Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Онлайн-конференция AliExpress Россия
До старта :
00
дней
00
часов
00
минут
00
секунд
Узнать
(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
{"id":6044,"title":"\u0422\u0435\u0441\u0442: \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u044f\u0435\u043c, \u043f\u043e\u0442\u044f\u043d\u0435\u0442\u0435 \u043b\u0438 \u0432\u044b \u0440\u043e\u043b\u044c \u043f\u0440\u043e\u0434\u0430\u043a\u0442-\u043c\u0435\u043d\u0435\u0434\u0436\u0435\u0440\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=6044&url=https:\/\/vc.ru\/special\/product&placeBit=1&hash=43fdd30014ab0a6489b8a807baabde32cc5c2fa7d02aeb8d3a3bbd8b82c3eac9","isPaidAndBannersEnabled":false}
Карьера
Полина Лааксо

Apple защищает конфиденциальность клиентов, но не сотрудников: она просматривает их звонки, фото и даже сумки Статьи редакции

Сотрудники Apple вынуждены привязывать к рабочему аккаунту личный Apple ID, а когда увольняются, не могут удалить персональные данные. The Verge рассказало, как компания борется с утечками, а сотрудники обвиняют её в двойных стандартах.

0 Обсудить
10 просмотров
«Всё, что есть на вашем iPhone, остаётся на нём» Business Insider

На первой неделе работы в Apple разработчика ПО Джейкоба Престона попросили привязать к рабочему аккаунту личный Apple ID. Престон смутился, ведь Apple ID был напрямую связан с его персональными данными — в том числе резервными копиями на iCloud.

Разработчик предполагал, что сообщения и фотографии в конечном счёте окажутся на рабочем ноутбуке, но всё равно связал аккаунты. Через три года, когда Престон решил уволиться, менеджер попросил его вернуть ноутбук и запретил стирать данные.

Престон объяснил, что на ноутбуке есть доступ к его личным данным: налоговым декларациям, данным по ипотеке. Однако политика компании не подлежала обсуждению.

В памятке для увольняющихся сотрудников менеджеры пишут: «Не форматируйте диски и не сбрасывайте настройки до заводских».

Apple изучает звонки сотрудников, обыскивает их кабинеты и даже сумки

Многие работники отмечают, что компания не заботится об их конфиденциальности, а иногда намеренно нарушает её — якобы «из соображений безопасности», пишет издание.

Apple предлагает разработчикам тестировать на личных телефонах сборки ПО и получает доступ, например, к их сообщениям. Работники также говорят, что при проверке Face ID компания фотографировала их каждый раз, когда те брали устройства в руки.

Такие видео записывала камера с Face ID The Verge

Трудовое соглашение позволяет Apple следить за сотрудниками:

  • Вести видеонаблюдение.
  • Проверять данные с электронных устройств — например, о звонках.
  • Обыскивать кабинеты и шкафы, даже если они закрыты на ключ.
  • Проверять любую собственность, если та находится на территории офиса — в том числе рюкзаки и сумки.

Компания предупреждает сотрудников: если они используют личные устройства для работы в Apple, подключаются к внутренним сетям и находятся на территории компании, то о конфиденциальности не может быть и речи.

Apple такая не одна, пишет издание. Почти все технологические компании имеют право просматривать корпоративные и личные устройства, если последние используются для работы.

Но Apple, в отличие от других, публично борется за конфиденциальность клиентских данных, пишет издание. На конференции 2021 года Тим Кук раскритиковал покупку и продажу пользовательских данных без ведома или согласия потребителей. Это, по его словам, «нарушает основополагающее право на конфиденциальность и, как следствие, подрывает общественное устройство в целом».

Может показаться, что компания будет также заботиться о данных сотрудников, однако тяга к «секретности», пишет издание, требует от Apple противоположного: контроля над рабочей силой.

