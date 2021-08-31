Главный офис Nike в США дал недельный отпуск всем сотрудникам из-за риска выгорания Статьи редакции
Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.
Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный отпуск 23 августа, чтобы помочь им бороться с выгоранием. Об этом сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо в LinkedIn.
Такое решение компания приняла из-за пандемии, поскольку многие сотрудники чувствую себя уставшими. Поэтому фирма решила выделить время, чтобы «по возможности сотрудники использовали дополнительный отпуск для отдыха и восстановления», сообщили в Nike изданию Insider.
Мараццо отметил, что этот отпуск — не просто «неделя», а «признание того, что можно отдавать приоритет психическому здоровью и при этом выполнять работу». Он также добавил, что «бизнес — это хорошо, но здоровье — это правильно».
В июне на неделю также закрыла все свои офисы сервис для знакомств Bumble. Тогда 700 сотрудникам сказали «отключиться и сосредоточиться на себе». В апреле недельный отпуск дали и работникам LinkedIn в попытке снизить риск выгорания.
Сотрудники на заводах не выгорают, да(
Если я не ошибаюсь, Nike давно отказались от собственного производства и за них эту работу выполняют подрядчики.
У них никогда его и не было, всё было оем.
Заводы с 90х располагались в Камбодже и Бангладеше, о чём Наоми Кляйн писала в No logo.
Я понимаю. На моменте становления бренда, маленькие фабрики может и были, по потом поняли, что лучше отдать на подряд.
Но это не ключевое - за эмоциональное состояние сотрудников подрядчика, они точно не должны отвечать.
Учитывая, где находятся заводы Nike, шутка становится плохой, но смешной :)
Забыли написать, оплачиваемый ли отпуск. В штатах оно совсем не факт.
Тоже об этом подумал. Хотя если бы не оплачивали, по крайней мере частично, многие были бы против.
Бездуховные. Там еще и бездуховно государство помогало гражданам из за ковида. А могли бы штрафы ввести как нормальные люди.
Тем временем в Челябинске.... Выгорание - это технологический процесс🤨 а мужики пару месяцев выходные подряд поработают и норм...
И за неделю все такие: "Оп, нихуя я не выгорел", и как продолжили работать в том же духе
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Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.
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