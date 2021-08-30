Евгений Давыдович объявил об уходе с поста гендиректора «Связного» Статьи редакции
Он руководил компанией с ноября 2019 года.
Евгений Давыдович написал в Facebook, что 30 августа был его последним рабочим днём на должности гендиректора компании.
В посте он рассказал об успешном запуске онлайн-продаж в «Связном» во время пандемии.
Давыдович написал, что «возьмёт небольшую паузу», а после займётся новыми проектами. Новый руководитель «Связного» приступит к обязанностям с 31 августа. Компания не объявляла, кто им станет.
- Евгений Давыдович управлял «Связным» в 2016-2017 годах. После руководил «Бинбанком» и ушёл в феврале 2018 года, когда банк проходил процедуру санации. В 2019 году стал главой «Связного» во второй раз.
- В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке у Давыдовича банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей.
Штирлиц пришел на встречу в знакомый бар и заказал 100 грамм водки.
Водка у нас закончилась еще два дня назад, извинился бармен.
Ну, тогда 100 грамм коньячку.
Коньячок у нас закончился вчера, огорченно сказал бармен.
Ну, а пиво-то есть?
Увы, закончилось сегодня...
"Значит, СВЯЗНОЙ уже здесь, "- подумал Штирлиц...
Давыдовича сменит Зыгмунт Зыгмунтовичь?
Зицпредседатель Фунт
Новый руководитель «Связного» в звании майора приступит к обязанностям с 31 августа.
Отмазка с пандемией смешная, больше похоже на слив по каким-то личным причинам
Поздний франт
Чтобы было время тратить лярд с продажи банка яндексу
Обычно, имея лярд из компании не уходят, а вкладывают и развивают
...бывает по разному )))
1. уезжают на мальдивы
2. открывают свой бизнес (условно, на Мальдивах)
Я помню связной пока им рулил Максим, а ген диром был Дэннис )
Золотые были времена )
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