Почему сотрудники не могут завести корпоративный телефон или отдельный Apple ID

Новому сотруднику Apple сообщает, что для работы с коллегами ему понадобится место на iCloud и доступ к многопользовательским приложениям: например, текстовому и табличному редакторам Pages и Numbers. Чтобы получить его, работник должен привязать личный Apple ID к рабочему аккаунту AppleConnect.

Сотрудники могут создать рабочий Apple ID или завести второй телефон, но большинство этого не делают:

  • Отчасти потому, что боятся показаться параноиками.
  • В своих инструкциях Apple сама призывает использовать личный аккаунт.
  • Большинство устройств Apple не позволяет использовать сразу несколько Apple ID. Чтобы переключиться между двумя учётными записями iCloud на iPhone, придётся перезаходить из одной в другую.
  • Новые функции лучше всего тестировать на том устройстве, которое разработчик использует в полной мере — то есть на личном.

После привязки Apple ID сотрудник получает доступ к новой рабочей папке в iCloud: в ней он должен хранить все рабочие документы, чтобы не смешивать их с персональными. Однако на практике сотрудники часто об этом забывают и «делятся» файлами из личных папок.

Сотрудники могут запретить синхронизацию отдельных папок: например, с фотографиями. Но с сообщениями дела обстоят иначе. В 2019 году Apple интегрировала в работу Slack, однако некоторые команды и начальники по-прежнему используют для переписок iMessage. Из-за этого отказаться от синхронизации сообщений практически невозможно.

Apple получает доступ к фото и не удаляет их в случае судебных разбирательств

В 2018 году инженерный отдел под руководством Эшли Йёвик стал участником судебного разбирательства. Дело не имело никакого отношения лично к Йёвик, но она работала над проектом, поэтому была вынуждена предоставить юристам телефон и компьютер.

Йёвик объяснила, что сотрудники использовали один телефон для личных и рабочих целей, и потому просила подтвердить, что юристы не станут просматривать её личные переписки. В противном случае она хотела бы удалить свои интимные фото, которые не имели отношения к делу.

Юристы заявили, что доступ к фотографиям им не нужен, но удалять их запретили — чтобы руководительница не стёрла лишнего.

Эшли Йёвик Эшли Йёвик

Apple просит сотрудников тестировать функции, но собирает слишком много данных и показывает их всем подряд

В 2017 году Apple выпустила приложение Glimmer, чтобы сотрудники могли первыми протестировать функцию Face ID на iPhone и iPad. Каждый раз, когда работник брал устройство, камера записывала видео, как работает распознавание лица. Если возникали проблемы, сотрудник отправлял отчёты о них через баг-трекер Radar.

Прежде чем установить Glimmer, сотрудники должны были подписать добровольное соглашение — хотя некоторых настойчиво призывали к тестированию, пишет издание. После установки часть обезличенных данных автоматически загружалась в Radar, хотя этот параметр можно было отключить.

Apple предупреждала работников не загружать в Radar отчёты с личными фото.

  1. Доступ к ним по умолчанию получат все разработчики. В 2019 году Йёвик указала, что поиск поиск по фотографиям работает некорректно. «Я ввожу слово "младенец" в фототеке iPhone, а телефон показывает мне селфи, которые я сняла в постели после удаления эндометриоза», — написала она и прикрепила четыре изображения. Фотографии в итоге увидел весь штат разработчиков ПО.
  2. Удалить их из Radar нельзя: даже если проблему решили, заявку всё равно можно найти.

Сотрудников также нередко просят провести диагностику устройства, чтобы предоставить больше информации о проблеме. Правда, запустив диагностику при ошибке в iMessage, вся ответственная за задачу команда получит доступ к сообщениям сотрудника. А те, кто тестирует бета-версии ПО, могут даже не знать, что данные собираются в фоновом режиме.

До прихода в Apple я очень уважал компанию — ведь она одна среди технологических корпораций серьёзно относится к конфиденциальности. Вот только оказалось, что они придерживаются лицемерной политики, которая противоречит заявленным ценностям.

