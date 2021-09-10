Когда друг сказал, что покупает Ладу за 1,2 млн, стало понятно, что с рынком что-то не то. Делаем робота для поиска авто

Привет! Меня зовут Лев. Мы с командой развиваем «умного» робота HomeBro, который с недавних пор помогает бесплатно находить не только жилье, но и автомобили. Расскажу о том, почему это важно и как мы привлекли 1000 пользователей за один день.