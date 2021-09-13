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Карьера
Маша Цепелева

«М.Видео-Эльдорадо» предложит офисным сотрудникам на удалёнке работу в коливингах в горах и у моря Статьи редакции

Уехать можно на две недели, дорога оплачивается отдельно.

  • Группа компаний «М.Видео-Эльдарадо» отправит офисных работников в коливинги «Станция Смена». Они находятся на Красной Поляне, Эльбрусе, в Калининграде и Геленджике, рассказали vc.ru в компании.
  • По собственным данным, до 80% сотрудников «М.Видео-Эльдарадо» работают вне офиса или посещают его только часть рабочего времени. Компания планирует, что в течение первого года программы поработать удалённо в горах или на море смогут около 10% офисного персонала.
  • В коливинг-станциях есть места для работы и для отдыха, каждое место рассчитано для жизни до 20 человек одновременно. Сотрудники могут отправиться туда на две недели.
  • При заявке от отдела компания оплатит проживание полностью, при индивидуальной — 50%. Авиабилеты, еду и дорогу в станции сотруднику надо будет оплачивать самому.
  • Если формат будет пользоваться популярностью, компания планирует добавить наиболее интересные международные направления «Смены».

#новость #коливинг #удаленка

1933 просмотров
19 19 комментариев
4
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19 комментариев
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Владислав Романов

11

простите, в чём? в коливингах? ко...ммуналках то есть?

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Евгений Архипов

Владислав
8

Миллениалы изобрели общежитие и коммуналку, всё нормально.

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Spiker Spunreal

Евгений
0

Не совсем верно. С одной стороны да, это похоже на коммуналку или общагу. С другой разница есть как и между панкейком и блинами.

Ответить

Хозяин

10

И на БАМе.

Ответить

Георгий

9

Мне нравится как «технологические» компании придумывают новые слова по типу коливинг, вместо общаги или коммуналки, чтобы желающих было больше

Ответить

Best Practice

Георгий
0

Их придумали не технологические компании, а девелоперы. Вероятно, потому, что у слова общежитие в России негативная окраска. Коливинг – не коммуналка и не общежитие. Это недорогое жилье, с дополнительными ОБЩИМИ зонами не в ущерб квартире.

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Антон Баринов

Best
3

Это недорогое жилье, с ОБЩИМИ зонами.

Ну, то есть, коммуналка. 

Ответить

Best Practice

Антон
–2

Квартиры в коливингах  могут быть совершенно разные, в том числе и полноценные студии. Коммуналка это скорее про общую кухню и очередь в ванную по утрам

Ответить

Иван Крючков

Best
0

Если кухня есть только в "общем" пространстве, тогда на ней будут очереди. Потому что людям надо на работу/учебу приблизительно в одно время. Общая кухня нормально функционирует в хостелах или отелях, потому что там по большей части отдыхающие и они могут рассинхронизировать свое расписание.

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Best Practice

Иван
0

В этом материале нет информации о наличии, либо отсутствии кухни. Если кухня только общая, вероятно, это не очень удобно. Но в этом и смысл. По сути формат жизни в отеле на 2 недели...

Ответить

A. Bigkkuzin

Георгий
0

Общага общаге  - рознь

Ответить

Viktor Mann

6

Жду ТЗ.

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Sergei Zotov

Viktor
0

не попал под эту программу, поэтому из Подмосковья высылаю вам ТЗ. Результат нужен уже сегодня

Ответить

L A

3

Судя по статье на хабре, похоже на какую-то секту.  На фото вообще грустные физиономии, неудобная мебель и теснота.
Короче идея интересная, а реализация в деталях "ну такое".
Как будут работать люди, которым нужно для нормальной продуктивной работы больше мониторов — не уточняется.
Ну или туда просто согнали всех типичных пересылальщиков писем, которым для работы достаточно ноута.

Ответить

М.Видео-Эльдорадо

L
1

Видимо погода плохая была :). Сейчас из Грузии фоточек подгрузим :)

Ответить

Misha Zakarin

2

Отличная возможность намазать зубной пастой Сергея Витальевича из логистики

Ответить

Александр Какорин

1

Дубль статьи? Только недавно сегодня была уже статья?

Ответить

Семён Семёныч

1

Интересно, с этим степень тупизма этих сотрудников повысится, или понизится?

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Комментарий удален

Андрей

0

Авиабилеты, дорогу и еду надо оплачивать самостоятельно

Ну и смысл тогда всего такого 😒

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