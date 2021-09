Благодаря этому весь набор рекламных инструментов маркетинговой платформы TikTok For Business стал доступен для казахстанских брендов через Httpool.

Компания Httpool стала эксклюзивным партнером TikTok for Business в Казахстане

Согласно внутреннему опросу Apple, который провели сотрудники, разница в заработной плате у мужчин и женщин составила 6%. The Verge уточняет, что эти данные сложно назвать репрезентативными — в опросе приняли участие всего две тысячи сотрудников из 147 тысяч.

Сотрудник HR заявил, что каналы в Slack «предназначены для ведения бизнеса Apple и должны продвигать работу, результаты или миссию отделов и команд». Об этом пишет The Verge.