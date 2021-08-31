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Карьера
Маша Цепелева

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании Статьи редакции

Он проработал в Google 14 лет.

  • О своём увольнении из Google Андрей Дороничев написал в Instagram. 31 августа бы его последним рабочим днём в компании.
  • После ухода он будет «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».
  • Андрей Дороничев был директором по продуктам Google и занимался запуском мобильной версии YouTube. После отвечал за направление, связанное с виртуальной реальностью. С 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.
  • В апреле 2020 года Дороничев стал одним из героев трехчасового фильма Юрия Дудя о русскоязычных резидентах Кремниевой долины.
  • В июне 2021 года Андрей Дороничев вместе с сооснователем венчурного фонда Gagarin Capital Николем Давыдовым запустил сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов «Место».
Андрей Дороничев Instagram

#google #новость

5425 просмотров
53 53 комментария
18
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53 комментария
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Прочный инструмент

40

Где-то ДМС предложили 

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Евгений Кузовкин

Прочный
9

И рассрочку на мак мини через компанию

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Джон Картошкин

Прочный
0

Да, Ашан как раз директора по продуктам ищет.

Ответить

Сергей Щукин

8

За то, что в мобильной версии ютуба для андроид при выделении слова при написании/правке комментария - расхлопывается чёрная плашка на полэкрана - гореть ему (как минимум, от стыда)

Ответить

Иван Мартьянов

Сергей
0

Комменты в ютубе — тот ещё UX треш 😱

Ответить

Evgeniy Chaplygin

7

Эх, надеялся, что Андрюха доведёт стадию до ума, но кажется теперь надежд на облачный гейминг нет :)

Ответить

Roman Novikov

Evgeniy
2

GFN

Ответить

Алексей Яковцев

5

Двушку в ипотеку в Таганроге пообещали

Ответить

Привычный браслет

Алексей
1

В Чернобыле. Вот он в августе на осмотр гонял ))). А по теме - удачи ему!

Ответить

Евгений Бушнев

4

У него уже давно вся информация о жизни и делах не была связана с Гугл. Что-то собирался уходить было понятно уже достаточно давно.

Ответить

Сергей Карпов

Евгений
0

А куда уходить то? 

Ответить

Malik Yantizhanov

2

Stadia как технология просто невероятная. Самая низкая задержка, почти неощутимая. Изображение четкое. Просто супер.

Минус: Малое количество игр в сервисе.

Ответить

Ivan Zenkov

Malik
4

Дороничев рядом со Stadia мне напоминают лишь о кринжатине. Например, он зачем-то, одному парню пообещал что лично завезёт ему коробку с геймпадом, это выглядело странно на фоне того что людям доставку переносили или отменялись предзаказы, но ещё странней это стало выглядеть когда он парню ничего не привёз.

В какой-то момент, они решили что будет полезно от его имени писать новости о сервисе. Вот только с сервисом ничего не происходило месяцами, нового ему ничего сообщать NDA не позволяло и все его письма народу свелись к пересказу реддита, причём от видно не сильно то интересуется игровой тематикой по этому время от времени путался в названиях.

Был ещё эпизод когда решили торговать лицом. Все мечтают сделать Nintendo Direct потому что это удобно, стильно и дёшево. Вот и Google решил что тоже так сумеет, но почему-то с Дороничевым. И тут конечно странное произошло. Вроде Дороничев нормально говорит, язык подвешан хорошо, камеры не боится, но в видосах от Гугла получилось будто они робота перед камерой посадили, или это какая-то нейросеть Дороничева сгенерировала. Несколько выпусков  вышло, потом видно кто-то догадался что получается лютая хрень.

Ну, а по конкретно его деятельности. Я так понимаю он приложил руку, ногу или что там к мобильному приложению YouTube. Ну вроде нормально. Но запускаешь аппликуху Stadia, это просто какой-то испанский стыд. Будто абсолютно другая компания делала, без того опыта который был при разработке приложения для YouTube.

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Evgenii Krasnoperov

Malik
0

Попробовал стадию на запуске Киберпарка, от мыла пришлось промывать глаза, 4К и не пахло в браузере (насколько я понял, 4К только на tv)

Ответить

Ivan Zenkov

Evgenii
0

Дак там и не может быть 4K в игре уровня Киберпанка. 4K это разрешение видеопотока, а не игры, и то только у платных пользователей

Ответить

Evgenii

Ivan
1

Всё верно, сервера стадии должны отдавать картинку в максимальном разрешении на ультра настройках, а я должен получать видео в 4К. 

Всмысле не может? А ради чего это всё?

Ответить

Malik Yantizhanov

Evgenii
0

Откуда пробовал? Физически с какой страны?

Ответить

Evgenii

Malik
0

Штаты

Ответить

Malik

Evgenii
0

Я вот на прошлой неделе купил подписку. Поиграл в Hitman и Destiny 2 и работало отлично, без задержки. По разрешению не знаю, играл на 13’.

Ответить

Evgenii

Malik
0

У меня 32" 2К монитор и платная подписка была, сравнил тогда с GFN и остановился на втором (хоть там и нет 4К)

Ответить

Эмилия Теплова

3

Сколько в Google директоров по продуктам?

