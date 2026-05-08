Хостинг-провайдер Cloudflare уволит 1100 сотрудников — 20% штата

Из-за реорганизации — чтобы подготовиться к «эпохе агентного ИИ».Источник: ReutersОб увольнениях компания объявила одновременно с отчётностью за первый квартал 2026 года: валовая прибыль составила $455,6 млн, чистый убыток — $22 млн. Выручка — $639,8 млн. На фоне новостей стоимость её акций упала на 16% — до $215,5 за бумагу.По словам Cloudflare, агентный ИИ «кардинально изменил» работу компании. Она отметила, что решение было «непростым», но «правильным» — внутри фирмы есть должности, которые «не нужны ей в будущем».Также Cloudflare заявила, что за последние три месяца использование ИИ в её работе выросло на 600% (абсолютные показатели не приводят), благодаря внедрению «операционной агентной ИИ-модели».Cloudflare подчеркнула, что «переосмысливает внутренние процессы». Увольнения — не попытка сократить расходы или оценить эффективность сотрудников, а «способ определить, как должна работать быстрорастущая компания мирового уровня в эпоху агентного ИИ».Уволенным сотрудникам будут выплачивать компенсации в размере их зарплаты до конца 2026 года. Кроме того, сотрудникам сохранят до 15 августа 2026-го право на владение акциями. Если есть опционы — выплатят их стоимость.