По словам компании, у неё нет проблем с равенством заработной платы.

Сотрудник HR заявил, что каналы в Slack «предназначены для ведения бизнеса Apple и должны продвигать работу, результаты или миссию отделов и команд». Об этом пишет The Verge.

Согласно правилам Slaсk компании, «каналы для занятий и увлечений, не признанные клубами сотрудников Apple или сетевыми ассоциациями разнообразия (DNA), не разрешены и не должны создаваться». Но это правило не всегда соблюдается: в мессенджере есть в том числе каналы «fun-dogs», «gaming» и «dad-jokes», которые создавались специально для обсуждения нерабочей деятельности.

Адвокат по трудовому праву считает, что правила Slack Apple могут быть просто формальным поводом не допустить обсуждения равенства зарплаты, но это нарушает трудовое законодательство.

В июле Apple начала блокировать каналы в Slack, где сотрудники обсуждали удалённую работу и призывали против выходов в офис. Тогда компания тоже ссылалась на правила, которые запрещают каналы о нерабочей деятельности.

Согласно внутреннему опросу Apple, который провели сотрудники, разница в заработной плате у мужчин и женщин составила 6%. The Verge уточняет, что эти данные сложно назвать репрезентативными — в опросе приняли участие всего две тысячи сотрудников из 147 тысяч.