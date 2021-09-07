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Карьера
Полина Лааксо

Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников Статьи редакции

Одни не воспринимают такой отпуск за полноценный и продолжают проверять рабочие мессенджеры. Другие — выгорают ещё сильнее, когда возвращаются и видят вдвое больше задач, пишет The New York Times.

12 12 комментариев
1261 просмотров
The Penny Hoarder

32-летняя специалистка по рекламе Эми Мишель Смит любила свою работу, но после года «удалёнки» поняла, что устала от постоянного стресса. Грань между личной и профессиональной жизнью стёрлась, а прямые руководители Смит, как и их начальники, всё время были на взводе. Они пытались угодить не менее напряжённым клиентам.

Пандемия, считает Смит, заставила людей пересмотреть ценности. Поэтому в августе 2021-го она уволилась и через три недели ушла в онлайн-торговлю — в компанию, которая заботилась о психическом благополучии сотрудников. Правда, даже бросив напряжённую работу, Смит продолжала испытывать чувство вины.

Сперва мне было стыдно, что я устаю. А теперь я чувствовала себя неудачницей из-за того, что не выдержала давления, не смогла справиться со стрессом.

Эми Мишель Смит
специалистка по рекламе

Многие сталкивались с перенапряжением и переработками и до пандемии, рассуждает исполнительный директор маркетингового агентства 4A’s Марла Капловиц. «Сотрудники привыкли поздно возвращаться с работы, круглосуточно быть на связи. Всё это уже стресс. А пандемия его только усугубила: количество задач увеличилось, но сотрудников при этом стало меньше», — рассуждает она.

Что делают компании, чтобы помочь сотрудникам

У работников появились тревожные и депрессивные настроения, неуверенность. Чтобы удержать их, компании предложили различные инициативы:

  • Перед сентябрьским Днём труда ушли на недельный отпуск рекламные агентства Martin и The Many, производитель игрушечных автомобилей Hot Wheels, онлайн-магазин eBay и другие.
  • Американская компания по анализу клиентского опыта Catalyst Software предложила сотрудникам оплачиваемый «фестиваль»: неделю отдыха и праздник на открытом воздухе в довершение.
  • Рекламное агентство Deutsch Los Angeles запретило встречи в определённые часы и планирует выделить неделю на празднование Дня благодарения.

  • Финансовый холдинг JPMorgan Chase решил, что младшие банкиры должны меньше работать в выходные, и обещал нанять больше сотрудников, чтобы равномерно распределить нагрузку.

  • Некоторые компании объявили недели «заботы о себе», «перезагрузки» и «чиллакса», «пятницы без Zoom» и «выходные без писем».
  • ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise раздала сотрудникам подписку в приложении для медитации Headspace.
  • Бренд спортивных товаров Nike отправил работников на принудительный недельный перерыв.
  • Увеличили количество выходных также деловая соцсеть LinkedIn, видеостриминговый сервис Twitch и платформа для знакомств Bumble.

Кому отпуск не поможет и кто его изначально не получит

Помогают такие инициативы не всем, пишет издание. Некоторые сотрудники не воспринимают принудительный отпуск за полноценный и потому продолжают переживать, проверять рабочие аккаунты и отвечать на письма.

А те, кому всё же удаётся «полностью отключиться», сталкиваются с ещё большим стрессом по возвращении, отмечает The NYT.

Люди приходят после недельного отдыха, видят вдвое больше электронных писем и из-за этого выгорают ещё быстрее.

И дополнительной недели будет недостаточно до тех пор, пока агентства не перестанут брать низкооплачиваемые заказы и сокращать из-за этого зарплаты квалифицированным работникам.

Нэнси Рейес
директор рекламного агентства TBWA\Chiat\Day

Операционный директор рекламного агентства Wieden+Kennedy Нил Артур считает, что рекламная индустрия должна уходить на согласованный летний перерыв — как перед Рождеством. Отпуск во всей отрасли, верит он, расслабит тех сотрудников, которым не удаётся отдохнуть во время личного перерыва.

