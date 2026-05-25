Таня Боброва
Карьера

Путин подписал закон об увеличении годового лимита по переработкам — со 120 до 240 часов

Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Источник: Sora Shimazaki / Pexels
  • Госдума приняла законопроект в третьем, окончательном чтении в мае 2026 года. Теперь его подписал президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.
  • Сейчас в Трудовом кодексе закреплён лимит сверхурочной работы в 120 часов в год и не более четырёх часов в течение двух дней подряд. Работодатель должен оплачивать переработки не менеее чем в полуторном размере за первые два часа и в двойном за последующие. По желанию работника он может получить «дополнительное время отдыха» вместо денег.
  • Закон увеличивает лимит сверхурочной работы до 240 часов в год, если это предусмотрено коллективным договором или отраслевым соглашением, а также уточняет размер её оплаты. Первые два часа — не менее чем в полуторном, последующие — не менее чем в двойном, после 120 часов все часы должны оплачиваться минимум в двойном размере.
  • Переработки регламентируются договором с работодателем, в нём же устанавливается конкретная сумма оплаты за работу сверх лимита.

