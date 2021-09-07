Люди приходят после недельного отдыха, видят вдвое больше электронных писем и из-за этого выгорают ещё быстрее.

И дополнительной недели будет недостаточно до тех пор, пока агентства не перестанут брать низкооплачиваемые заказы и сокращать из-за этого зарплаты квалифицированным работникам.

