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Карьера
Лиана Липанова

Почему компании платят меньше удалённым сотрудникам: на примере GitLab Статьи редакции

Зачем учитывать аренду жилья при расчёте зарплаты и почему одинаковая зарплата на одной должности — плохой вариант.

9 9 комментариев
1474 просмотров

Reuters выяснил, что Google решила сократить зарплаты сотрудникам на удалёнке в зависимости от места проживания. Компания создала калькулятор, с помощью которого сотрудники могут рассчитать, как уменьшится их зарплата при переходе на удалёнку или переезде.

Такой калькулятор есть и у GitLab — и это горячая тема на всех форумах, рассказывала менеджер компании Арика Флауэрс в феврале 2019 года. Тогда она объяснила, почему GitLab платит сотрудникам в зависимости от их местоположения.

Скриншот видео на YouTube-канале GitLab Unfiltered

Это произошло органично. Каждый раз, когда мы нанимали кого-то, мы обсуждали, какой должна быть разумная зарплата. И часто это зависело от того, сколько они зарабатывали до нас, а это очень сильно зависело от того, где они находились.

Поэтому мы начали с зарплат на уровне местного рынка. В определенный момент мы решили: «Хорошо, возьмём это как стандарт. Мы основываемся не только на вашей должности и опыте, но и на том, где вы живете».

Сид Сибренджи
гендиректор GitLab

Так компания начала рассчитывать зарплату из местонахождения сотрудника и со временем перестала учитывать предыдущую зарплату. Вместо этого кандидатов спрашивали об их зарплатных ожиданиях.

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Индекс арендной платы и другие показатели

В зарплатном калькуляторе GitLab есть индекс арендной платы. По словам Флауэрс, компания обнаружила корреляцию между зарплатами в регионе и ценами на аренду жилья в этом месте. GitLab берёт арендные цены с глобальной базы данных Numbeo.

Если подумать, то найденная нами корреляция имеет смысл. Если есть место, где платят высокую зарплату, оно, как правило, привлекает людей. И тогда арендная плата, почти силой природы, начинает расти.

Дело не в том, что мы хотим платить вам, исходя из вашей арендной платы или компенсировать стоимость жизни. Мы хотим быть уверены, что платим на уровне или выше рыночного. Мы обнаружили, что арендная плата — отличный способ рассчитать это, и именно поэтому индекс арендной платы стал частью нашей формулы глобальной компенсации.

Сид Сибренджи
гендиректор GitLab

Кроме индекса аренды, для расчёта «справедливой» зарплаты компания использует 4-5 показателей местного рынка, писала Флауэрс.

Мы находим медиану этих данных и используем её в качестве эталонного уровня зарплаты для определённого региона. При этом нельзя делать так во всех городах: у нас много редких для своей области специалистов. В таких случаях мы опираемся на другое уравнение.

Когда нам приходилось возвращаться и перепроверять эти «эталоны», мы поняли, что в 95% случаев калькулятор посчитал правильно.

Барби Брюэр
бывший директор по культуре GitLab

По словам Брюэр, некоторые сотрудники из неблагополучных районов могут оказаться в более выгодном положении, чем ожидалось. Жителям городов, расположенных в пределах 90 минут езды от крупного города, зарплата будет рассчитываться с учетам такого же высокого коэффициента, как и у жителей мегаполиса.

«Стандартная оплата труда съедает производство и персонал»

Если на одной должности все будут получать одинаковую зарплату, компания не сможет нанимать столько сотрудников, а те, кого нанимают, не будут так широко распределены, считает Сибренджи. Такой подход снизит продуктивность GitLab, а также сократит географическое разнообразие, утверждает он.

Если мы будем платить всем зарплату, как в Сан-Франциско, наши расходы на компенсацию сильно возрастут, и мы будем вынуждены нанимать гораздо меньше людей. Тогда мы не смогли бы производить столько, сколько нам хотелось бы.

