Жизнь почти моментально посмеялась над моими планами по развитию «Связного» и преподнесла сюрприз в виде пандемии коронавируса. Это заставило нас за три-четыре месяца внедрять изменения, на которые в других условиях понадобилось бы как минимум пара лет. Мы достаточно успешно прошли адаптацию к новым реалиям с точки зрения онлайн-продаж и сопутствующих бизнес-процессов. Я очень благодарен команде «Связного»: вместе мы смогли быстро перестроить компанию, всегда ассоциировавшуюся с «физической» розницей, в полноценного онлайн-ритейлера.