Джейкоб Престон
бывший разработчик Apple

#apple #конфиденциальность

0 Обсудить
{ "author_name": "Полина Лааксо", "author_type": "editor", "tags": ["\u043a\u043e\u043d\u0444\u0438\u0434\u0435\u043d\u0446\u0438\u0430\u043b\u044c\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c","apple"], "comments": 0, "likes": 1, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "hr", "id": 289023, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 02 Sep 2021 13:29:50 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
0 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Читать все 0 комментариев
Маркетинг
Bidease
Маркетологи в мобайле. Яков Пейсахзон, Mail.ru Group

Коллаборация Bidease, Rocket10 и AppTractor продолжается! Героем этого выпуска стал Яков Пейсахзон, директор по развитию продуктов в коммерческом департаменте Mail.ru Group.

0 Обсудить
Qlik
Data Transformation Awards: кто выиграет главный приз от Qlik в России и СНГ

Рассказываем о проектах, участвующих в открытом голосовании премии-конкурса по трансформации бизнеса вместе с Qlik. 17 проектов из разных городов России и СНГ, которым удалось повысить эффективность бизнеса в это непростое время благодаря новым подходам при работе с данными.

0 Обсудить
1
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
ICU Agency
Маркетинг: технологии или креатив?
1 1 комментарий
10
Техника
Филипп Концаренко
Складной телефон — уже интригующе, но всё ещё непрактично Статьи редакции

Обзор Samsung Z Fold 3.

46 46 комментариев
31
HONOR
Что такое шумоподавление в наушниках и как это работает

Технология активного шумоподавления появилась еще в середине прошлого века и изначально применялась в авиации. В наши дни она на слуху благодаря тому, что ее можно найти в наушниках. Но далеко не каждый пользователь до конца понимает, что это такое и как это работает.

2 2 комментария
5
Личный опыт
Николай Дюба
Почему в онлайн-образовании не ценятся бесплатные курсы, а инфоцыгане и онлайн-школы зарабатывают миллионы?

Если вы когда-нибудь, как и я, загоритесь идеей сделать полезный и, самое главное, бесплатный продукт в онлайн-образовании, то воспользуйтесь моими выводами относительно его успеха и признания среди массового потребителя.

84 84 комментария
63
Маркетинг
NoCode-студия Ohuenno
Как с помощью только NoCode мы повысили LTV образовательной платформы на 20%, а конверсию на 30%

Если вы до сих пор уверены, что NoCode-разработка — это ограниченная история, и с ней можно только собирать лендинги на Тильде, то вам точно нужно прочесть этот кейс.

5 5 комментариев
10
ITI Capital
Урок 2 — Индивидуальный Инвестиционный Счёт (ИИС)

Индивидуальный Инвестиционный Счёт (или ИИС) — это государственная программа, которая позволяет получить 13% от суммы, вложенной за год, или освободить свой доход с этого счёта от уплаты налога. Есть и ограничения, о которых мы тоже расскажем.

0 Обсудить
0
БКС Мир инвестиций
Как биржа может выручить бизнес?

Количество счетов частных инвесторов на Московской бирже превысило 12 млн. Российский бизнес также начинает инвестировать на фондовом рынке. Поговорим о преимуществах брокерского счета, которые могут пригодиться юридическим лицам.

0 Обсудить
0
SEO
Seowork
SEO Aналитика здорового человека

Привет! Я Ваня, новый SEO-аналитик в компании pro**.ru и только начинаю знакомство с проектом. Руководитель отдела дал мне доступ в SEOWORK для того, чтобы я провел аналитику проекта.

4 4 комментария
7
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Сбер» создал платформу Sber Tax Free для возврата иностранцам НДС за сделанные в России покупки Статьи редакции

Магазины и другие организации могут подключиться к ней, чтобы выполнять операции в онлайне.

16 16 комментариев
6
Больше статей
null