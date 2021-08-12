Компания Xsolla разрабатывает платёжные системы для разработчиков и издателей игр. В начале августа 2021 года по соцсетям разошлось письмо её основателя и главы Александра Агапитова: в нём он объявил об увольнении части сотрудников, так как «бигдата» показала их низкую вовлечённость в работу.

В последующих интервью он рассказал, что под сокращение попали около 150 человек, которые не интересуются компанией или её продуктами. Сотрудников отсортировали по рейтингу и уволили нижнюю часть списка так, чтобы сократилось около 10% трат. Причиной стало то, что Xsolla перестала расти на 40 или больше процентов в год.