Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании Статьи редакции
Он проработал в Google 14 лет.
- О своём увольнении из Google Андрей Дороничев написал в Instagram. 31 августа бы его последним рабочим днём в компании.
- После ухода он будет «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».
- Андрей Дороничев был директором по продуктам Google и занимался запуском мобильной версии YouTube. После отвечал за направление, связанное с виртуальной реальностью. С 2020 года занимался развитием игровой платформы Stadia.
- В апреле 2020 года Дороничев стал одним из героев трехчасового фильма Юрия Дудя о русскоязычных резидентах Кремниевой долины.
- В июне 2021 года Андрей Дороничев вместе с сооснователем венчурного фонда Gagarin Capital Николем Давыдовым запустил сообщество для предпринимателей, инвесторов и стартапов «Место».
За то, что в мобильной версии ютуба для андроид при выделении слова при написании/правке комментария - расхлопывается чёрная плашка на полэкрана - гореть ему (как минимум, от стыда)
Эх, надеялся, что Андрюха доведёт стадию до ума, но кажется теперь надежд на облачный гейминг нет :)
Двушку в ипотеку в Таганроге пообещали
Привычный браслет
В Чернобыле. Вот он в августе на осмотр гонял ))). А по теме - удачи ему!
У него уже давно вся информация о жизни и делах не была связана с Гугл. Что-то собирался уходить было понятно уже достаточно давно.
Stadia как технология просто невероятная. Самая низкая задержка, почти неощутимая. Изображение четкое. Просто супер.
Минус: Малое количество игр в сервисе.
Дороничев рядом со Stadia мне напоминают лишь о кринжатине. Например, он зачем-то, одному парню пообещал что лично завезёт ему коробку с геймпадом, это выглядело странно на фоне того что людям доставку переносили или отменялись предзаказы, но ещё странней это стало выглядеть когда он парню ничего не привёз.
В какой-то момент, они решили что будет полезно от его имени писать новости о сервисе. Вот только с сервисом ничего не происходило месяцами, нового ему ничего сообщать NDA не позволяло и все его письма народу свелись к пересказу реддита, причём от видно не сильно то интересуется игровой тематикой по этому время от времени путался в названиях.
Был ещё эпизод когда решили торговать лицом. Все мечтают сделать Nintendo Direct потому что это удобно, стильно и дёшево. Вот и Google решил что тоже так сумеет, но почему-то с Дороничевым. И тут конечно странное произошло. Вроде Дороничев нормально говорит, язык подвешан хорошо, камеры не боится, но в видосах от Гугла получилось будто они робота перед камерой посадили, или это какая-то нейросеть Дороничева сгенерировала. Несколько выпусков вышло, потом видно кто-то догадался что получается лютая хрень.
Ну, а по конкретно его деятельности. Я так понимаю он приложил руку, ногу или что там к мобильному приложению YouTube. Ну вроде нормально. Но запускаешь аппликуху Stadia, это просто какой-то испанский стыд. Будто абсолютно другая компания делала, без того опыта который был при разработке приложения для YouTube.
Попробовал стадию на запуске Киберпарка, от мыла пришлось промывать глаза, 4К и не пахло в браузере (насколько я понял, 4К только на tv)
Дак там и не может быть 4K в игре уровня Киберпанка. 4K это разрешение видеопотока, а не игры, и то только у платных пользователей
Откуда пробовал? Физически с какой страны?
Сколько в Google директоров по продуктам?
мама мия чела в сша не видно и не слышно там таких директоров продуктологов в гугле только на глассдур 51 открытая позиция и еще внутри несколько сотен-тысяч где вся ответственность размывается до нельзя. но чел уперто набивает себе цену что бы хантеры заходили с хорошими предложениями.. был бы HR его точно не взял на работу т.к. он любитель раздувать свое эго т.е. любит внимание к себе, любой глубоко погруженный специалист хоть он и будет более зажат но по знаниям и результативности его уложит.. чел просто норм убалтывает тут согласен на уши присесть может и все рот открывают
Человек ищет внимания и хочет хорошей жизни.
Какой подлец.
Не имеет права.
Не дадим вражине быть не как все.
Эгегей навались.
Вот сейчас точно победим.
Залайкаем друг друга ) И задизлайкаем врагов )
что хочет хорошей жизни прекрасно. только причем тут вообще этот сайт и его персона в этом случае
что он имеет какую то ценность как специалист в it — у него ее нет. чел выбрал путь скитаться и быть музыкантом это его основное призвание. могбы инвестировать как маск в чего то и зайти сюда с каким то прорывным продуктом, запустив его самостоятельно а не с детской соской гугла во рту как в гнезде в котором пылинки сдувают лол
Смелое заявление, что у него нет никакой ценности в мире IT.
Мог бы инвестировать как Маск, мог бы как Баффет, а мог бы как Джобс продукт сделать… он никому ничего не должен, человек захотел заниматься музыкой - пусть занимается. Хочет инвестировать - пусть инвестирует, он свободный человек. У вас какая-то личная неприязнь и отрицание (обесценивание) заслуг Андрея.
Как минимум на уровне счастливых бактерий ) Дружить с друзьями )
И зачем писать продукты для злых людей ) Непонятно ) Вот ракету сделать вот это понятное дело ценность )
Мог. Никто не спорит.
Главное чтоб он плохим при любом своём выборе не стал
Хорошего ему пути, я бы посидел с ним у костра
Со стоматологом и блекджеком.
У меня ощущение, что некоторые ребята (я не про героя новости) просто ходят раз в 1-2 года по маршруту Гугл - Эппл - Майкрософт.
просто ходят раз в 1-2 года по маршруту Гугл - Эппл - Майкрософт
ну если каждый переход оплачивается, то чего бы и не походить?
Директор по продуктам Google Андрей Дороничев объявил об уходе из компании
В Гугле знают об этом?
просто вдруг в гугле не смотрели фильм Дудя, и не в курсах, что это за селеба
Свобода - это роскошь, которую не каждый может себе позволить. Человек с таким характером в жизни не заблудиться. Браво!
Не плохой парень
У него есть уже кто его доит и эксплуатирует, но он пока это не понимает. Поздновато дамочка
Он проработал в Google 14 лет.
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