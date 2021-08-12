В Xsolla никто не знал метрики оценки, предупреждений не было, вместо пяти окладов дали три: рассказ бывшего сотрудника Статьи редакции
Пересказ интервью DTF с человеком, уволенным после оценки от «бигдаты».
- В Xsolla не было прямых штрафов за невыполнение задач, перенос срока сдачи обсуждался и не воспринимался как трагедия. HR-специалисты следили за временем выполнения, но о важности этой метрики не сообщалось.
- Собеседник DTF считал, что сотрудников оценивали по закрытым задачам и мнению менеджера. До письма об увольнении никто не предупреждал людей о том, что они не справляются.
- У сотрудников не было доступа к своим рейтингам, отчёты об эффективности были у главы компании и нескольких топ-менеджеров. Прозрачную систему рейтинга хотели сделать «в начале года», но отложили, принцип её построения не раскрыли.
- Про основателя Александра Агапитова в компании есть поговорка «Шурик просыпается раз в полгода и жестит». Он открыт, но иногда показательно увольняет людей со словами «тебе не место в Xsolla». Временами проводит стримы с ответами на вопросы сотрудников, однажды некоторым участникам встречи начислили за это денежные бонусы.
- После письма про «бигдату» часть сотрудников почуствовала превосходство над уволенными и стала демонстрировать свою лояльности. Тем, кто задавал вопросы о рейтинге, рекомендовали показывать вовлечённость — «писать топ-менеджерам, ходить на таунхоллы и читать конфлюенс».
- Агапитов обещал выплатить уволенным четыре-шесть окладов, на деле им предложили три оклада. Расхождение он объяснил тем, что нужно было защититься перед СМИ.
Полное интервью можно прочитать на DTF:
С чего всё началось
Компания Xsolla разрабатывает платёжные системы для разработчиков и издателей игр. В начале августа 2021 года по соцсетям разошлось письмо её основателя и главы Александра Агапитова: в нём он объявил об увольнении части сотрудников, так как «бигдата» показала их низкую вовлечённость в работу.
В последующих интервью он рассказал, что под сокращение попали около 150 человек, которые не интересуются компанией или её продуктами. Сотрудников отсортировали по рейтингу и уволили нижнюю часть списка так, чтобы сократилось около 10% трат. Причиной стало то, что Xsolla перестала расти на 40 или больше процентов в год.
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