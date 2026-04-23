Более 30 тысяч сотрудников Samsung провели митинг у завода компании — они требуют выплатить им 15% от прогнозируемой прибыли

Но главная забастовка, которая займёт 18 дней, начнётся в мае 2026 года. Источник: BloombergПо данным полиции, на митинг в южнокорейском городе Пхёнтхэк, где находится главный завод Samsung по производству полупроводников, пришли около 30 тысяч человек, пишет Bloomberg. Организаторы говорят, что людей было больше — 39 тысяч.Профсоюз работников требует, чтобы Samsung направила им 15% от прогнозируемой операционной прибыли, сообщает издание. Эта сумма может составить 40 трлн корейских вон или $27 млрд. На сотрудника, по расчётам Bloomberg, может прийтись до $400 тысяч.По словам главы одного из профсоюзов Чхве Сын Хо, компания «каждый год» говорит о «кризисе» — и в их «разгар» Samsung поддерживало не руководство, а простые сотрудники. «Именно они делали её ведущим производителем процессоров — производили полупроводники, оттачивали процессы и работали допоздна», — отмечает он.Сотрудники угрожают компании 18-дневной забастовкой — она должна продлиться с 21 мая по 7 июня 2026 года. В пример они приводят компанию SK Hynix, которая в 2025 году решила отчислять 10% прибыли в фонд премиальных выплат сотрудникам.#новости #забастовки #samsung