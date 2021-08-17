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Карьера
Nazigul Jusupova

«Совкомбанк» сократил почти половину персонала банка «Восточный» Статьи редакции

Это снизит расходы банка на сотрудников, но уволенным будет сложно найти работу, считают эксперты.

  • На конец первого полугодия средняя численность персонала банка сократилась с 8,3 тысяч до 5,8 тысяч человек, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ежеквартальный отчёт организации. В «Совкомбанке» подтвердили информацию о сокращении. Туда перешли работать 30% оставшихся сотрудников.
  • Процесс присоединения «Восточного» завершится в начале 2022 года. По данным «Ъ», на конец первого квартала в сети «Восточного» было восемь филиалов и 539 офисов, сейчас 222 отделения перешли под бренд «Совкомбанка».
  • Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что сокращение персонала повысит расходы на выплату компенсаций, при этом оно позволит в будущем сэкономить на расходах на сотрудников.
  • По данным экспертов, бывшим сотрудникам «Восточного» будет непросто найти работу, так как сейчас многие банки сокращают персонал за счёт автоматизации и цифровизации процессов. В то же время банки набирают сотрудников на позиции, связанные с внедрением изменений, считает эксперт Наталия Ракова.
  • Она порекомендовала сокращённым сотрудникам искать вакансии на региональном рынке труда, так как многие банки «нанимают сотрудников в регионах на удаленную работу — например, для поддержки операций».
  • В марте 2021 года «Совкомбанк» объявил о подписании с фондами Baring Vostok, компанией «Финвижн» и Шерзодом Юсуповым соглашений о покупке банка «Восточный».
  • В апреле «Совкомбанк» объявил, что после поглощения упразднит бренд банка «Восточный», из-за спора вокруг которого началось дело Майкла Калви.

#совкомбанк #новости #восточныйбанк

1786 просмотров
9 9 комментариев
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Амбиент Музыкантов

12

"Опрошенные «Ъ» эксперты отмечают, что сокращение персонала повысит расходы на выплату компенсаций, при этом оно позволит в будущем сэкономить на расходах на сотрудников"

Эксперты из отряда капитана Очевидность.

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Ivan Nemchinov

Амбиент
2

Собирали симпозиум по данному вопросу)

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Ипполит Волжский

Амбиент
0

Экспертиза которую мы заслужили

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Nikolay Kenig

Амбиент
0

Отряд! Капитана Очевидность

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Канищев Максим

3

Восемь тысяч бездельников, не удивительно что проценты по кредитам такие большие.

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Кирилл Вечкасов

1

Грядёт появление новых маркетологов, продюсеров, таргетологов, нутрициологов и продвигателей инстаграма 

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Johnny Vorony

Кирилл
1

Конкуренции испугался?)

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Тяжелый франт

0

С учетом информационного фона и реальной ситуации у банка Восточный, который уже пару лет как ежедневно нарушает нормативы Н1.1 и его портфель оставляет желать лучшего и ситуация с объединением с Совкомбанком довольно мутная.

Восточный в 2017 году стал трансформером-инвалидом, присоединив к себе Юниаструм со всеми его проблемными моментами. Помимо этого у него куча проблем.

Совкомбанк хочет упрочнить свои позиции и потихоньку присоединяет к себе банк за банком, но по Восточному плачет санация, либо закрытие.

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Значительный томагавк_два

0

Шурик, ты? 

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Карьера
Nazigul Jusupova
«Совкомбанк» сократил почти половину персонала банка «Восточный» Статьи редакции

Это снизит расходы банка на сотрудников, но уволенным будет сложно найти работу, считают эксперты.

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