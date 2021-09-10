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Карьера
Маша Цепелева

Amazon полностью оплатит учёбу в колледже сотрудникам с почасовой оплатой и потратит на это $1,2 млрд до 2025 года Статьи редакции

На бесплатное обучение могут рассчитывать 750 тысяч работников компании.

  • С января 2022 года Amazon начнёт оплачивать обучение сотрудников в колледже, покупку учебников, получение аттестата об окончании средней школы и сертификата о знании английского языка. Компания заключила соглашения с сотнями колледжей в США.
  • Участвовать в программе могут все 750 тысяч работников складов и распределительных центров с почасовой оплатой труда, которые проработали в компании больше трёх месяцев. Amazon будет оплачивать обучение и пособия для сотрудников заранее.
  • Компания также оплатит курсы повышения квалификации, которые помогут сотрудникам стать специалистами центров обработки данных, ИТ-инженерами и проектировщиками интерфейсов. Ранее Amazon оплачивала до 95% стоимости обучения и предлагала только степени младшего специалиста.
  • В июле 2021 года конкурент Amazon, компания Walmart также объявила, что оплатит обучение части сотрудников в десяти колледжах.

#amazon #новость

934 просмотров
29 29 комментариев
5
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Max A. Glukhov

12

Это… просто… ох’еть…

ы. Загнивающий запад)

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Джон Картошкин

Max
3

Ну я не удивлюсь что они неграмотных берут в рабство. Там кредитование обучения это большой бизнес. Я не верю что Безос альтруист. Ну может он получит под это финансирование, но это не халява точно.

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Sergejs Fedotovs

Джон
1

Там скорее всего, есть условия обязательной работы на n лет. Вряд ли сейчас амазону совсем много позволительно со всеми сканадалами от сотрудников

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example example

Джон
0

Ну конечно, вы же с ним знакомы.

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

example
1

А ты знаком? )

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Дмитрий Дронов

Джон
0

Скорее просто у друзей Безоса из гос депа папа профессор философии ;)

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Всемирный будильник

5

Все восхищённо зацокали, как я посмотрю: "Ооо, цивилизация, священный Запад".
$1,2 млрд. хватит примерно на 7-8 тысяч образовательных контрактов. То есть 1% от персонала Амазон.
1. "Целевые" студенты - обычная практика, в том числе и в России. Толковым ребятам оплачивают обучение, они его потом десятикратно отработают.
2. Эта добродетель наверняка имеет экономическую подоплёку - налоговые льготы для "Амазона", откаты от колледжей или что-то еще.
3. Пообещать оплатить учёбу не совсем то же самое, что оплатить учёбу.

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Дмитрий Дронов

Всемирный
1

Самое интересное когда в список попадут не все учебные заведения США а конкретные в которые можно поступить )

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Pavel Fedorov

Всемирный
0

7-8 тысяч контрактов на 1.2 миллиарда, то есть по 150к за контракт? Это уже элитный уровень, так дорого получают образование только топ-15% студентов. Очевидно, что Амазон будет оплачивать более дешевые и массовые варианты и контрактов будет кратно больше. 

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Всемирный будильник

Pavel
0

Я брал цены вот отсюда: https://michael-petrov.livejournal.com/868.html
Из расчета "обучение в недорогом государственном университете".
И, сдаётся, в вашем графике цены за год при четырёхлетнем обучении, потому что 6 тысяч баксов - это вполне себе годовая оплата в российских вузах.

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Вадим Трушин

4

Очень важный фактор, это лояльность сотрудника. Если бы предприятие на котором я работал вкладывало в меня и показало прозрачные перспективы, я был бы готов ради него на многое (перенос отпуска, переработки идеи по улучшению продукта, ссать в бутылочку) иначе ты просто как-нибудь работаешь.

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Tv Box

Вадим
1

вы походу не знаете об условиях  работы на складах амазона,  никакой лояльности там не будет

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Nuke 7s

3

Цивилизация

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Nikolai O

Nuke
1

ага, когда обучение в колледже стоит денег- это цивилизация. 

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Radna

Nikolai
3

«Бесплатно» но с ваших налогов как в Россий и плохого качества с низкими зарплатами для преподавателей, цивилизация. А если по квоте не попал на бюджет или ЕГЭ не на достаточном уровне сдал то пиши пропадало? В США хоть рынок образования живёт по рыночных законам и цены конкурентные, плюс есть льготы для граждан страны, платить 6-12 тыс $ это копейки.

Ответить

Nikolai O

Radna
1

Вы удивили в моем коменте слово Россия? Ну да, конечно копейки, только что то их не хватает, похоже, многим в Амазоне. 

Ответить

Антон Штадлер

Nikolai
0

Вас не смутило в новости, что контингент тех, кто работает на низших должностях, даже английского толком не знает?) Считай, что Амазон вкладывается в обучение и квалификацию тучи мигрантов. Довольно уникальный случай для мировой практики.
И да, в кредите на ВО нет ничего плохого, конечно, если ты не берешь 300К на обучение кинорежиссуре😂 Это стимулирует твое обучение. Государство, при этом, все равно даёт гранты нищим и действительно одаренным.

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Ян Зовём

Radna
0

Сравните не с Россией, а со странами Европы. 

Ответить

Sergejs Fedotovs

Nikolai
0

Не стоит забывать, что колледж в США может дать высшее. В какой крупной стране высшее бесплатно?

Ответить

Nikolai O

Sergejs
1

Франция. Германия. Почти вся Европа. При показателях ЕГ- Россия. 

Ответить

Молочный корабль

Sergejs
0

РФ,РБ

Ответить

Tv Box

Молочный
0

в рб после так называемого бесплатного его приходится  отрабатывать за копеечную зп в ужасных условиях где-то в пригороде или деревне по так называемому "распределению", оно уже давно не бесплатное :)

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Молочный корабль

Tv
0

У меня подруга на архитектора училась бесплатно в минском вузе, ничего страшного в отработке не было,наоборот куча халявного опыта чтобы потом уехать

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Соня Карлова

0

- Наши сотрудники так много работают, что вынуждены писать в бутылки.
- Давайте оплатим им обучение в колледже!
- Очень щедрая идея.. Но бутылки..
- Колледж! Амазон несет добро и знания!
- Бутылки..
- Колледж! Колледж! Колледж!

Ответить

Дмитрий Дронов

1

Когда работал с 14 лет чтоб прокормить семью и не мог купить себе образование

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Захотелось там поработать…😉

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pepe ronin

0

Если сотрудники будут работать полную 40 часовую неделю или больше, то когда они будут успевать учиться в универе?

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Молочный корабль

pepe
0

После. У нас от Ростеха тоже приглашают учится в академиях

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Tv Box

0

 Участвовать в программе могут все 750 тысяч работников складов

они там в бутылку ходят т.к. им времени на поход в туалет не выделяют, какая еще учеба? Или там  мелким шрифтом будет потом про обязанность отработки в течении 10 лет на том же складе или полному возмещению затрат на  обучение? )

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