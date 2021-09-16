Обсуждение: нанимать разработчиков теперь ещё сложнее и дороже — на рынок пришли иностранные компании Статьи редакции
Почему так происходит, рассуждают специалисты рекрутинга.
В ближайшие два-три года закроется много неэффективных компаний, заявил предприниматель Иван Замесин на своей странице в Facebook.
Западные компании начали перекупать российских разработчиков «за безумные деньги». Из-за этого российский рынок потеряет хороших специалистов, работающих за относительно небольшую плату, объяснил он.
Рынок найма в ИТ действительно «перегрет» — в том числе из-за экспансии международных компаний на российский рынок, говорится в исследовании кадрового агентства New HR. Рекрутеры и комментаторы рассуждают, правда ли в России обострился дефицит разработчиков из-за западных компаний.
Нанять разработчика из России быстрее и дешевле
Международные компании действительно ищут разработчиков в Восточной Европе: найти хорошего Android-разработчика в США занимает 3-6 месяцев, в Восточной Европе — гораздо быстрее, подтвердила в комментариях старший продакт-менеджер американской компании Zello Анна Наумова.
Кроме того, зарубежным ИТ-компаниям выгоднее нанимать российских программистов, так как они всё ещё стоят дешевле аналогичных специалистов в США и Европе, отметили в New HR. Иностранные работодатели предлагают российским разработчикам оплату в валюте — из-за этого зарплатные ожидания на местном рынке тоже растут.
Например, если средняя зарплата JavaScript-разработчика мидл-уровня в России составляет 220-270 тысяч рублей в месяц, то в международной компании он сможет получать $5000-6000 или 362-435 тысяч рублей по курсу на 15 сентября.
Но наём российских разработчиков — это относительно новый тренд: некоторые международные компании раньше не готовы были нанимать разработчиков из России. После пандемии и массовой удалёнки они изменили своё решение.
ИТ-компании конкурируют за разработчиков уже не с «Яндексом», «Сбером» или Ozon, а с западными компаниями, зарплатами и условиями работы, согласился сооснователь профессиональной CRM для рекрутинга «Хантфлоу» Михаил Танский.
Но рост зарплат из-за интереса зарубежных компаний — сейчас не самая острая проблема в найме, считает Танский.
На дефицит кадров в ИТ действительно влияет активный отток востребованных специалистов зарубеж, говорят в New HR. Некоторые кандидаты рассматривают только предложения с переездом даже при низком уровне английского, такие разработчики переезжают в Прибалтику.
Разработчикам сложно вернуться на российский рынок
Возможно, российские разработчики уходят в западные компании не только из-за «бешеных денег», рассуждает HR-директор агрегатора цветочных магазинов Flowwow Оксана Клементьева. Программисту для успешного карьерного роста важно иметь в резюме хотя бы один «крупняк» — крупную международную компанию, а в России таких компаний мало.
Престижнее пойти джуниором в западную компанию-гигант, чем мидлом в аналогичную российскую. В результате после работы в западной компании разработчики не возвращаются на российский рынок — зарубежом больше выбора и быстрее растёт зарплата.
Покроют ли студенты онлайн-курсов потребности рынка
Через два-три года дефицит покроют новые специалисты — например, студенты и выпускники, заявила бренд-менеджер Starvit Женя Хохлова.
Но Россия глубоко присела в демографическую яму, поэтому в ближайшие пять лет студентов будет мало, считает продакт-менеджер HeadHunter Наталья Лукьянчикова. Смена профессии сейчас популярна, но многие студенты так и не доходят до конца онлайн-курса — поэтому академическое образование пока выигрывает.
Средняя зп в рф JS 220-270? xD
В среднем получается 200 на руки. Что не так? Учитывая, что 80% хантит Москва.
Авторы статей почуяли хайп. Третья или четвертая статья на эту тему за два дня ))
это не хайп. сезон найма начинается в августе. летом была жара, а сейчас в найме просто адский ад
Может оно и к лучшему. Разработчики пилят 100500 одинаковых сайтов и приложений. Хороший шанс для low-code
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