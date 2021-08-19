Пока офисы закрыты, сотрудники придумали, как отлынивать и работать сразу в нескольких компаниях. Чем это грозит и какие советы можно почерпнуть — в пересказе The Wall Street Journal.

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«Воротнички» придумали, как удвоить себе зарплату. Они удалённо работают полный рабочий день сразу на две компании, никому не говорят об этом и, как правило, не прилагают много усилий.

Сотрудники используют сразу два ноутбука, чтобы параллельно присутствовать на двух видеовстречах. Они уходят в оплачиваемый отпуск в одной компании, чтобы успеть выполнить крупный проект для другой.

Большинство трудятся не более 40 часов в неделю на обоих местах вместе взятых. Они не чувствуют вину за то, что пользуются преимуществами рабочейсистемы, которая, по их мнению, воспользовалась ими.

Например, 29-летний инженер-программист с июня 2021 года трудится одновременно в медиакомпании и в агентстве по организации мероприятий. Он признаётся, что, когда у него была только одна работа, он тратил лишь от 3 до 10 часов в неделю, действительно делая что-то полезное.

Всё остальное время я просто ходил на собрания и делал вид, что чем-то занят. инженер-программист

Два ИТ-специалиста создали проект, в котором объясняют, почему две работы — это правильно

Инфляция растёт, и некоторые офисные работники не понимают, зачем им тратить время на построение карьеры. «Чем больше работаешь, тем меньше отдачи. Появляется больше обязанностей, но моя зарплата остаётся прежней», — говорит один из сотрудников.

На этом фоне появился сайт Overemployed, его разработали весной 2021 года два технических специалиста. Идея родилась после того, как одному из основателей не дали повышение. А позже в компании вообще начались сокращения.

Он начал искать вакансии, полагая, что скоро потеряет заработок, и получил предложение. Однако вместо того чтобы уволиться со старого места, решил попробовать совместить сразу две работы.

После разработчик создал сайт, где рассказывает, как диверсифицировать источники дохода. «Говорят, у нас свободный рынок. Я собираюсь взять от него всё, что мне полагается», — заявил он.

По задумке это разрушит стагнацию в карьере и даст рабочим больше финансовой свободы. Проект объясняет читателям, как общаться с начальством и вести аккаунт в LinkedIn. Также в сообществе в Discord пользователи обмениваются советами по работе в различных компаниях.

Большинство сотрудников, совмещающих несколько работ, утверждают, что планируют получать от $200 тысяч до $600 тысяч в год, включая бонусы. Они погасили кредиты и купили всё — от обручального кольца до спорткара, пишет The Wall Street Journal.

В пандемию стало проще отлынивать от работы

Начальство больше не может следить за удалёнными сотрудниками так, как они это делали, когда работники были в офисе. Например, один из технических специалистов перестал подключаться к запланированным видеовстречам в своей компании. Начальство никак на это не отреагировало. «Прелесть удалённой работы в том, что у вас действительно есть выбор», — говорит он.

Чтобы успешно совмещать две работы и сохранять это в секрете, сотрудники:

Помечают окна браузеров разными цветами, чтобы различать, в каком окне какими задачами они занимаются.

Используют внешние микрофоны со встроенной кнопкой отключения. Так не приходится отключать звук в Zoom — никто не заметит, что собеседник неактивен.

Подключаются к звонкам одновременно с двух устройств. Например, с компьютера и смартфона.

Когда к работнику обращаются сразу на двух собраниях, он сбрасывает один из звонков и говорит, что была проблема с интернетом.

Лучше вообще избегать видеовстреч, отмечает издание. Один сотрудник признаётся, что все проблемы своих коллег он решает только в Slack. «Людям это нравится. Они считают, что я просто парень, который выполняет свою работу и не тратит время на все эти совещания», — говорит он.

На грани разоблачения

Есть и примеры, когда начальство почти догадалось о «тайных» подработках подчинённых. Например, инженер однажды слишком быстро включил свой динамик, прежде чем выключить звук на другом ноутбуке. Примерно пять секунд участники обеих видеовстреч могли слышать друг друга. Было неловко, но никто не заметил.

Другой увидел ошибку в ведомости о начислении зарплаты и решил указать на неё менеджеру. Созвонился с коллегой, вывел на экран данные о зарплате и сразу прервал звонок, так как увидел — там же была указана зарплата с другой работы. Менеджеру он ответил, что «неудобно показывать свою зарплату».

А специалисту по анализу данных как-то раз неожиданно позвонил начальник, когда тот давал уроки по разработке на второй секретной работе. В пандемию он вообще начал помогать трём другим компаниям. В итоге менеджер с основной работы сказал ему, что пора активнее включаться в процессы.

«Сперва я подумал, как он мог сказать такое? Я ведь усердно работаю. Но понимаю, что с его стороны это выглядело так, будто я ничего не делаю», — отметил специалист.

Люди, которые ведут двойную игру, постоянно беспокоятся, что про их секрет кто-то узнает, пишет издание. В то же время они считают, что эти эксперименты наконец-то дали им чувство контроля. Теперь они понимают, какие есть варианты на рынке, и могут свободнее выбирать.

Собеседница издания рассказала, что наняла даже личного помощника: он приходит на созвоны, когда та занята, и предупреждает, если её присутствие необходимо.

«Пытаюсь ли я быть лучшим сотрудником? На самом деле нет. Я просто делаю работу так, чтобы меня не уволили», — признаётся она.

Можно ли совмещать несколько работ с юридической точки зрения

Адвокат Ричард Гринберг утверждает, что работа на двух работах не запрещена законом: «Это скорее вопрос, как составлен контракт. Тут вы рискуете только своей работой. В очень редких ситуациях можно понести уголовную ответственность».

Если работник нарушает соглашение о неконкуренции, работая на другую фирму, начальник может подать на него в суд. Компания также может привлечь сотрудника к ответственности за разглашение конфиденциальной информации.

Однако суды привлекают слишком много внимания общественности, считает издание. Поэтому, скорее всего, сотрудника просто уволят. «Давайте будем честны. Нужно совсем не уметь врать, чтобы попасться», — говорит Гринберг.

Зачем такие сотрудники компаниям

Менеджеры сами иногда не хотят упускать даже непродуктивных сотрудников. В некоторых организациях сокращение персонала равносильно потере власти: не останется людей, которыми можно будет управлять.

Так, менеджер по технологиям Крис Хансен заметил странное поведение разработчика, который утверждал, что уволился с прошлой работы, чтобы помочь его команде. Он перестал приходить на совещания и стал плохо трудиться.

Позже выяснилось, что он не уходил с прежнего места. «Я мог бы уволить его, но этим сделал бы хуже только себе. Тогда было лучше, чтобы в команде был хоть кто-то», — признаётся Хансен.

Другой инженер рассказывает, что изначально не планировал долго совмещать две работы. Но уже больше года он трудится по 100 часов в неделю и зарабатывает почти $500 тысяч в год.

Это, безусловно, очень большой стресс, и моя жена спрашивает, как долго я смогу ещё так работать. Однако каждый раз, когда приходит зарплата, я чувствую мотивацию продолжать. инженер

Как совмещать две работы — советы от Overemployed