14

Чет применимо к политике вспоминают постоянно 1984, но большой брат приходит с другой стороны )

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Dmitry Chornyy

Участковый
2

А тут Большой брат следит, надеты ли на тебе трусы в рабочее время

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Александр Быков

8

Заголовок, конечно, лукавый. Учитывая, что не только Амазон потребитель таких услуг. Но ситуация, конечно, крайне неприятная
Тяжело представить, как можно осуществлять интеллектуальную работу в условиях такого 
паноптикума

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Ли Си Цын

Александр
0

Тяжело представить, как можно осуществлять интеллектуальную работу

Так в статье речь о работниках колл-центра

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Безопасный динозавр

6

И ещё сажать жопой на 20см дилдак, прибитый к стулу, чтобы не крутились.
PS. Некоторые сотрудники даже не против

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Мурад Муртазалиев

Безопасный
1

На большой шуруп. Хочешь жить, умей вертеться.

Ответить

Draglodrunchik

4

разве для оценки эффективности работника колл-центра не достаточно анализировать записи разговора, их количество/длительность, % решенных обращений/продаж?

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Bender Rodriguez

Draglodrunchik
1

кажется что они просто обкатывают технологию на них, потому что их как раз легко оценивать и натренировать нейронки на "хорошо работает" и "плохо работает"

Ответить

Прохладный историк

Draglodrunchik
1

 В Uber заявили, что запросил мониторинг работы колл-центра, потому что сотрудники имеют доступ к конфиденциальной информации о пользователях, включая данные кредитных карт и маршруты поездок. Uber запросила данные, чтобы убедиться, что работники не записывают и не передают данные.

Я так понимаю, это больше вопрос безопасности: не фоткаешь на телефон, за тобой не стоят и не заглядывают за плечо и пр. Саму эффективность работы КЦ проще, конечно, без всяких камер замерять.

Ответить

Infinity Trap

4

Совсем что-ли пизданулись со своей эффективностью?

Ответить

Руслан Ніколаєнко

3

хм, неплохо для начала, все новое, это забытое старое)

Ответить

Inessa Vasilyeva

2

Агапитов вошёл в чат

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Game Topia

1

Бизнес убивает айти! Скоро опять все начнут грезить юриспруденцией и экономикой.

Ответить

ELIFAS LEVi

1

ну это жи не китай, им можно, скоро начнут строем ходить

Ответить

ELIFAS LEVi

ELIFAS
0

и петь "сцаюз нерушимый, республик свободных..."

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Игорь Рачук

0

Когда код скомпилился с первого раза

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Максим Самойлов

0

Сейчас к сожалению нельзя никому доверять

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