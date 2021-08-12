Это произошло органично. Каждый раз, когда мы нанимали кого-то, мы обсуждали, какой должна быть разумная зарплата. И часто это зависело от того, сколько они зарабатывали до нас, а это очень сильно зависело от того, где они находились.

Поэтому мы начали с зарплат на уровне местного рынка. В определенный момент мы решили: «Хорошо, возьмём это как стандарт. Мы основываемся не только на вашей должности и опыте, но и на том, где вы живете».