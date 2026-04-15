Профсоюзы работников Samsung требуют выплатить сотрудникам 15% от прогнозируемой рекордной выручки и планируют забастовку — СМИ

Первые протесты в Samsung Electronics прошли в 2024 году.Источник: ReutersПрофсоюзы Samsung требуют выплатить сотрудникам 15% от прогнозируемой рекордной выручки за 2026 год — она может достичь $204 млрд. Общая сумма бонусов может достигать $30 млрд, пишет Wccftech.В компании заявили, что выполнить эти требования будет «трудно». Предполагаемые даты 18-дневной забастовки — с 21 мая по 7 июня 2026 года.По данным издания Korea JoongAng Daily, профсоюзы также распространяют «чёрные списки» — они содержат информацию о членстве сотрудников компании в подобных организациях и их участии или неучастии в запланированной забастовке. Samsung обратилась в полицию из-за разглашения персональных данных работников.В начале апреля 2026-го Samsung отчиталась о росте операционной прибыли в первом квартале 2026 года в восемь раз год к году — до $37,9 млрд. Компания достигла рекордных показателей на фоне продолжающегося дефицита чипов памяти.Первая в истории Samsung Electronics забастовка прошла в начале июня 2024 года. Члены профсоюза массово взяли один день оплачиваемого отпуска, но переговоры «провалились». В июле 2024-го более 6500 сотрудников Samsung Electronics вышли на трёхдневную забастовку, требуя повысить зарплаты и изменить систему начисления премий.