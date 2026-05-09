TechCrunch: часть сокращённых сотрудников Oracle пыталась добиться улучшения выходных пособий — компания отказалась пересматривать условия

Главной претензией работников стало то, что Oracle не ускорила вестинг акций.Источник: BloombergВ начале апреля 2026 года СМИ сообщили о сокращениях в Oracle — они затронули до 30 тысяч человек. Уволенным предложили четыре недели оплаты за первый год работы, а также по одной неделе за каждый год стажа — максимум до 26 недель, пишет TechCrunch.Кроме того, сокращённым сотрудникам предоставили месяц медицинской страховки COBRA — взамен они должны были подписать отказ от права подать в суд на компанию.Главной претензией уволенных работников стало то, что Oracle не ускорила вестинг акций с ограниченным доступом (RSU) — бумаги, не прошедшие вестинг, аннулировались. У некоторых сотрудников RSU составляли до 70% вознаграждения. Один из уволенных специалистов потерял акции на сумму около $1 млн.Кроме того, некоторые работники только после сокращения узнали, что Oracle классифицировала их как удалённых сотрудников. Из-за этого они не подпадали под защиту закона WARN Act, требующего предупреждать о массовых увольнениях за два месяца, отмечает TechCrunch.Более 90 человек подписали коллективную петицию, требуя Oracle предоставить выходные пособия, сопоставимые с другими крупными технологическими компаниями, включая Meta*, Cloudflare и Microsoft. Например, у первой компенсация включает 16 недель базовой зарплаты, две недели за каждый год работы в компании и оплату страховки на 18 месяцев.Oracle отказалась вести переговоры с бывшими сотрудниками, следует из письма, с которым ознакомилось издание. Time писало, что часть заявителей в итоге получила в ответ «категоричные формулировки, никак не связанные с их личными обстоятельствами».*Meta признана экстремистской и запрещена на территории России.Полина Лааксо