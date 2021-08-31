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Карьера
TJ

Главный офис Nike в США дал недельный отпуск всем сотрудникам из-за риска выгорания Статьи редакции

Штаб-квартира компании не работала с 23 по 30 августа.

16 16 комментариев
1177 просмотров

Nike отправила всех сотрудников офиса в штате Орегон на недельный отпуск 23 августа, чтобы помочь им бороться с выгоранием. Об этом сообщил глава отдела аналитики Мэтт Марраццо в LinkedIn.

Штаб-квартира Nike в Орегоне Фото Getty Images

Такое решение компания приняла из-за пандемии, поскольку многие сотрудники чувствую себя уставшими. Поэтому фирма решила выделить время, чтобы «по возможности сотрудники использовали дополнительный отпуск для отдыха и восстановления», сообщили в Nike изданию Insider.

Все наши старшие руководители посылают чёткий сигнал:

Найдите время, чтобы расслабиться, снять стресс и провести время со своими близкими. Не работайте.

В прошлом году было тяжело — мы все люди! и переживаем травматическое событие! Но я надеюсь, что сопереживание и добродушие, которые мы показываем нашим товарищам по команде, положительно отразятся на культуре работы, продвигающейся вперёд.

Мэтт Марраццо
глава отдела аналитики Nike

Мараццо отметил, что этот отпуск — не просто «неделя», а «признание того, что можно отдавать приоритет психическому здоровью и при этом выполнять работу». Он также добавил, что «бизнес — это хорошо, но здоровье — это правильно».

В июне на неделю также закрыла все свои офисы сервис для знакомств Bumble. Тогда 700 сотрудникам сказали «отключиться и сосредоточиться на себе». В апреле недельный отпуск дали и работникам LinkedIn в попытке снизить риск выгорания.

#новость #nike

16 16 комментариев
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Динислам Кутлумбетов

8

Сотрудники на заводах не выгорают, да(

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Nikolay Ganin

Динислам
3

Если я не ошибаюсь, Nike давно отказались от собственного производства и за них эту работу выполняют подрядчики.

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Dima Kalinov

Nikolay
0

У них никогда его и не было, всё было оем.
Заводы с 90х располагались в Камбодже и Бангладеше, о чём Наоми Кляйн писала в No logo.

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Nikolay Ganin

Dima
0

Я понимаю. На моменте становления бренда, маленькие фабрики может и были, по потом поняли, что лучше отдать на подряд.
Но это не ключевое - за эмоциональное состояние сотрудников подрядчика, они точно не должны отвечать.

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Vlad Zloy

Динислам
2

 В главном офисе титаны, которые держат на своих плечах империю Найк, а на заводах уголек, ему и положено сгорать.

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Динислам Кутлумбетов

Vlad
0

Учитывая, где находятся заводы Nike, шутка становится плохой, но смешной :)

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Andrey K

2

Забыли написать, оплачиваемый ли отпуск. В штатах оно совсем не факт. 

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Фёдор Воронов

Andrey
0

Тоже об этом подумал. Хотя если бы не оплачивали, по крайней мере частично, многие были бы против. 

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Сергей

2

Бездуховные. Там еще и бездуховно государство помогало гражданам из за ковида. А могли бы штрафы ввести как нормальные люди. 

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Мурадым Т

1

Тем временем в Челябинске.... Выгорание - это технологический процесс🤨 а мужики пару месяцев выходные подряд поработают и норм...

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Иван Шеметов

Мурадым
0

А Найк детям с завода не давала отдыху как бы

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Andrey Yukin

0

А потом поймут, что в офисе люди не нужны вообще :) да и работать незачем!

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Большой жёлтый робот

0

Как костры горят
Кожаные мешки

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Infinity Trap

0

И за неделю все такие: "Оп, нихуя я не выгорел", и как продолжили работать в том же духе

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Амбиент Музыкантов

0

Лентяи.

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Сергей Домаев

0

Вот у нас бы на работе так сделали

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