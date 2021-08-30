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Карьера
Маша Цепелева

Евгений Давыдович объявил об уходе с поста гендиректора «Связного» Статьи редакции

Он руководил компанией с ноября 2019 года.

16 16 комментариев
2070 просмотров

Евгений Давыдович написал в Facebook, что 30 августа был его последним рабочим днём на должности гендиректора компании.

Евгений Давыдович Facebook

В посте он рассказал об успешном запуске онлайн-продаж в «Связном» во время пандемии.

Жизнь почти моментально посмеялась над моими планами по развитию «Связного» и преподнесла сюрприз в виде пандемии коронавируса. Это заставило нас за три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет. Мы достаточно успешно прошли адаптацию к новым реалиям с точки зрения онлайн-продаж и сопутствующих бизнес-процессов. Я очень благодарен команде «Связного»: вместе мы смогли быстро перестроить компанию, всегда ассоциировавшуюся с «физической» розницей, в полноценного онлайн-ритейлера.

Евгений Давыдович

Давыдович написал, что «возьмёт небольшую паузу», а после займётся новыми проектами. Новый руководитель «Связного» приступит к обязанностям с 31 августа. Компания не объявляла, кто им станет.

  • Евгений Давыдович управлял «Связным» в 2016-2017 годах. После руководил «Бинбанком» и ушёл в феврале 2018 года, когда банк проходил процедуру санации. В 2019 году стал главой «Связного» во второй раз.
  • В июле 2021 года «Яндекс» закрыл сделку по покупке у Давыдовича банка «Акрополь» за 1,1 млрд рублей.

#новость #связной

16 16 комментариев
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16 комментариев
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Ольга Павленко

9

Штирлиц пришел на встречу  в знакомый бар и заказал 100 грамм водки.
Водка у нас закончилась еще два дня назад, извинился бармен.
Ну, тогда 100 грамм коньячку.
Коньячок у нас закончился вчера, огорченно сказал бармен.
Ну, а пиво-то есть?
Увы, закончилось сегодня...
"Значит, СВЯЗНОЙ уже здесь, "- подумал Штирлиц...

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Sergey Khohlachev

Ольга
2

«Как там у Пушкина: ай да Штирлиц, ай да сукин сын».

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Большой жёлтый робот

8

Давыдовича сменит Зыгмунт Зыгмунтовичь? 

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Ольга Павленко

Большой
2

Зицпредседатель Фунт

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Дмитрий Алтунин

Ольга
0

Сегодня вечер высокой литературы на ВиСи. Так приятно :)

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Маджид Гаджиев

6

Почему-то подумал про Эрика Давыдыча. 

Он бы связал "Связной". 

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Амбиент Музыкантов

1

Новый руководитель «Связного» в звании майора приступит к обязанностям с 31 августа.

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Tee Shark

Амбиент
0

Генеральская должность, всё-таки

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Илья Шишкунов

0

Отмазка с пандемией смешная, больше похоже на слив по каким-то личным причинам 

Ответить

Поздний франт

Илья
3

Чтобы было время тратить лярд с продажи банка яндексу

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Илья Шишкунов

Поздний
1

Обычно, имея лярд из компании не уходят, а вкладывают и развивают 

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Ольга Павленко

Илья
2

...бывает по разному ))) 

1. уезжают на мальдивы
2. открывают свой бизнес (условно, на Мальдивах)

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Denis Kiselev

Ольга
1

Мальдивы - это очень скучно

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Ренат Зайдуллин

Илья
0

Попробуйте перечитать

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Артем Королев

1

Я помню связной пока им рулил Максим, а ген диром был Дэннис )
Золотые были времена )

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Дмитрий Алтунин

Артем
0

Помню «Евросеть», когда ей рулил Евгений. Годные времена были :)

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Valentin F
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