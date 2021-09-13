«М.Видео-Эльдорадо» предложит офисным сотрудникам на удалёнке работу в коливингах в горах и у моря Статьи редакции
Уехать можно на две недели, дорога оплачивается отдельно.
- Группа компаний «М.Видео-Эльдарадо» отправит офисных работников в коливинги «Станция Смена». Они находятся на Красной Поляне, Эльбрусе, в Калининграде и Геленджике, рассказали vc.ru в компании.
- По собственным данным, до 80% сотрудников «М.Видео-Эльдарадо» работают вне офиса или посещают его только часть рабочего времени. Компания планирует, что в течение первого года программы поработать удалённо в горах или на море смогут около 10% офисного персонала.
- В коливинг-станциях есть места для работы и для отдыха, каждое место рассчитано для жизни до 20 человек одновременно. Сотрудники могут отправиться туда на две недели.
- При заявке от отдела компания оплатит проживание полностью, при индивидуальной — 50%. Авиабилеты, еду и дорогу в станции сотруднику надо будет оплачивать самому.
- Если формат будет пользоваться популярностью, компания планирует добавить наиболее интересные международные направления «Смены».
простите, в чём? в коливингах? ко...ммуналках то есть?
Миллениалы изобрели общежитие и коммуналку, всё нормально.
Не совсем верно. С одной стороны да, это похоже на коммуналку или общагу. С другой разница есть как и между панкейком и блинами.
Мне нравится как «технологические» компании придумывают новые слова по типу коливинг, вместо общаги или коммуналки, чтобы желающих было больше
Их придумали не технологические компании, а девелоперы. Вероятно, потому, что у слова общежитие в России негативная окраска. Коливинг – не коммуналка и не общежитие. Это недорогое жилье, с дополнительными ОБЩИМИ зонами не в ущерб квартире.
Это недорогое жилье, с ОБЩИМИ зонами.
Ну, то есть, коммуналка.
Квартиры в коливингах могут быть совершенно разные, в том числе и полноценные студии. Коммуналка это скорее про общую кухню и очередь в ванную по утрам
Если кухня есть только в "общем" пространстве, тогда на ней будут очереди. Потому что людям надо на работу/учебу приблизительно в одно время. Общая кухня нормально функционирует в хостелах или отелях, потому что там по большей части отдыхающие и они могут рассинхронизировать свое расписание.
В этом материале нет информации о наличии, либо отсутствии кухни. Если кухня только общая, вероятно, это не очень удобно. Но в этом и смысл. По сути формат жизни в отеле на 2 недели...
Жду ТЗ.
не попал под эту программу, поэтому из Подмосковья высылаю вам ТЗ. Результат нужен уже сегодня
Судя по статье на хабре, похоже на какую-то секту. На фото вообще грустные физиономии, неудобная мебель и теснота.
Короче идея интересная, а реализация в деталях "ну такое".
Как будут работать люди, которым нужно для нормальной продуктивной работы больше мониторов — не уточняется.
Ну или туда просто согнали всех типичных пересылальщиков писем, которым для работы достаточно ноута.
Отличная возможность намазать зубной пастой Сергея Витальевича из логистики
Интересно, с этим степень тупизма этих сотрудников повысится, или понизится?
Комментарий удален
Авиабилеты, дорогу и еду надо оплачивать самостоятельно
Ну и смысл тогда всего такого 😒
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