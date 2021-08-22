На собеседование с мамой? ИТ-рекрутер спросил об этом в LinkedIn — пост собрал более 250 комментариев Статьи редакции
ИТ-рекрутер Александр спросил подписчиков об опыте собеседований втроём — когда кандидат на интервью приходит с мамой. Оказалось, такое — не редкость, пишет dev.by.
Из практики топикстартера. «Мама локтем в бок пихает, на ногу наступает: не то говоришь»
dev.by поговорил с Александром. Он рассказал, что чаще всего такие ситуации возникают, когда хайрят специалистов джуниор-уровня. Собеседования с мамами, по его словам, случаются «раз в 2-3 месяца».
Сами мамы часто идут на интервью, когда их сыну уже отказали в двух-трёх местах, — и они хотят разобраться, почему его не берут, ведь «он же хороший». Иногда они уверены, что все работодатели спят и видят, как бы облапошить их желторотое чадо — затянуть в кабалу и нажиться на его талантах, говорит Александр.
Александр признаётся, если на интервью не присутствует гендиректор или кто-то ещё из компании, то он порой идёт на уступки мамам — пускает их на собеседование.
— Но мамы не всегда сидят тихо. Порой они мешают — возмущаются: «К чему такие вопросы?», — сами спрашивают не по делу. И даже отвечают за сыновей, потому что они же «лучше знают».
Чем это заканчивается: таких парней чаще всего не берут на работу. «Просто потому что обязательно будет ещё один точно такой же по скиллам, но который пришёл без мамы».
Александр вспоминает, как одному «маменькиному сынку» сделал оффер — и потом пожалел об этом. Мама кандидата пришла подписывать договор — «и на несколько часов парализовала работу отдела кадров». Позже она ходила к бухгалтеру за «расчётниками», да и увольнялся сотрудник тоже вместе с мамой.
Истории в комментариях. «Кандидат пришёл с отцом. Отец — огонь, я бы лучше ему оффер сделала»
В комментариях под постом Александра — больше 250 сообщений. Многие пишут, что не взяли бы такого кандидата «ни при каких условиях». Кто-то настаивает: надо дать парню шанс прийти ещё раз, но уже без мамы. А кто-то предлагает брать, но тут же дать первую онбординг-задачу — найти себе отдельную квартиру: «сами же потом благодарны будут».
Целая дискуссия развернулась вокруг того, как тактично отказать маме, рвущейся на собеседование. Тут и советы предложить ей податься на вакансию отдельно — и тогда уж приходить. И рекомендации: скажите, мол, спасибо, что привели, но дальше мальчик сам. А ещё предлагают просто «брать маму», а не сына, особенно если «толково отвечает».
В целом, проблема оказалась близка пользователям: рекрутеры пишут, что и у них такое было — приходили и с мамами, и с папами, и с жёнами, и с детьми в переноске-кенгурушке, и даже с подобранным прямо у офиса больным котёнком. Вот ещё случаи, которые вспомнили комментаторы:
Бывшие кандидаты написали вот что:
- «Как-то бабушка за мной на собеседование увязалась. Еле уговорила [её] подождать на улице».
- «Меня на одну работу взяли только потому, что другой кандидат пришёл с мамой».
Комментарии от другой стороны тоже есть: несколько родителей рассказали, что бывали на собеседованиях со своими чадами, но лишь потому что тем было по 14 лет всего. Девушки вспомнили, как их на собеседование как-то провожали папы/мужья, потому что время позднее, «погода плохая» или район опасный.
Мнение человека, который собеседовался с мамой
Один человек поделился, что «был на той стороне» — он и есть парень, которого опекала мама. И попросил не брать такого кандидата, даже если он «идеальный по всем параметрам».
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Ничего себе! И такое бывает?)
Мне, помню, дали напутственного пинка от двери дома (летел до лифта)- чтоб в понедельник уже работал.
Это был лучший мотиватор)
Комментарий удален
Про мам в универах слышал и видел, но чтобы при устройстве на работу...
Нонсенс
Если мама/папа чиновники, я думаю часто ходят вместе со своим чадом.
Сумасшедший кавалер
Если они такие серьезные, чтоб только из-за них чуваку работу дали, то, я думаю, им хватило бы звонка))
никогда б не подумал что такое возможно.. это ж как себя нужно не уважать чтоб прийти на собес с родителями
Интересно, на какие должности соискатели приходили с мамой/папой чаще?
Опять сексизм со стороны рекрутеров. Если на собеседование с мамой или с отцом приходит девушка, её шансы на успешное трудоустройство тоже не велики, или «это другое»?
Комментарий удален
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