Snap уволит 16% сотрудников — из-за «ИИ-достижений» и для сокращения расходов

Всего сократят около 1000 человек.Источник: BloombergО сокращениях в служебной записке сообщил гендиректор компании Эван Шпигель, пишет Bloomberg. По его словам, этот шаг позволит «сэкономить» более $500 млн ко второй половине 2026 года. Помимо увольнений Snap также закроет более 300 открытых вакансий.Шпигель также связал увольнения с «достижениями в области ИИ», которые позволили «сократить повторяющиеся задачи и увеличить скорость работы». Всего в компании работают более 5200 человек — из них сократят более 1000.Уволенным сотрудникам в США выплатят выходное пособие, соответствующее зарплате за четыре месяца. В других странах Snap будет действовать «в соответствии с местными нормами».С начала 2026 года акции Snap упали на 31% на фоне трудностей с увеличением пользовательской базы и давления со стороны регуляторов в разных странах из-за попыток ограничить доступ к соцсетям для подростков, подчёркивает Bloomberg. В феврале 2026-го Шпигель усомнился в эффективности подобных мер.#новости #snap