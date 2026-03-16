«Ъ» со ссылкой на источники сообщил, что «Яндекс» может провести сокращения сотрудников в сегменте «Поисковых сервисов и ИИ» — в компании это отрицают

В «Яндексе» сообщили «Ъ», что компания «продолжает наём и развитие» и не планирует закрывать «бизнес-направления». После выхода материала издания компания опубликовала комментарий: «Сведения о том, что компания планирует закрыть отдельные бизнес-направления и провести сокращение сотрудников, не соответствуют действительности».

Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что за последний год крупные ИТ-компании сократили затраты на 10-15%: это касается не только оптимизации штата, но также производственных, маркетинговых и других расходов. Подход обусловлен экономической ситуацией — «на рынке стало меньше денег», поэтому бизнес инвестирует только в быстро окупаемые проекты. Кроме того, часть сокращений сотрудников связана с «автоматизацией рутинных задач» с помощью ИИ, добавляют они.