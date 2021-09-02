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Карьера
Маша Цепелева

Глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления, но останется акционером компании Статьи редакции

Компания Фёдора Овчинникова хочет сфокусироваться на развитии, для этого нужен «лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост бизнеса».

  • Магомед Костоев, возглавлявший сеть «Донер 42» с момента основания, перестанет заниматься операционным управлениям, но будет участвовать в принятии стратегических решений компании. Об этом написал глава группы Dodo Brands Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
  • 20 сентября операционным лидером «Донер42» станет Октавиан Низамов. Он входит в совет партнёров «Додо» и курировал разработку Dodo IS.
  • До этого Низамов с партнёром Владиславом Иващенко построил сеть из 10 пиццерий «Додо пицца» в 7 городах России с общей выручкой 55 млн рублей в месяц. У Назимова и Иващенко есть своё digital-агентство, рассказал Овчинников.
  • «Магомед — талантливый предприниматель, харизматичный лидер, визионер, понимающий продукт и рынок, но на текущем этапе развития нужен операционный лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост команды и бизнеса», — прокомментировал решение Фёдор Овчинников. Костоев останется членом совета директоров и будет «думать о стратегии, следить за рынком, трендами, развитием продукта».
  • Первое кафе-донерная «Донер 42» открылось в декабре 2020 года в Москве. К 2023 году компания планировала открыть до 300 собственных и франчайзинговых донерных. В июне 2021 года компания объявила о поиске франчайзи.
Магомед Костоев «Донер 42»

#новость #донер42

1232 просмотров
13 13 комментариев
2
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13 комментариев
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Nikolay Vavilov

12

Возглавивший сеть. 
))))))
Сеть у  нас теперь - это 1 точка. 
Хотя судя по цене франшизы - действительно, за цену 1 донер42 можно точек 7 открыть)) 

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Илья Шишкунов

8

Пусть делает конкурента - Шаверма у Магомеда 

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Arkadiy Ushakov

Илья
3

Шаверма - это слишком сильный игрок на рынке , не думаю , что донер 42 обойдёт их

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Мурад Муртазалиев

5

Это не он на vc минусы всем ставит, кому Додо как пицца или не дай Бог как компания не нравится?)

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Иванка Сегодина

Мурад
5

Это не он на vc минусы всем ставит, кому Додо как пицца или не дай Бог как компания не нравится?)

  Если ничего не путаю недавно таким промышлял лидер проекта Дринкит, Денис какой-то там, с двумя точкам в Москве и также с потенциальным желанием развиться до сотен тысяч во всех городах России... раздавал в своей теме красные "флажки" направо и налево. 

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Мурад Муртазалиев

Иванка
4

У них там похоже это корпоративная этика) 

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Dmitry Yashin

Мурад
2

Да, персональщица этого кофейника в той теме тоже хуярила минусы, как автомат Калашникова - быстро, точно и без осечек))

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Dmitry Yashin

Иванка
0

"Лидер", бля))

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Артур Пирожков

Dmitry
0

😂

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Амбиент Музыкантов

3

Одного Магу сменили на другого Магу. Кому какое дело, казалось бы? Да всем насрать.

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Daniel Nuevo

2

операционный лидер это примерно как вождь по инновациям?

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Антон Храмченко

1

Полгода с открытия не прошло - я устал, я ухожу

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Александр Шустик

0

Назимов🤦‍♂️

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