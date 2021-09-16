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Карьера
Лиана Липанова

Обсуждение: нанимать разработчиков теперь ещё сложнее и дороже — на рынок пришли иностранные компании Статьи редакции

Почему так происходит, рассуждают специалисты рекрутинга.

5 5 комментариев
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В ближайшие два-три года закроется много неэффективных компаний, заявил предприниматель Иван Замесин на своей странице в Facebook.

Западные компании начали перекупать российских разработчиков «за безумные деньги». Из-за этого российский рынок потеряет хороших специалистов, работающих за относительно небольшую плату, объяснил он.

Останется или аквихайриться «Яндексу»/«Сберу»/другим жирным игрокам, или работать на глобальный рынок. Конкуренция — офигенно, она заставляет работать головой, а не жопой. Очень интересные времена нас ждут.

Иван Замесин
предприниматель

Рынок найма в ИТ действительно «перегрет» — в том числе из-за экспансии международных компаний на российский рынок, говорится в исследовании кадрового агентства New HR. Рекрутеры и комментаторы рассуждают, правда ли в России обострился дефицит разработчиков из-за западных компаний.

Нанять разработчика из России быстрее и дешевле

Международные компании действительно ищут разработчиков в Восточной Европе: найти хорошего Android-разработчика в США занимает 3-6 месяцев, в Восточной Европе — гораздо быстрее, подтвердила в комментариях старший продакт-менеджер американской компании Zello Анна Наумова.

Кроме того, зарубежным ИТ-компаниям выгоднее нанимать российских программистов, так как они всё ещё стоят дешевле аналогичных специалистов в США и Европе, отметили в New HR. Иностранные работодатели предлагают российским разработчикам оплату в валюте — из-за этого зарплатные ожидания на местном рынке тоже растут.

Например, если средняя зарплата JavaScript-разработчика мидл-уровня в России составляет 220-270 тысяч рублей в месяц, то в международной компании он сможет получать $5000-6000 или 362-435 тысяч рублей по курсу на 15 сентября.

Но наём российских разработчиков — это относительно новый тренд: некоторые международные компании раньше не готовы были нанимать разработчиков из России. После пандемии и массовой удалёнки они изменили своё решение.

Российский рынок найма в ИТ постепенно становится похожим на то, что уже давно происходит в Белоруссии и на Украине.

Но есть нюанс. Зарубежные компании не готовы нанимать всех подряд. Если мы говорим про разработчиков, то фокус, как правило, на инженерах со значительным опытом в разработке (в среднем от пяти лет и более).

Такие кандидаты должны иметь глубокую экспертизу хотя бы в одном языке программирования, но при этом быть мультиязычными, готовыми изучать новые технологии. Они выбирают широким инженерным кругозором (сетевые технологии, базы данных, алгоритмы, структуры данных) и имеют хорошую академическую базу.

Конечно, критично знание английского. Это может быть не свободное владение, но готовность уверенно пройти собеседование на английском языке и регулярно использовать его в устной и письменной форме. В итоге офферы в зарубежные компании получают далеко не все кандидаты, которым это интересно. Но наличие на рынке вакансий с валютными зарплатами растит общий уровень зарплатных ожиданий кандидатов.

Кира Кузьменко
основательница New HR

ИТ-компании конкурируют за разработчиков уже не с «Яндексом», «Сбером» или Ozon, а с западными компаниями, зарплатами и условиями работы, согласился сооснователь профессиональной CRM для рекрутинга «Хантфлоу» Михаил Танский.

Но рост зарплат из-за интереса зарубежных компаний — сейчас не самая острая проблема в найме, считает Танский.

Проблема эмиграции стоит острее. Разработчики уезжают в том числе по политическим причинам. Для нас это хуже, потому что конкуренцию зарплатами потенциально можно осилить, а вот на политическую ситуацию, а вследствие и экономическую, и гражданскую, повлиять практически невозможно.

Некоторые разработчики хотят работать на российский рынок и жить в социокультурной среде, в которой они выросли, и обмениваться информацией без этого социокультурного барьера.

