Reuters: Meta* запланировала первую волну увольнений на май 2026 года — они затронут 10% штата

Вторую — на вторую половину года, говорят источники.Компания планирует провести первую волну сокращений 20 мая 2026 года, рассказали три источника Reuters, знакомые с вопросом. По словам одного из них, речь идёт об около 10% штата — примерно 8000 человек.Meta* также запланировала дальнейшие сокращения во второй половине 2026 года, но их точные сроки и масштабы пока не утвердила, говорят источники. Руководители могут скорректировать планы на фоне развития возможноностей ИИ. В Meta* отказались от комментариев.О планах компании провести сокращения Reuters рассказало в марте 2026 года. По его словам, они могут затронуть 20% сотрудников. Увольнения связаны с желанием компании компенсировать инвестиции в инфраструктуру для ИИ и подготовиться к повышению эффективности сотрудников, писало агентство. Но дата и точные масштабы не были утверждены.Если сокращения составят 20% штата, они станут крупнейшими с момента реструктуризации компании в конце 2022-го — начале 2023 года. Тогда уволили сначала 11 тысяч человек, а затем ещё 10 тысяч.По состоянию на 31 декабря 2025 года в Meta* работало около 79 тысяч человек. Выручка компании за 2025-й выросла на 22% год к году и превысила $200 млрд, чистая прибыль упала на 3% по сравнению с 2024-м — до $60,46 млрд.Артур Томилко *Meta признана в России экстремистской организацией и запрещена.