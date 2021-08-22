ИТ-рекрутер Александр спросил подписчиков об опыте собеседований втроём — когда кандидат на интервью приходит с мамой. Оказалось, такое — не редкость, пишет dev.by.

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Из практики топикстартера. «Мама локтем в бок пихает, на ногу наступает: не то говоришь»

dev.by поговорил с Александром. Он рассказал, что чаще всего такие ситуации возникают, когда хайрят специалистов джуниор-уровня. Собеседования с мамами, по его словам, случаются «раз в 2-3 месяца».

Сами мамы часто идут на интервью, когда их сыну уже отказали в двух-трёх местах, — и они хотят разобраться, почему его не берут, ведь «он же хороший». Иногда они уверены, что все работодатели спят и видят, как бы облапошить их желторотое чадо — затянуть в кабалу и нажиться на его талантах, говорит Александр.

Одни мамы на отказ пустить их в кабинет, где будет собеседование с их мальчиком, говорят: «Ну и ладно — подожду тут на диванчике». Другие скандалят: «Я вам не доверяю!..» Однажды нам пришлось даже вызывать охрану — мама оскорбляла нас последними словами. Александр

Александр признаётся, если на интервью не присутствует гендиректор или кто-то ещё из компании, то он порой идёт на уступки мамам — пускает их на собеседование.

— Но мамы не всегда сидят тихо. Порой они мешают — возмущаются: «К чему такие вопросы?», — сами спрашивают не по делу. И даже отвечают за сыновей, потому что они же «лучше знают».

А ещё бывает, сын отвечает честно, а мама пытается угадать правильный ответ — и чуть ли не локтем в бок его пихает, на ногу наступает, мол, не то говоришь. А ты всё это видишь. Александр

Чем это заканчивается: таких парней чаще всего не берут на работу. «Просто потому что обязательно будет ещё один точно такой же по скиллам, но который пришёл без мамы».

Александр вспоминает, как одному «маменькиному сынку» сделал оффер — и потом пожалел об этом. Мама кандидата пришла подписывать договор — «и на несколько часов парализовала работу отдела кадров». Позже она ходила к бухгалтеру за «расчётниками», да и увольнялся сотрудник тоже вместе с мамой.

Истории в комментариях. «Кандидат пришёл с отцом. Отец — огонь, я бы лучше ему оффер сделала»

В комментариях под постом Александра — больше 250 сообщений. Многие пишут, что не взяли бы такого кандидата «ни при каких условиях». Кто-то настаивает: надо дать парню шанс прийти ещё раз, но уже без мамы. А кто-то предлагает брать, но тут же дать первую онбординг-задачу — найти себе отдельную квартиру: «сами же потом благодарны будут».

Целая дискуссия развернулась вокруг того, как тактично отказать маме, рвущейся на собеседование. Тут и советы предложить ей податься на вакансию отдельно — и тогда уж приходить. И рекомендации: скажите, мол, спасибо, что привели, но дальше мальчик сам. А ещё предлагают просто «брать маму», а не сына, особенно если «толково отвечает».

В целом, проблема оказалась близка пользователям: рекрутеры пишут, что и у них такое было — приходили и с мамами, и с папами, и с жёнами, и с детьми в переноске-кенгурушке, и даже с подобранным прямо у офиса больным котёнком. Вот ещё случаи, которые вспомнили комментаторы:

Пришёл к нам девелопер на работу — только 18 исполнилось — и, смущаясь, вежливо спросил: «А если вопросы по контракту возникнут, можно мои родители…» Я всё поняла и ответила: «Конечно пусть звонят, спрашивают — всё поясню». Ему самому неудобно, но я его понимаю: родители волновались, видимо. А как разработчик и по софт-скиллам — всё отлично.

Пару раз такое бывало. Мамочек и папочек садила на диван в холле, а сама шла собеседовать кандидатов. Родителям при этом говорила, что после собеседования с кандидатом, если у них будут вопросы ко мне, сможем их обсудить.

Я строго говорила маме, что она может присутствовать, если я её не замечу. Никаких проблем не было — ни одна мама (хотя их было 3 в моей практике) не влезла. Но и кандидата я ни одного не взяла. Через день после собеседования с мамой один из этих парней попросил прособеседовать его, пока мамы нет дома. Собеседование прошло гораздо лучше.

Это ещё что! Бабушка одного кандидата предлагала мне квартиру бесплатно сдать, если возьмём его на работу. На работу в конце концов взяли, от квартиры вежливо отказался. И, кстати, очень даже успешная карьера в итоге у человека сложилась.

У меня был опыт, когда мужья приходили с жёнами на собеседование. Тоже отдельный вид пытки.

Бывшие кандидаты написали вот что:

«Как-то бабушка за мной на собеседование увязалась. Еле уговорила [её] подождать на улице».

«Меня на одну работу взяли только потому, что другой кандидат пришёл с мамой».



Комментарии от другой стороны тоже есть: несколько родителей рассказали, что бывали на собеседованиях со своими чадами, но лишь потому что тем было по 14 лет всего. Девушки вспомнили, как их на собеседование как-то провожали папы/мужья, потому что время позднее, «погода плохая» или район опасный.

Мнение человека, который собеседовался с мамой

Один человек поделился, что «был на той стороне» — он и есть парень, которого опекала мама. И попросил не брать такого кандидата, даже если он «идеальный по всем параметрам».

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