Мы и сами нанимаем людей удалённо на полный рабочий день, но при этом разницы в зарплате сотрудников из Москвы и из регионов нет. Все зарплаты универсальны и зависят от уровня специалиста и ценности, которую он приносит компании.

Михаил Танский
сооснователь «Хантфлоу»

На дефицит кадров в ИТ действительно влияет активный отток востребованных специалистов зарубеж, говорят в New HR. Некоторые кандидаты рассматривают только предложения с переездом даже при низком уровне английского, такие разработчики переезжают в Прибалтику.

Разработчикам сложно вернуться на российский рынок

Возможно, российские разработчики уходят в западные компании не только из-за «бешеных денег», рассуждает HR-директор агрегатора цветочных магазинов Flowwow Оксана Клементьева. Программисту для успешного карьерного роста важно иметь в резюме хотя бы один «крупняк» — крупную международную компанию, а в России таких компаний мало.

Престижнее пойти джуниором в западную компанию-гигант, чем мидлом в аналогичную российскую. В результате после работы в западной компании разработчики не возвращаются на российский рынок — зарубежом больше выбора и быстрее растёт зарплата.

Кроме того, очень важный фактор выбора компании — стабильность. Программисты в поисках стабильности и прозрачности стремятся выбирать продуктовые компании — неважно, российские или западные.

Наконец, не забудем про возрастной фактор. Наиболее востребованный возраст программистов — 20-35 лет. То есть сейчас на рынке те, кто родился после развала СССР и заканчивал школу в 2010-х годах. Это формация космополитов, которым легко работать на любое государство.

Во Flowwow мы, как и все сейчас, ощущаем сложности с наймом разработчиков того уровня, который нам необходим. Например, раньше холодный поиск был одним из форматов, теперь он чуть ли не единственный возможный.

Оксана Клементьева
HR-директор Flowwow

Покроют ли студенты онлайн-курсов потребности рынка

Через два-три года дефицит покроют новые специалисты — например, студенты и выпускники, заявила бренд-менеджер Starvit Женя Хохлова.

Но Россия глубоко присела в демографическую яму, поэтому в ближайшие пять лет студентов будет мало, считает продакт-менеджер HeadHunter Наталья Лукьянчикова. Смена профессии сейчас популярна, но многие студенты так и не доходят до конца онлайн-курса — поэтому академическое образование пока выигрывает.

Подозреваю, что дефицит кадров будет ощущаться в течение 2-3 ближайших лет. Рынок образовательных услуг живо ответил на потребность в разработчиках, появилось море курсов программирования.

Можно за несколько месяцев освоить Python или SQL и стать джуниором — что, естественно, никак не заменит полноценного ИТ-образования, но даст входной билет в профессию. Добавим к этому, что в эпоху пандемии стало очень легко подтянуть английский на одном из многочисленных и недорогих онлайн-курсов.

Но мидл-разработчик (самый востребованный сейчас на рынке) вырастает из джуниора в лучшем случае за пару лет активной полевой работы. И, боюсь, даже если все сегодняшние джуниоры успешно вырастут до мидлов и даже в массе не уйдут работать на западные компании, они всё равно не покроют на 100% потребностей российского рынка.

Оксана Клементьева
HR-директор Flowwow

#разработка #рекрутинг

5 5 комментариев
6
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5 комментариев
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x Sherman

1

Средняя зп в рф JS 220-270? xD

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Valeriy Dik

x
0

В среднем получается 200 на руки. Что не так? Учитывая, что 80% хантит Москва.

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Andrew Simon

1

Авторы статей почуяли хайп. Третья или четвертая статья на эту тему за два дня ))

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Bulat Ziganshin

Andrew
0

это не хайп. сезон найма начинается в августе. летом была жара, а сейчас в найме просто адский ад

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Max Kuznetsov

0

Может оно и к лучшему. Разработчики пилят 100500 одинаковых сайтов и приложений. Хороший шанс для low-code

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