Благодаря дополнительным выходным и меньшему числу совещаний сотрудники лучше работают и меньше нервничают. А о том, как снизить стресс тем, кто вынужден работать на пятидневке, рассказало Fast Company.

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The Week UK

Перейдя на удалёнку, руководители заметили, что сотрудники нуждаются в более гибком графике работы. «Многим не удаётся провести границу между работой и личной жизнью, из-за чего наступает эмоциональное истощение и выгорание», — пишет доктор философии Том Скиба.

Компания WerkLabs опросила более 1500 американцев и выяснила, что графиком довольны только 47% сотрудников. 96% из оставшихся 53% признались, что мечтают о более гибких условиях труда.

Чтобы помочь работникам справиться со стрессом, компании попробовали сократить совещания, увеличить число выходных или перейти на четырёхдневные рабочие недели — с едиными для всех и плавающими выходными.

Компания Microsoft протестировала четырёхдневку ещё в 2019 году, в своём японском подразделении. За месяц сотрудники стали продуктивнее на 40% и меньше нуждались в оплачиваемом отпуске. О том, чего добились другие, а также как сократить часы работы при пятидневке, рассказало Fast Company.

Экспериментальная четырёхдневка в Kickstarter

Благодаря переходу на удалёнку у сотрудников краудфаундинговой платформы Kickstarter появилось больше времени на себя — раньше оно уходило на дорогу до офиса и обратно. Но компания не планирует останавливаться и с 2022 года перейдёт на четырёхдневную рабочую неделю, сократив количество рабочих часов с 40 до 32.

В ходе эксперимента Kickstarter надеется улучшить настроение сотрудников, повысить их вовлечённость и научиться эффективно использовать время и силы. Правда, до сих пор задаётся вопросами:

Как организовывать совещания при меньшем количестве рабочих часов.

Как эффективней взаимодействовать команде, если сотрудники будут брать выходной в разные дни.

Как построить работу отделов, которые круглосуточно общаются с авторами и спонсорами.

Ответы на них компания будет искать методом проб и ошибок, говорит гендиректор Азиз Хасан. По его словам, четырёхдневная рабочая неделя — это всё равно не панацея, а лишь один из способов улучшить рабочие условия. Помимо этого, руководители должны выдавать сотрудником пособия, разбавлять рутину творчеством и устраивать культурные мероприятия.

Четырёхдневная неделя с плавающими выходными

В мае 2020 года стартап Buffer, разработчик одноимённого SMM-планировщика, опробовал четырёхдневную рабочую неделю. Чтобы проанализировать её эффективность, компания опросила сотрудников в начале и в конце месяца: как они оценивают собственную самостоятельность, уровень стресса и настроение от работы в целом от 1 до 5 баллов. По результатам:

Автономность в среднем повысилась с 4,3 до 4,5.

Уровень стресса сократился с 3,3 до 2,7.

А показатель удовлетворённости поднялся с 3,9 до 4,2.

Часть сотрудников Buffer признались, что работали продуктивнее, лучше концентрировались и меньше уставали к концу недели. У них появилось больше энергии, мотивации и интереса к работе.

Выходной сотрудники выбирали по желанию и в основном отдыхали по понедельникам, средам или пятницам. Большинству это не мешало, поскольку все задачи команды обсуждали в корпоративных мессенджерах вроде Slack. Однако некоторых это сбивало.

Мне приходилось каждый раз вспоминать, кто из коллег сегодня работает, а кто отдыхает. Было бы здорово выбирать выходной коллективно. сотрудник Buffer

В ходе эксперимента компания прежде всего хотела снизить стресс у сотрудников, потому целей по производительности не ставила. Она ожидала, что результативность сократится вместе с количеством рабочих часов. Однако команды работали не хуже, а иногда даже лучше, чем раньше, сообщает Buffer.

Сложности возникли только в отделе по защите клиентов, который вынужден общаться с пользователями круглосуточно. Времени на разбор обращений становилось меньше, а заявки при этом копились во время выходных.

Но общими результатами компания осталась довольна и в июне 2020 года решила окончательно перейти на четырёхдневную рабочую неделю. В феврале 2021-го она рассказала, что:

60% сотрудников работают так же эффективно, а 34% — ещё лучше.



Средняя автономность повысилась до 4,7.

Общая удовлетворённость работой в январе 2020-го была 4,1, в июле — 3,8, а в сентябре 3,7. Однако компания считает, что для такого беспокойного времени это нормально.

