Российский рынок найма в ИТ постепенно становится похожим на то, что уже давно происходит в Белоруссии и на Украине.

Но есть нюанс. Зарубежные компании не готовы нанимать всех подряд. Если мы говорим про разработчиков, то фокус, как правило, на инженерах со значительным опытом в разработке (в среднем от пяти лет и более).

Такие кандидаты должны иметь глубокую экспертизу хотя бы в одном языке программирования, но при этом быть мультиязычными, готовыми изучать новые технологии. Они выбирают широким инженерным кругозором (сетевые технологии, базы данных, алгоритмы, структуры данных) и имеют хорошую академическую базу.

Конечно, критично знание английского. Это может быть не свободное владение, но готовность уверенно пройти собеседование на английском языке и регулярно использовать его в устной и письменной форме. В итоге офферы в зарубежные компании получают далеко не все кандидаты, которым это интересно. Но наличие на рынке вакансий с валютными зарплатами растит общий уровень зарплатных ожиданий кандидатов.