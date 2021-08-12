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Карьера
Андрей Фролов

В Xsolla никто не знал метрики оценки, предупреждений не было, вместо пяти окладов дали три: рассказ бывшего сотрудника Статьи редакции

Пересказ интервью DTF с человеком, уволенным после оценки от «бигдаты».

3 3 комментария
138 просмотров
  • В Xsolla не было прямых штрафов за невыполнение задач, перенос срока сдачи обсуждался и не воспринимался как трагедия. HR-специалисты следили за временем выполнения, но о важности этой метрики не сообщалось.
  • Собеседник DTF считал, что сотрудников оценивали по закрытым задачам и мнению менеджера. До письма об увольнении никто не предупреждал людей о том, что они не справляются.
  • У сотрудников не было доступа к своим рейтингам, отчёты об эффективности были у главы компании и нескольких топ-менеджеров. Прозрачную систему рейтинга хотели сделать «в начале года», но отложили, принцип её построения не раскрыли.
  • Про основателя Александра Агапитова в компании есть поговорка «Шурик просыпается раз в полгода и жестит». Он открыт, но иногда показательно увольняет людей со словами «тебе не место в Xsolla». Временами проводит стримы с ответами на вопросы сотрудников, однажды некоторым участникам встречи начислили за это денежные бонусы.
  • После письма про «бигдату» часть сотрудников почуствовала превосходство над уволенными и стала демонстрировать свою лояльности. Тем, кто задавал вопросы о рейтинге, рекомендовали показывать вовлечённость — «писать топ-менеджерам, ходить на таунхоллы и читать конфлюенс».
  • Агапитов обещал выплатить уволенным четыре-шесть окладов, на деле им предложили три оклада. Расхождение он объяснил тем, что нужно было защититься перед СМИ.

Полное интервью можно прочитать на DTF:

Беседа с бывшим сотрудником Xsolla — о рейтинге…
На условиях анонимности.
dtf.ru

С чего всё началось

Компания Xsolla разрабатывает платёжные системы для разработчиков и издателей игр. В начале августа 2021 года по соцсетям разошлось письмо её основателя и главы Александра Агапитова: в нём он объявил об увольнении части сотрудников, так как «бигдата» показала их низкую вовлечённость в работу.

В последующих интервью он рассказал, что под сокращение попали около 150 человек, которые не интересуются компанией или её продуктами. Сотрудников отсортировали по рейтингу и уволили нижнюю часть списка так, чтобы сократилось около 10% трат. Причиной стало то, что Xsolla перестала расти на 40 или больше процентов в год.

#xsolla

3 3 комментария
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3 комментария
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ЯжПрограммист

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Ну в целом ничего нового он не сказал, судя по тексту 🤔

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Алексей Кошляков

0

Можно подумать, что кто-то в этом сомневался. 

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Антон

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Интересно как вероятные работодатели реагируют на резюме уволенных из Xsolla после такой шумихи

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В Xsolla никто не знал метрики оценки, предупреждений не было, вместо пяти окладов дали три: рассказ бывшего сотрудника Статьи редакции

Пересказ интервью DTF с человеком, уволенным после оценки от «бигдаты».

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