«Совкомбанк» сократил почти половину персонала банка «Восточный» Статьи редакции
Это снизит расходы банка на сотрудников, но уволенным будет сложно найти работу, считают эксперты.
- На конец первого полугодия средняя численность персонала банка сократилась с 8,3 тысяч до 5,8 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежеквартальный отчёт организации. В «Совкомбанке» подтвердили информацию о сокращении. Туда перешли работать 30% оставшихся сотрудников.
- Процесс присоединения «Восточного» завершится в начале 2022 года. По данным «Ъ», на конец первого квартала в сети «Восточного» было восемь филиалов и 539 офисов, сейчас 222 отделения перешли под бренд «Совкомбанка».
- Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что сокращение персонала повысит расходы на выплату компенсаций, при этом оно позволит в будущем сэкономить на расходах на сотрудников.
- По данным экспертов, бывшим сотрудникам «Восточного» будет непросто найти работу, так как сейчас многие банки сокращают персонал за счёт автоматизации и цифровизации процессов. В то же время банки набирают сотрудников на позиции, связанные с внедрением изменений, считает эксперт Наталия Ракова.
- Она порекомендовала сокращённым сотрудникам искать вакансии на региональном рынке труда, так как многие банки «нанимают сотрудников в регионах на удаленную работу — например, для поддержки операций».
- В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».
- В апреле «Совкомбанк» объявил, что после поглощения упразднит бренд банка «Восточный», из-за спора вокруг которого началось дело Майкла Калви.
"Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что сокращение персонала повысит расходы на выплату компенсаций, при этом оно позволит в будущем сэкономить на расходах на сотрудников"
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