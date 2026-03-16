«Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» может провести сокращения сотрудников в сегменте «Поисковых сервисов и ИИ» — в компании это отрицают

По данным газеты, «оптимизация» затронет коммерческий департамент и отдельные продукты. Фото «РИА Новости» «Яндекс» в 2026 году «может приступить» к закрытию отдельных бизнес-направлений и «оптимизации» штата, рассказали три источника «Ъ» на ИТ-рынке и подтвердил собеседник, знакомый с планами компании.По их словам, сокращения коснутся направления «Поисковые сервисы и ИИ» (до нескольких сотен человек), где собираются «оптимизировать» коммерческий департамент и отдельные продукты — в частности, сервис маркетинговых исследований «Яндекс Взгляд». До этого о закрытии «Взгляда» писало издание Sostav, а в компании говорили, что мера позволит направить ресурсы на развитие «более перспективных продуктов».Собеседник, знакомый с ситуацией в «Яндексе», сообщил, что один из рекламных отделов коммерческого департамента «Поисковых сервисов и ИИ» был «практически полностью сокращён», а для специалистов по работе с малым и средним бизнесом ввели дополнительную оценку качества, которая должна помочь руководству принять решение о «сокращении затрат».Источник на ИТ-рынке говорит, что «оптимизировать» направление «Поисковых сервисов и ИИ» решили на фоне «плохих публичных финансовых результатов». По итогам 2025 года оно показало одну из наихудших динамик среди всех направлений компании: прирост выручки составил 10% — в несколько раз ниже, чем в других сегментах.При этом на «Поисковые сервисы и ИИ» приходится 34% общей выручки «Яндекса». Но темпы роста рекламной выручки в поиске в четвёртом квартале 2025 года замедлились в четыре раза по сравнению с первым кварталом, до 8,7%, указал один из собеседников.По версии другого источника газеты, компания сокращает расходы, чтобы направить деньги на бизнес-направление ИИ.В «Яндексе» сообщили «Ъ», что компания «продолжает наём и развитие» и не планирует закрывать «бизнес-направления». После выхода материала издания компания опубликовала комментарий: «Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности».Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что за последний год крупные ИТ-компании сократили затраты на 10-15%: это касается не только оптимизации штата, но также производственных, маркетинговых и других расходов. Подход обусловлен экономической ситуацией — «на рынке стало меньше денег», поэтому бизнес инвестирует только в быстро окупаемые проекты. Кроме того, часть сокращений сотрудников связана с «автоматизацией рутинных задач» с помощью ИИ, добавляют они. Артур Томилко