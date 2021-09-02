Глава «Донер 42» Магомед Костоев отойдёт от операционного управления, но останется акционером компании Статьи редакции
Компания Фёдора Овчинникова хочет сфокусироваться на развитии, для этого нужен «лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост бизнеса».
- Магомед Костоев, возглавлявший сеть «Донер 42» с момента основания, перестанет заниматься операционным управлениям, но будет участвовать в принятии стратегических решений компании. Об этом написал глава группы Dodo Brands Фёдор Овчинников в своём Telegram-канале.
- 20 сентября операционным лидером «Донер42» станет Октавиан Низамов. Он входит в совет партнёров «Додо» и курировал разработку Dodo IS.
- До этого Низамов с партнёром Владиславом Иващенко построил сеть из 10 пиццерий «Додо пицца» в 7 городах России с общей выручкой 55 млн рублей в месяц. У Назимова и Иващенко есть своё digital-агентство, рассказал Овчинников.
- «Магомед — талантливый предприниматель, харизматичный лидер, визионер, понимающий продукт и рынок, но на текущем этапе развития нужен операционный лидер-менеджер, который сможет обеспечить быстрый рост команды и бизнеса», — прокомментировал решение Фёдор Овчинников. Костоев останется членом совета директоров и будет «думать о стратегии, следить за рынком, трендами, развитием продукта».
- Первое кафе-донерная «Донер 42» открылось в декабре 2020 года в Москве. К 2023 году компания планировала открыть до 300 собственных и франчайзинговых донерных. В июне 2021 года компания объявила о поиске франчайзи.
Возглавивший сеть.
))))))
Сеть у нас теперь - это 1 точка.
Хотя судя по цене франшизы - действительно, за цену 1 донер42 можно точек 7 открыть))
Пусть делает конкурента - Шаверма у Магомеда
Шаверма - это слишком сильный игрок на рынке , не думаю , что донер 42 обойдёт их
Это не он на vc минусы всем ставит, кому Додо как пицца или не дай Бог как компания не нравится?)
Это не он на vc минусы всем ставит, кому Додо как пицца или не дай Бог как компания не нравится?)
Если ничего не путаю недавно таким промышлял лидер проекта Дринкит, Денис какой-то там, с двумя точкам в Москве и также с потенциальным желанием развиться до сотен тысяч во всех городах России... раздавал в своей теме красные "флажки" направо и налево.
У них там похоже это корпоративная этика)
Да, персональщица этого кофейника в той теме тоже хуярила минусы, как автомат Калашникова - быстро, точно и без осечек))
"Лидер", бля))
Одного Магу сменили на другого Магу. Кому какое дело, казалось бы? Да всем насрать.
В сериале «Контакт» Павла Майкова омолодили на 15 лет с помощью технологии deepfake.
В 2021 году восемь машин появятся в Иннополисе, в 2021-2022 годах — десять машин в Москве, за три года — к программе хотят подключить до 1000 машин.
Выбрали пять мощнейших книг, которые прокачают память, научат работать с большими объемами информации, расскажут о принципах работы мозга и многое другое.
Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.
Часть 1. Концепт решает всё
В сети каждый день выходят десятки статей о том, как развить личный Инстаграм-блог. Но почти ничего не говорится о корпоративных. Мы собрали собственный кейс, на примере лучшего блога о технологиях, который поможет всем, кто только задумывается использовать эту социальную сеть в своих маркетинговых целях. Мы пошагово опишем этапы работы над…
Испытательные полёты с замерами уровня шума — часть национальной программы по расширению воздушного транспорта.
Сервис внесли в реестр организаторов распространения информации.
Сотрудники Apple вынуждены привязывать к рабочему аккаунту личный Apple ID, а когда увольняются, не могут удалить персональные данные. The Verge рассказало, как компания борется с утечками, а сотрудники обвиняют её в двойных стандартах.