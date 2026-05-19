Артур Томилко
Карьера

Meta* перенаправит 7000 сотрудников на проекты по разработке ИИ — NYT

О реструктуризации компания объявила за два дня до планируемого сокращения 10% штата.

  • Руководитель HR-отдела компании Жанель Гейл во внутренней рассылке сообщила, что 7000 работников переведут в четыре новые структуры, занимающиеся разработкой ИИ, пишет NYT.
  • По её словам, в новых подразделениях будет меньшее число руководителей на одного сотрудника. Реструктуризация должна «повысить производительность и сделать работу более плодотворной», добавила она.
  • Подробности о новых ролях и обязанностях сотрудникам должны разослать 20 мая 2026 года. В этот же день Meta* планирует уведомить о сокращении 8000 работников — 10% штата, отмечает издание.
  • О планах Meta* провести сокращения весной 2026 года рассказали источники Reuters. По их словам, компания также запланировала дальнейшие сокращения во второй половине 2026 года, но их точные сроки и масштабы пока не утвердила.
  • В апреле Meta* подтвердила, что сократит примерно 8000 человек и не будет нанимать специалистов на 6000 открытых позиций.
  • Одновременно компания сообщила сотрудникам, что начнёт отслеживать движения мыши и нажатия клавиш на рабочих компьютерах — данные будут использовать для обучения ИИ. Это вызвало недовольство части специалистов.
Артур Томилко
Карьера
«Не хотите работать на фабрике по извлечению данных?»: сотрудники Meta* в США и Великобритании начали собирать подписи против системы отслеживания движений мыши на рабочих компьютерах — Reuters

В офисах компании распространяют листовки с призывами присоединиться к протесту.

Фото Bloomberg

*Meta признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #meta

