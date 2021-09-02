Сотрудники Apple вынуждены привязывать к рабочему аккаунту личный Apple ID, а когда увольняются, не могут удалить персональные данные. The Verge рассказало, как компания борется с утечками, а сотрудники обвиняют её в двойных стандартах.

10 просмотров

«Всё, что есть на вашем iPhone, остаётся на нём» Business Insider

На первой неделе работы в Apple разработчика ПО Джейкоба Престона попросили привязать к рабочему аккаунту личный Apple ID. Престон смутился, ведь Apple ID был напрямую связан с его персональными данными — в том числе резервными копиями на iCloud.

Разработчик предполагал, что сообщения и фотографии в конечном счёте окажутся на рабочем ноутбуке, но всё равно связал аккаунты. Через три года, когда Престон решил уволиться, менеджер попросил его вернуть ноутбук и запретил стирать данные.

Престон объяснил, что на ноутбуке есть доступ к его личным данным: налоговым декларациям, данным по ипотеке. Однако политика компании не подлежала обсуждению.

В памятке для увольняющихся сотрудников менеджеры пишут: «Не форматируйте диски и не сбрасывайте настройки до заводских».

Apple изучает звонки сотрудников, обыскивает их кабинеты и даже сумки

Многие работники отмечают, что компания не заботится об их конфиденциальности, а иногда намеренно нарушает её — якобы «из соображений безопасности», пишет издание.

Apple предлагает разработчикам тестировать на личных телефонах сборки ПО и получает доступ, например, к их сообщениям. Работники также говорят, что при проверке Face ID компания фотографировала их каждый раз, когда те брали устройства в руки.

Такие видео записывала камера с Face ID The Verge

Трудовое соглашение позволяет Apple следить за сотрудниками:

Вести видеонаблюдение.

Проверять данные с электронных устройств — например, о звонках.

Обыскивать кабинеты и шкафы, даже если они закрыты на ключ.

Проверять любую собственность, если та находится на территории офиса — в том числе рюкзаки и сумки.

Компания предупреждает сотрудников: если они используют личные устройства для работы в Apple, подключаются к внутренним сетям и находятся на территории компании, то о конфиденциальности не может быть и речи.

Apple такая не одна, пишет издание. Почти все технологические компании имеют право просматривать корпоративные и личные устройства, если последние используются для работы.

Но Apple, в отличие от других, публично борется за конфиденциальность клиентских данных, пишет издание. На конференции 2021 года Тим Кук раскритиковал покупку и продажу пользовательских данных без ведома или согласия потребителей. Это, по его словам, «нарушает основополагающее право на конфиденциальность и, как следствие, подрывает общественное устройство в целом».

Может показаться, что компания будет также заботиться о данных сотрудников, однако тяга к «секретности», пишет издание, требует от Apple противоположного: контроля над рабочей силой.

Почему сотрудники не могут завести корпоративный телефон или отдельный Apple ID

Новому сотруднику Apple сообщает, что для работы с коллегами ему понадобится место на iCloud и доступ к многопользовательским приложениям: например, текстовому и табличному редакторам Pages и Numbers. Чтобы получить его, работник должен привязать личный Apple ID к рабочему аккаунту AppleConnect.

Сотрудники могут создать рабочий Apple ID или завести второй телефон, но большинство этого не делают:

Отчасти потому, что боятся показаться параноиками.

В своих инструкциях Apple сама призывает использовать личный аккаунт.

Большинство устройств Apple не позволяет использовать сразу несколько Apple ID. Чтобы переключиться между двумя учётными записями iCloud на iPhone, придётся перезаходить из одной в другую.

Новые функции лучше всего тестировать на том устройстве, которое разработчик использует в полной мере — то есть на личном.

После привязки Apple ID сотрудник получает доступ к новой рабочей папке в iCloud: в ней он должен хранить все рабочие документы, чтобы не смешивать их с персональными. Однако на практике сотрудники часто об этом забывают и «делятся» файлами из личных папок.

Сотрудники могут запретить синхронизацию отдельных папок: например, с фотографиями. Но с сообщениями дела обстоят иначе. В 2019 году Apple интегрировала в работу Slack, однако некоторые команды и начальники по-прежнему используют для переписок iMessage. Из-за этого отказаться от синхронизации сообщений практически невозможно.

Apple получает доступ к фото и не удаляет их в случае судебных разбирательств

В 2018 году инженерный отдел под руководством Эшли Йёвик стал участником судебного разбирательства. Дело не имело никакого отношения лично к Йёвик, но она работала над проектом, поэтому была вынуждена предоставить юристам телефон и компьютер.

Йёвик объяснила, что сотрудники использовали один телефон для личных и рабочих целей, и потому просила подтвердить, что юристы не станут просматривать её личные переписки. В противном случае она хотела бы удалить свои интимные фото, которые не имели отношения к делу.

Юристы заявили, что доступ к фотографиям им не нужен, но удалять их запретили — чтобы руководительница не стёрла лишнего.

Эшли Йёвик Эшли Йёвик

Apple просит сотрудников тестировать функции, но собирает слишком много данных и показывает их всем подряд

В 2017 году Apple выпустила приложение Glimmer, чтобы сотрудники могли первыми протестировать функцию Face ID на iPhone и iPad. Каждый раз, когда работник брал устройство, камера записывала видео, как работает распознавание лица. Если возникали проблемы, сотрудник отправлял отчёты о них через баг-трекер Radar.

Прежде чем установить Glimmer, сотрудники должны были подписать добровольное соглашение — хотя некоторых настойчиво призывали к тестированию, пишет издание. После установки часть обезличенных данных автоматически загружалась в Radar, хотя этот параметр можно было отключить.

Apple предупреждала работников не загружать в Radar отчёты с личными фото.

Доступ к ним по умолчанию получат все разработчики. В 2019 году Йёвик указала, что поиск поиск по фотографиям работает некорректно. «Я ввожу слово "младенец" в фототеке iPhone, а телефон показывает мне селфи, которые я сняла в постели после удаления эндометриоза», — написала она и прикрепила четыре изображения. Фотографии в итоге увидел весь штат разработчиков ПО.

Удалить их из Radar нельзя: даже если проблему решили, заявку всё равно можно найти.



Сотрудников также нередко просят провести диагностику устройства, чтобы предоставить больше информации о проблеме. Правда, запустив диагностику при ошибке в iMessage, вся ответственная за задачу команда получит доступ к сообщениям сотрудника. А те, кто тестирует бета-версии ПО, могут даже не знать, что данные собираются в фоновом режиме.