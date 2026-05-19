«Замена менее ценного человеческого капитала»: британский банк Standard Chartered сократит более 7000 сотрудников на фоне внедрения ИИ

К 2030 году уволят 15% штата. Источник: ReutersStandard Chartered сократит более 7000 сотрудников в течение четырёх лет на фоне автоматизации и внедрения искусственного интеллекта, пишет Reuters. Компания сократит 15% работников в корпоративных подразделениях — их общий штат составляет около 52 тысяч человек. Акции банка 19 мая 2026 года упали на 0,82%.Гендиректор Standard Chartered Билл Уинтерс заявил, что речь идёт не о сокращении расходов, а о замене «менее ценного человеческого капитала» технологиями и инвестициями. По его словам, части сотрудников предложат перейти на другие должности, если они пройдут переквалификацию. Сильнее всего сокращения затронут офисы компании в Куала-Лумпуре, Варшаве, Ченнаи и Бангалоре, добавил Уинтерс.Решение Standard Chartered — часть общего тренда в финансовом секторе, где банки начали активнее внедрять ИИ для автоматизации операций, отмечает Reuters. По данным Morgan Stanley, к 2030 году в европейском банковском секторе из-за ИИ могут сократить примерно 200 тысяч рабочих мест.Кроме того, одной из причин сокращений в банке, основной бизнес которого сосредоточен в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, могла стать геополитическая неопределённость на фоне конфликта на Ближнем Востоке, отмечает издание.#новости