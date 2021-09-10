Amazon полностью оплатит учёбу в колледже сотрудникам с почасовой оплатой и потратит на это $1,2 млрд до 2025 года Статьи редакции
На бесплатное обучение могут рассчитывать 750 тысяч работников компании.
- С января 2022 года Amazon начнёт оплачивать обучение сотрудников в колледже, покупку учебников, получение аттестата об окончании средней школы и сертификата о знании английского языка. Компания заключила соглашения с сотнями колледжей в США.
- Участвовать в программе могут все 750 тысяч работников складов и распределительных центров с почасовой оплатой труда, которые проработали в компании больше трёх месяцев. Amazon будет оплачивать обучение и пособия для сотрудников заранее.
- Компания также оплатит курсы повышения квалификации, которые помогут сотрудникам стать специалистами центров обработки данных, ИТ-инженерами и проектировщиками интерфейсов. Ранее Amazon оплачивала до 95% стоимости обучения и предлагала только степени младшего специалиста.
- В июле 2021 года конкурент Amazon, компания Walmart также объявила, что оплатит обучение части сотрудников в десяти колледжах.
Это… просто… ох’еть…
ы. Загнивающий запад)
Ну я не удивлюсь что они неграмотных берут в рабство. Там кредитование обучения это большой бизнес. Я не верю что Безос альтруист. Ну может он получит под это финансирование, но это не халява точно.
Там скорее всего, есть условия обязательной работы на n лет. Вряд ли сейчас амазону совсем много позволительно со всеми сканадалами от сотрудников
Ну конечно, вы же с ним знакомы.
Скорее просто у друзей Безоса из гос депа папа профессор философии ;)
Все восхищённо зацокали, как я посмотрю: "Ооо, цивилизация, священный Запад".
$1,2 млрд. хватит примерно на 7-8 тысяч образовательных контрактов. То есть 1% от персонала Амазон.
1. "Целевые" студенты - обычная практика, в том числе и в России. Толковым ребятам оплачивают обучение, они его потом десятикратно отработают.
2. Эта добродетель наверняка имеет экономическую подоплёку - налоговые льготы для "Амазона", откаты от колледжей или что-то еще.
3. Пообещать оплатить учёбу не совсем то же самое, что оплатить учёбу.
Самое интересное когда в список попадут не все учебные заведения США а конкретные в которые можно поступить )
7-8 тысяч контрактов на 1.2 миллиарда, то есть по 150к за контракт? Это уже элитный уровень, так дорого получают образование только топ-15% студентов. Очевидно, что Амазон будет оплачивать более дешевые и массовые варианты и контрактов будет кратно больше.
Всемирный будильник
Я брал цены вот отсюда: https://michael-petrov.livejournal.com/868.html
Из расчета "обучение в недорогом государственном университете".
И, сдаётся, в вашем графике цены за год при четырёхлетнем обучении, потому что 6 тысяч баксов - это вполне себе годовая оплата в российских вузах.
Очень важный фактор, это лояльность сотрудника. Если бы предприятие на котором я работал вкладывало в меня и показало прозрачные перспективы, я был бы готов ради него на многое (перенос отпуска, переработки идеи по улучшению продукта, ссать в бутылочку) иначе ты просто как-нибудь работаешь.
Цивилизация
«Бесплатно» но с ваших налогов как в Россий и плохого качества с низкими зарплатами для преподавателей, цивилизация. А если по квоте не попал на бюджет или ЕГЭ не на достаточном уровне сдал то пиши пропадало? В США хоть рынок образования живёт по рыночных законам и цены конкурентные, плюс есть льготы для граждан страны, платить 6-12 тыс $ это копейки.
Вас не смутило в новости, что контингент тех, кто работает на низших должностях, даже английского толком не знает?) Считай, что Амазон вкладывается в обучение и квалификацию тучи мигрантов. Довольно уникальный случай для мировой практики.
И да, в кредите на ВО нет ничего плохого, конечно, если ты не берешь 300К на обучение кинорежиссуре😂 Это стимулирует твое обучение. Государство, при этом, все равно даёт гранты нищим и действительно одаренным.
Не стоит забывать, что колледж в США может дать высшее. В какой крупной стране высшее бесплатно?
Молочный корабль
РФ,РБ
Молочный корабль
У меня подруга на архитектора училась бесплатно в минском вузе, ничего страшного в отработке не было,наоборот куча халявного опыта чтобы потом уехать
- Наши сотрудники так много работают, что вынуждены писать в бутылки.
- Давайте оплатим им обучение в колледже!
- Очень щедрая идея.. Но бутылки..
- Колледж! Амазон несет добро и знания!
- Бутылки..
- Колледж! Колледж! Колледж!
Когда работал с 14 лет чтоб прокормить семью и не мог купить себе образование
Если сотрудники будут работать полную 40 часовую неделю или больше, то когда они будут успевать учиться в универе?
Участвовать в программе могут все 750 тысяч работников складов
они там в бутылку ходят т.к. им времени на поход в туалет не выделяют, какая еще учеба? Или там мелким шрифтом будет потом про обязанность отработки в течении 10 лет на том же складе или полному возмещению затрат на обучение? )
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