Пятницу объявили днём без встреч и звонков, поскольку почти все отделы решили отдыхать именно в этот день. Исключением стал отдел по защите клиентов.

Сотрудники, которые не успевают выполнять задачи, могут, а иногда всё же должны работать по пять дней.

Компания не уверена, что будет использовать модель всегда, но пока намерена продолжать. И планирует проверять показатели по меньшей мере раз в квартал.

Каждая вторая пятница — выходной

Тревожные настроения во время пандемии заметили и в стартапе Humu. Компания разрабатывает корпоративные ИИ-решения, чтобы помочь руководителям определить слабые места и поведенческие тенденции в коллективе.

«Выгорание сегодня находится на рекордно высоком уровне. Если ничего не сделать сейчас, то потом, когда пандемия закончится, а экономика восстановится, компаниям придётся непросто», — заключает руководительница Молли Сэндс.

По данным Asana, мелкие организационные задачи могут ежедневно отнимать около 60% времени. Поэтому сперва Humu отменила все совещания по пятницам, чтобы сотрудники могли сконцентрироваться на работе. Но этого оказалось недостаточно, говорит гендиректор Humu Лазло Бок.

Стресс люди испытывали от всего: от ухода за детьми, пенсионерами, питомцами — даже во время похода за продуктами. Поэтому мы пошли на радикальный для нас шаг. Мы объявили каждую вторую пятницу выходной, в результате чего у сотрудников появилось 26 дополнительных выходных в году. Лазло Бок гендиректор Humu

Освободившееся время работники Humu используют по-разному. Инженер-программист Кевин ходит в походы, а аналитик Марике Макклоски работает, но над менее приоритетными задачами — например, готовится к конференциям.

Решение, говорит компания, помогло Humu не только повысить моральный дух, но также производительность, эффективность и сосредоточенность.

Пятидневка, но с пятичасовым рабочим днём

Обойтись можно и без дополнительных выходных — сократив рабочие часы, считает автор книг о тайм-менеджменте и бизнес-тренер Элизабет Грейс Сондерс. Правда, для этого сотрудникам придётся пересмотреть подход к работе, говорит Сондерс и даёт им несколько советов.

Совет первый — определить часы работы и не отвлекаться

Британская компания Vouchercloud опросила почти 2000 работников, чтобы узнать, сколько часов они действительно тратят на работу. Продуктивными многие сотрудники считают лишь три часа. В остальное время они отвлекаются на соцсети, домашние дела и общение с близкими.

Поэтому, считает Сондерс, важно не только обозначить рабочие часы, но и исключить во время работы все отвлекающие факторы. Соблюдать один и тот же ежедневный график необязательно, но лучше отработать пять-шесть часов с 11 до 17, чем растягивать задачи на 12-часовой период.

Я, например, запрещаю себе отвлекаться на домашние дела, личные звонки и длинные переписки, чтобы пораньше закончить и потом заняться собой, не чувствуя при этом вины. Элизабет Грейс Сондерс писательница и бизнес-тренер

Тем, кто работает по 40-45 часов, Сондерс советует сокращать часы работы постепенно. Сперва определить удобный график — например, с 9 до 15 часов, а затем найти способ работать эффективнее в отведённое время.

Совет второй — сократить количество встреч и переписок

Один из самых быстрых способов сократить рабочие часы — урезать число и продолжительность совещаний и звонков. Не растягивать встречи более чем на полчаса, а собрания проводить не еженедельно, а два или один раз в месяц.

Сондерс также советует выделить отдельное время на проверку электронной почты. Постоянно отвлекаясь на ответы, сотрудник тратит на простые задачи вместо 15 минут 45, поскольку теряет концентрацию. Если срочных писем много, то проверять почту можно три раза в день — утром, днем и перед уходом. В остальных случаях, считает Сондерс, хватит и одного.

То же относится и к перепискам в Slack. Чтобы не отвлекаться на обсуждения и выполнять задачи в срок, она предлагает ставить в приложении статусы занятости.

Благодаря этому клиенты Сондерс освобождают более 10 часов в неделю.

Совет третий — меньше брать на себя

Руководители могут передать часть задач подчинённым. Помощник в силах планировать за начальника встречи, сортировать письма, бронировать поездки и посещать организационные совещания. Главное, пишет Сондерс, убедиться, что подчинённым не приходится из-за этого работать по 10-12 часов в день.