Ответить

Сергей Щукин

Эмилия
1

На каждом проекте- свой

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Timur Artemev

2

Когда Stadia не взлетела

Ответить

Lil Trump

1

мама мия чела в сша не видно и не слышно там таких директоров продуктологов в гугле только на глассдур 51 открытая позиция и еще внутри несколько сотен-тысяч где вся ответственность размывается до нельзя. но чел уперто набивает себе цену что бы хантеры заходили с хорошими предложениями.. был бы HR его точно не взял на работу  т.к. он любитель раздувать свое эго т.е. любит внимание к себе, любой глубоко погруженный специалист хоть он и будет более зажат но по знаниям и результативности его уложит.. чел просто норм убалтывает тут согласен на уши присесть может и все рот открывают

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Дмитрий Дронов

Lil
1

Человек ищет внимания и хочет хорошей жизни.
Какой подлец.
Не имеет права.
Не дадим вражине быть не как все.
Эгегей навались.
Вот сейчас точно победим.
Залайкаем друг друга ) И задизлайкаем врагов )

Ответить

Lil Trump

Дмитрий
1

что хочет хорошей жизни прекрасно. только причем тут вообще этот сайт и его персона в этом случае

что он имеет какую то ценность как специалист в it — у него ее нет. чел выбрал путь скитаться и быть музыкантом это его основное призвание. могбы инвестировать как маск в чего то и зайти сюда с каким то прорывным продуктом, запустив его самостоятельно а не с детской соской гугла во рту как в гнезде в котором пылинки сдувают лол

Ответить

George Ymydykov

Lil
0

Смелое заявление, что у него нет никакой ценности в мире IT.

Мог бы инвестировать как Маск, мог бы как Баффет, а мог бы как Джобс продукт сделать… он никому ничего не должен, человек захотел заниматься музыкой - пусть занимается. Хочет инвестировать - пусть инвестирует, он свободный человек. У вас какая-то личная неприязнь и отрицание (обесценивание) заслуг Андрея. 

Ответить

Lil Trump

George
1

да ничего он не сможет за пределами корпорации как самостоятельный фаундер он просто сольется и будет на уровне бактерий

Ответить

Дмитрий Дронов

Lil
0

Как минимум на уровне счастливых бактерий ) Дружить с друзьями )
И зачем писать продукты для злых людей ) Непонятно ) Вот ракету сделать вот это понятное дело ценность )

Ответить

Lil Trump

Дмитрий
0

мне абсолютно по барабану ненавидят меня или нет, странно что людей волнуют такие вещи

Ответить

Дмитрий Дронов

Lil
0

Мог. Никто не спорит.
Главное чтоб он плохим при любом своём выборе не стал

Ответить

Lil Trump

Дмитрий
0

если бы мог он бы сделал. тем более с накопленными связями и опытом в гугле. Но он стал ручным и уже самостоятельно не сможет понести нагрузку фаундера. поэтому скитания и музыканство

Ответить

Дмитрий Дронов

Lil
0

Хорошего ему пути, я бы посидел с ним у костра

Ответить

Lil Trump

Дмитрий
0

Для этого уверен он просто СУПЕР. но не более

Ответить

Дмитрий Дронов

2

Неверное выгорел, устал.
Пусть у него всё будет хорошо

Ответить

Vasiliy coconut

1

Дудь виноват :))

Ответить

Сергей Иванов

1

Ушёл и ушёл

Ответить

Марго Фельдшер

1

14 лет это не мало

Ответить

Дамир Масон 👁️

1

Теперь об уходе каждого сотрудника будут писать?

Ответить

Кирилл Загоскин

1

Удачи Андрею! 

Ответить

Tema Krukovets

1
Ответить

Вадим Демидов

0

Со стоматологом и блекджеком.
У меня ощущение, что некоторые ребята (я не про героя новости) просто ходят раз в 1-2 года по маршруту Гугл - Эппл - Майкрософт.

Ответить

Миша Магадан

Вадим
2

просто ходят раз в 1-2 года по маршруту Гугл - Эппл - Майкрософт

ну если каждый переход оплачивается, то чего бы и не походить?

Ответить

Кирилл Макеев

0

Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании

В Гугле знают об этом?

Ответить

John Doe

Кирилл
1

? он вроде 14 лет на гугл отработал. А если вас смущает тайтл "Директор по продуктам" - он не единственный с таким тайтлом. Каждое направление имеет своего "Директора по продуктам".

Ответить

Кирилл Макеев

John
0

просто вдруг в гугле не смотрели фильм Дудя, и не в курсах, что это за селеба

Ответить

Lil Trump

Кирилл
0

я тебя уверяю в гугле не смотрели фильм дудя и не слышали да им и пох, для них рф это как въетнам, мы мелкие и незаметные на глобальном рынке какй дудь, дядь

Ответить

Nikita Semenov

0

Стадия не зашла

Ответить

Red Boy

0

Я думаю денег у него на инвестиции и на комфортную жизнь хватит))

Ответить

Илья Попов

0

Свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Человек с таким характером в жизни не заблудиться. Браво!

Ответить

Руслан Кудрявцев

0

Наверное сотрудникам горестно теперь

Ответить

Александра Филипп

–1

Не плохой парень

Ответить

Lil Trump

Александра
0

У него есть уже кто его доит и эксплуатирует, но он пока это не понимает. Поздновато дамочка

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Читать все 53 комментария
Карьера
Маша Цепелева
Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании Статьи редакции

Он проработал в Google 14 лет.

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