Впрочем, в некоторых случаях устроить единовременный отпуск практически невозможно — например, в низкооплачиваемых отраслях, где персонала и так не хватает: в розничной торговле, а также гостиничном и ресторанном бизнесе. Эти компании не могут повысить зарплаты или отправить всех в отпуск и поэтому предлагают другие бонусы: компенсацию обучения или бесплатное жильё.

Выгорание — уже не частная проблема

Выгорание перестало быть частной проблемой, считает профессор психологии Кристина Маслах. И чтобы побороть её, компании должны в первую очередь пересмотреть условия труда в целом.

Особенно когда пандемия лишь усугубила причины выгорания. Среди них эксперты выделяют:

  • Излишнюю рабочую нагрузку.
  • Отсутствие автономии.
  • Обострённое чувство несправедливости.
  • Нехватку положительной обратной связи.
  • Отрыв от коллектива.

Выгорание — реальная проблема, с которой неизбежно сталкиваются практически все компании. Так что внимание ей нужно уделять постоянно.

Нил Артур
операционный директор Wieden+Kennedy

#выгорание #отпуск

12 12 комментариев
9
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12 комментариев
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ЯжПрограммист

–8

Просто нужно отправлять "выгорающих" не в отпуск а в шахты и на заводы на недельку, или две, или навсегда.

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Клинический жар

ЯжПрограммист
0

Теперь понятно, почему у тебя никогда не будет своего бизнеса

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ЯжПрограммист

Клинический
2

А в статье речь не про владельцев бизнеса. Знаю нескольких, так вот у них времени просто нет "выгорать", не говоря уже про недельные отпуска. Так что не очень понятен ваш комментарий. 

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Клинический жар

ЯжПрогр…
0

А кто такой работодатель,что бы решать , когда идти работнику передохнуть и сбросить пар?

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Михаил Федотов

2

Давайте сразу на полгода отпуск

Чего мелочиться то

Ответить

Yarro S

Михаил
3

В США практикуется такая тема, только на год по отработке не менее 5 лет. Называется sabbatical leave

Ответить

Михаил Федотов

Yarro
0

Спасибо, мне подходит, пакую чемоданы 😄

Ответить

Алексей Ромалин

Михаил
0

Так он всё равно неоплачиваемый.

Просто уволиться и год пинать балду даст похожий результат. Ну кроме того что работу надо будет найти.

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Клинический жар

Михаил
0

Согласен, если оплачиваемый, то очень не плохо расслабит и получится взяться за работу с большим рвением

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Алексей Шевченко

1

Проблема идентична проблеме пролетариев на заводах конца 19 века, сейчас на их месте белые воротники. Решаться, я считаю, так же должна, понижением норм прибыли собственников-акционеров за счёт повышение ФОТ , и снижения нагрузки на на единицу раб. силы, и я чёт не слышал о профсоюзах программистов, рекламщиков, менеджеров среднего звена или чего то подобного. Получается люди выгорают , чтобы условный Гугл, jp morgan, tencent,blizzard, или кто там ещё больше заработали , при этом, чем больше они работают, тем больше создают разрыв между бедными и богатыми и сужение среднего класса в принципе, что сейчас опять становиться очевидной проблемой.богатые богаче- бедные беднее-среднии класс сгорел на работе и сидит под бременем кредитов и ипотек. Одно хорошо, не представляю революцию от выгоревших 30 летних манагеров🤔

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Philip Poteryahin

–3

Слово специалистка обязательно должно стоять где то рядом с выгоранием!) еще со смузи и тяжестью этого мира.

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Philip Poteryahin

Philip
0

@Евгений Леутин часто выгораете?)

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Полина Лааксо
Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников Статьи редакции

Одни не воспринимают такой отпуск за полноценный и продолжают проверять рабочие мессенджеры. Другие — выгорают ещё сильнее, когда возвращаются и видят вдвое больше задач, пишет The New York Times.

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