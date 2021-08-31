Все наши старшие руководители посылают чёткий сигнал:

Найдите время, чтобы расслабиться, снять стресс и провести время со своими близкими. Не работайте.

В прошлом году было тяжело — мы все люди! и переживаем травматическое событие! Но я надеюсь, что сопереживание и добродушие, которые мы показываем нашим товарищам по команде, положительно отразятся на культуре работы, продвигающейся вперёд.