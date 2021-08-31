Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании

Как и зачем «Инвитро» трансформируется в цифру

Сегодня «Инвитро» – одна из немногих медицинских компаний в России, которая развивает информационные технологии. К глобальной цифровизации компания начала двигаться в 2018 году, но в 2021 году приняла новую стратегию развития, по которой IT-направление усилится ещё больше.