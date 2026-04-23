Полина Лааксо
Карьера

Microsoft предложит более 8000 сотрудников добровольно уйти на пенсию, чтобы не прибегать к массовым сокращениям и при этом снизить расходы — СМИ

Это примерно 7% штата.

Сатья Наделла. Источник фото: Yahoo Finance
Сатья Наделла. Источник фото: Yahoo Finance
  • Microsoft предложит компенсацию в обмен на увольнение тем, чей возраст и стаж в компании в сумме дают 70 лет и более, передают CNBC, Bloomberg и Business Insider со ссылкой на свои источники. Под это определение попадает, например, 58-летний сотрудник, который проработал в штате 12 лет.
  • Программу выкупа распространят только на сотрудников в США, а детали прояснят 7 мая 2026 года. Специалисты на «очень высоких должностях» и часть сотрудников отдела продаж поучаствовать в ней не смогут.
  • По словам СМИ, корпорация пытается урезать численность штата на фоне роста капитальных затрат на развитие дата-центров для ИИ. В мае 2025 года она объявила о сокращении 6000 человек. В июле Bloomberg сообщило, что она попрощается ещё с 9000.
  • С начала 2026 года акции Microsoft упали на 24%. По словам Bloomberg, это худший результат с начала первого квартала среди семи крупнейших ИТ-компаний США. На 23:17 мск, уже после закрытия основной сессии, её бумаги торгуются на отметке $414,3 за штуку.
  • В январе 2026 года о сокращениях предупредил Pinterest, решив перенаправить больше ресурсов командам, которые занимаются ИИ. В феврале о желании «привести организационную структуру в соответствие со стратегическими приоритетами» сообщил eBay.
  • В марте CNBC написало о сокращениях в Atlassian ради вложений в ИИ, в апреле — про увольнения в Oracle на фоне роста расходов на ИИ-инфраструктуру и в запрещённой в России Meta.
Полина Лааксо
Карьера
«Большинство компаний придут к тому же»: Джек Дорси объявил о сокращении свыше 40% штата Block на фоне развития ИИ — акции прибавили 24%

40% — это больше 4000 человек.

Дорси. Источник фото: The Verge

#новости

2
1
20 комментариев