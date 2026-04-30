Rest of World: китайские технологические компании провели «тихие» сокращения в 2025 году — Alibaba уволила 34% сотрудников

При этом власти давят на компании, требуя создавать рабочие места. Источник: BloombergBaidu в 2025 году сократил около 7% сотрудников (2,3 тысячи человек), BYD уволил 10% работников (около 100 тысяч), Alibaba — 34% персонала (примерно 74 тысячи), пишет Rest of World со ссылкой на отчёты компаний. По мнению издания, техногиганты из Китая следуют за трендами корпораций из Кремниевой долины.Среди причин увольнений — замедление экономики, снижение потребительского спроса и коррекция после нескольких лет активного найма. Изменения больше связаны с адаптацией к кризису, чем с внедрением ИИ, считают опрошенные изданием эксперты.Китайские компании испытывают такое же финансовое давление, как и американские, но стараются не объявлять об увольнениях открыто. На корпорациях в Китае лежит «социальная ответственность» — власти требуют от них создавать новые рабочие места, отмечает Rest of World.Tencent сообщила о росте штата в 2025 году на 5%, до 115 тысяч человек. Один из бывших сотрудников компании анонимно рассказал изданию, что это отчасти связано с давлением со стороны властей. Они ожидают, что развитие ИИ поможет создать новые рабочие места и решить проблему безработицы среди молодёжи.Полина ЛааксоКарьера27 февр