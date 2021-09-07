Недельные отпуска «чтобы не увольняться» не помогают, а только усиливают стресс сотрудников Статьи редакции
Одни не воспринимают такой отпуск за полноценный и продолжают проверять рабочие мессенджеры. Другие — выгорают ещё сильнее, когда возвращаются и видят вдвое больше задач, пишет The New York Times.
32-летняя специалистка по рекламе Эми Мишель Смит любила свою работу, но после года «удалёнки» поняла, что устала от постоянного стресса. Грань между личной и профессиональной жизнью стёрлась, а прямые руководители Смит, как и их начальники, всё время были на взводе. Они пытались угодить не менее напряжённым клиентам.
Пандемия, считает Смит, заставила людей пересмотреть ценности. Поэтому в августе 2021-го она уволилась и через три недели ушла в онлайн-торговлю — в компанию, которая заботилась о психическом благополучии сотрудников. Правда, даже бросив напряжённую работу, Смит продолжала испытывать чувство вины.
Многие сталкивались с перенапряжением и переработками и до пандемии, рассуждает исполнительный директор маркетингового агентства 4A’s Марла Капловиц. «Сотрудники привыкли поздно возвращаться с работы, круглосуточно быть на связи. Всё это уже стресс. А пандемия его только усугубила: количество задач увеличилось, но сотрудников при этом стало меньше», — рассуждает она.
Что делают компании, чтобы помочь сотрудникам
У работников появились тревожные и депрессивные настроения, неуверенность. Чтобы удержать их, компании предложили различные инициативы:
- Перед сентябрьским Днём труда ушли на недельный отпуск рекламные агентства Martin и The Many, производитель игрушечных автомобилей Hot Wheels, онлайн-магазин eBay и другие.
- Американская компания по анализу клиентского опыта Catalyst Software предложила сотрудникам оплачиваемый «фестиваль»: неделю отдыха и праздник на открытом воздухе в довершение.
- Рекламное агентство Deutsch Los Angeles запретило встречи в определённые часы и планирует выделить неделю на празднование Дня благодарения.
Финансовый холдинг JPMorgan Chase решил, что младшие банкиры должны меньше работать в выходные, и обещал нанять больше сотрудников, чтобы равномерно распределить нагрузку.
- Некоторые компании объявили недели «заботы о себе», «перезагрузки» и «чиллакса», «пятницы без Zoom» и «выходные без писем».
- ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise раздала сотрудникам подписку в приложении для медитации Headspace.
- Бренд спортивных товаров Nike отправил работников на принудительный недельный перерыв.
- Увеличили количество выходных также деловая соцсеть LinkedIn, видеостриминговый сервис Twitch и платформа для знакомств Bumble.
Кому отпуск не поможет и кто его изначально не получит
Помогают такие инициативы не всем, пишет издание. Некоторые сотрудники не воспринимают принудительный отпуск за полноценный и потому продолжают переживать, проверять рабочие аккаунты и отвечать на письма.
А те, кому всё же удаётся «полностью отключиться», сталкиваются с ещё большим стрессом по возвращении, отмечает The NYT.
Операционный директор рекламного агентства Wieden+Kennedy Нил Артур считает, что рекламная индустрия должна уходить на согласованный летний перерыв — как перед Рождеством. Отпуск во всей отрасли, верит он, расслабит тех сотрудников, которым не удаётся отдохнуть во время личного перерыва.
Впрочем, в некоторых случаях устроить единовременный отпуск практически невозможно — например, в низкооплачиваемых отраслях, где персонала и так не хватает: в розничной торговле, а также гостиничном и ресторанном бизнесе. Эти компании не могут повысить зарплаты или отправить всех в отпуск и поэтому предлагают другие бонусы: компенсацию обучения или бесплатное жильё.
Выгорание — уже не частная проблема
Выгорание перестало быть частной проблемой, считает профессор психологии Кристина Маслах. И чтобы побороть её, компании должны в первую очередь пересмотреть условия труда в целом.
Особенно когда пандемия лишь усугубила причины выгорания. Среди них эксперты выделяют:
- Излишнюю рабочую нагрузку.
- Отсутствие автономии.
- Обострённое чувство несправедливости.
- Нехватку положительной обратной связи.
- Отрыв от коллектива.
Просто нужно отправлять "выгорающих" не в отпуск а в шахты и на заводы на недельку, или две, или навсегда.
Клинический жар
Теперь понятно, почему у тебя никогда не будет своего бизнеса
А в статье речь не про владельцев бизнеса. Знаю нескольких, так вот у них времени просто нет "выгорать", не говоря уже про недельные отпуска. Так что не очень понятен ваш комментарий.
Клинический жар
А кто такой работодатель,что бы решать , когда идти работнику передохнуть и сбросить пар?
Давайте сразу на полгода отпуск
Чего мелочиться то
Спасибо, мне подходит, пакую чемоданы 😄
Так он всё равно неоплачиваемый.
Просто уволиться и год пинать балду даст похожий результат. Ну кроме того что работу надо будет найти.
Клинический жар
Согласен, если оплачиваемый, то очень не плохо расслабит и получится взяться за работу с большим рвением
Проблема идентична проблеме пролетариев на заводах конца 19 века, сейчас на их месте белые воротники. Решаться, я считаю, так же должна, понижением норм прибыли собственников-акционеров за счёт повышение ФОТ , и снижения нагрузки на на единицу раб. силы, и я чёт не слышал о профсоюзах программистов, рекламщиков, менеджеров среднего звена или чего то подобного. Получается люди выгорают , чтобы условный Гугл, jp morgan, tencent,blizzard, или кто там ещё больше заработали , при этом, чем больше они работают, тем больше создают разрыв между бедными и богатыми и сужение среднего класса в принципе, что сейчас опять становиться очевидной проблемой.богатые богаче- бедные беднее-среднии класс сгорел на работе и сидит под бременем кредитов и ипотек. Одно хорошо, не представляю революцию от выгоревших 30 летних манагеров🤔
Слово специалистка обязательно должно стоять где то рядом с выгоранием!) еще со смузи и тяжестью этого мира.
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Одни не воспринимают такой отпуск за полноценный и продолжают проверять рабочие мессенджеры. Другие — выгорают ещё сильнее, когда возвращаются и видят вдвое больше задач, пишет The New York Times.
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