Это также привело бы к концентрации команды в регионах с низкой зарплатой, потому что для них это более выгодная сделка. Они получают больше рыночной ставки, поэтому они с большей вероятностью примут предложение о работе и останутся в компании — независимо от того, насколько они счастливы, что не полезно ни для них, ни для компании.

А если бы мы начали платить всем самую низкую ставку, мы не смогли бы удержать тех людей, которых хотели бы удержать.

Сид Сибренджи
гендиректор GitLab

По словам Сибренджи, есть и другая проблема с выплатой всем одинаковой зарплаты. При такой практике те, кто живет в районах с высоким уровнем дохода, будут иметь меньше свободных денег по сравнению со своими коллегами из районов с низким уровнем дохода.

Всё в открытом доступе, калькулятор зарплат и…
Пересказ материала Fast Company о том, как организована GitLab — крупнейшая компания, все…
vc.ru

#gitlab #удаленнаяработа

9 9 комментариев
5
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9 комментариев
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Nfagh Gherd

18

Потому что платить меньше выгоднее, чем платить больше?

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Nfagh Gherd

13

По словам Флауэрс, компания обнаружила корреляцию между зарплатами в регионе и ценами на аренду жилья в этом месте

2 Нобеля этому госпоже/дину

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Game Topia

9

Короче, нах*й gitlab! Был о них лучшего мнения. Пусть тогда люди из менее престижных регионов работают так, как там заведено, то есть - никак! Значит, различные сообщества, они такие же, как и все, а люди из менее престижных регионов - нет! Пора людей из регионов тоже в сообщества зачислять, чтобы подобные рассуждения вслух сразу карму роняли.

И ещё, если невозможно всем сотрудникам платить, как в Сан-Франциско, значит либо gitlab говнопродукт, либо в Сан-Франциско невозможен вообще никакой полностью локальный бизнес. Звучит, как оправдание из уст имбицила.

Нафиг мне сдался гитлаб, если он ЗП будет мне платить по местным меркам. Я лучше буду в полсилы в своем колхозе работать, чем поехать на за те же деньги на гитлаб. Мало того, что удаленшики выгоднее компании, так они ещё и платить вздумили меньше. 

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MedievalRain

Game
2

Мало того, что удаленшики выгоднее компании, так они ещё и платить вздумили меньше.

На удаленке конкуренция между соискателями очень сильно возрастает, потому что конкурировать за своё место ты будешь не только с жителями Сан-Франциско, а уже  со всей страной, а может даже и с индусами. Именно поэтому удаленка всегда будет оплачиваться меньше, ведь замену найти будет гораздо легче.

Зарплата сотрудников строится не из-за мифической "выгодности для компании". Скорее это мера простоты замены сотрудника. Чем легче его заменить - тем меньше зарплата.

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Game Topia

MedievalRain
1

Бред. Поиск стоит не больше головой ЗП. Основное мясо начинается с монта анбординга и далее. Поиск, это время дешёвого рекрутера, анбординг, это высококвалифицированные специалисты.
Индусы??? Ну вот и пусть работают с индусами! 

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MedievalRain

Game
0

Было бы это бредом - зарплату бы никто не снижал. Ведь если сотрудники начнут уходить, то компании как раз придется тратить деньги на поиск новых работников.
Если они все же идут на этот шаг, значит посчитали поиск новых людей более выгодным вариантом.

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Game Topia

Medieva…
1

А есть веб студии которые вообще копейки платят. Что это значит? Что весь мир говно и что так делают все? Это отдельно взятая компания, которая ещё пожалеет об этом посте.

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Александр

3

Я думал, что моя зп включает оплату моих навыков, умений, объем и качество выполняемой мною работы. А оказывается вот как. И почему же это правильно?

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Ray Smith

0

Удаленка оказалось не такой привлекательной опцией? Кто бы мог подумать? Как по мне так сегрегация зарплат по признаку места проживания - хорошо и правильно.

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